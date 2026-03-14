गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच समीरा रेड्डी के घर आया 'VIP गेस्ट', मजेदार वीडियो हो रहा वायरल

देश में एलपीजी गैस की किल्लत और लंबी कतारों की खबरों के बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस समीरा रेड्डी ने इसे फनी अंदाज में लोगों के सामने पेश किया है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक मजेदार रील वीडियो शेयर किया, जिसमें गैस सिलेंडर को 'वीआईपी गेस्ट' बना दिया गया है. वीडियो वायरल होते ही फैंस इसकी क्रिएटिविटी और ह्यूमर की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

समीरा रेड्डी ने शेयर किया फनी वीडियो

समीरा रेड्डी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. हाल ही में उन्होंने एलपीजी सिलेंडर की कमी को फनी अंदाज में पेश किया. वीडियो में वो गैस सिलेंडर को वीआईपी गेस्ट की तरह ट्रीट करती नजर आ रही हैं. उनकी इस मजेदार रील को फैंस बेहद रिलेटेबल और एंटरटेनिंग मान रहे हैं. समीरा अपने वीआईपी गेस्ट को 500 रुपये की नोट से हवा करती हुई नजर आ रही हैं, वहीं, वो चाय भी ऑफर करती दिखीं, साथ ही उन्होंने सेल्फी भी ली.

समीरा रेड्डी का एक्सप्रेशन और अंदाज वीडियो में इतना मजेदार है कि लोग अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'ये मेहमान कभी घर छोड़कर न जाए.' वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर छा गया. फैंस को उनका ये वीडियो खूब पसंद आ रहा है. सोशल मीडिया यूजर्स भी गैस सिलेंडर को 'वीआईपी गेस्ट' कहकर मजे ले रहे हैं. बता दें, समीरा रेड्डी भले ही फिल्मों से दूर हैं, लेकिन अपने फोटोज और वीडियो के जरिए वो फैंस से जुड़ी रहती हैं.

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समीरा रेड्डी का वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट की बात करें तो समीरा रेड्डी ने फिल्मों की शुरुआत 'मैंने दिल तुझको दिया' से की थी और इसके बाद 'डरना मना है', 'मुसाफिर', 'रेस' और 'दे दना दन' जैसी फिल्मों में नजर आईं. 2014 में बिजनेसमैन अक्षय वर्डे से शादी के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बनाई, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए अब भी फैंस को एंटरटेन करती हैं. उनका हालिया LPG रील वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर खूब एंटरटेन हो रहे हैं.