कितनी पढ़ी लिखी हैं बालिका वधू? पति मिलिंद से उम्र में है कितना फासला

Avika Gor Education: अविका गोर इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि कितनी पढ़ी लिखी है एक्ट्रेस और पति मिलिंद से उम्र में है कितना फासला?

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 01 Oct 2025 03:12 PM (IST)
टीवी के पॉपुलर शो ‘बालिका वधू’ से घर-घर में पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस अविका गौर आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. एक्टिंग के साथ-साथ पढ़ाई में भी उन्होंने अच्छा नाम कमाया है. अविका अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहती हैं. खासकर अपने पति मिलिंद चंदवानी के साथ उनकी जोड़ी को फैन्स खूब पसंद करते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि अविका और मिलिंद के बीच उम्र का कितना फासला है? चलिए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें और देखते हैं उनकी लेटेस्ट तस्वीरें.

1/7
अविका गोर का जन्म 30 जून, 1997 को मुंबई में हुआ था.
2/7
उन्होंने मुंबई के शेरोन इंग्लिश हाई स्कूल और फिर रयान इंटरनेशनल स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की है.
3/7
उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था. और उन्हें 10 साल की उम्र में ही काम मिलना शुरू हो गया था.
4/7
अविका ने 2007 में 'श्श्श्श्श... कोई है'शो से टीवी पर डेब्यू किया था और फिर शो 'बालिका वधू' में आनंदी का रोल किया, जिससे उन्हें बड़ी पहचान मिली.
5/7
बता दें कि हाल ही में अविका ने अपने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी से शादी की है.
6/7
अविका जब 23 साल की थीं तब उन्हें पहली मुलाकात में मिलिंद से प्यार हो गया था.
7/7
वही दूसरी ओर, मिलिंद 34 साल के हैं और दोनो की उम्र में छह साल का अंतर है.
Published at : 01 Oct 2025 03:12 PM (IST)
Avika Gor Milind Chandwani

Photo Gallery

इंडिया
मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
Embed widget