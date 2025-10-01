एक्सप्लोरर
कितनी पढ़ी लिखी हैं बालिका वधू? पति मिलिंद से उम्र में है कितना फासला
Avika Gor Education: अविका गोर इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि कितनी पढ़ी लिखी है एक्ट्रेस और पति मिलिंद से उम्र में है कितना फासला?
टीवी के पॉपुलर शो ‘बालिका वधू’ से घर-घर में पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस अविका गौर आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. एक्टिंग के साथ-साथ पढ़ाई में भी उन्होंने अच्छा नाम कमाया है. अविका अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहती हैं. खासकर अपने पति मिलिंद चंदवानी के साथ उनकी जोड़ी को फैन्स खूब पसंद करते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि अविका और मिलिंद के बीच उम्र का कितना फासला है? चलिए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें और देखते हैं उनकी लेटेस्ट तस्वीरें.
Published at : 01 Oct 2025 03:12 PM (IST)
Tags :Avika Gor Milind Chandwani
