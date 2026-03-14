पति के प्रैंक से इतना डर गईं सोनाक्षी सिन्हा, खुद के ही घर में आने से किया मना, मजेदार वीडियो हो रहा वायरल
Sonakshi Zaheer Prank Video: सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल अपने काफी मस्तीभरे वीडियोज शेयर करते रहते हैं. लेकिन अब सोनाक्षी अपने पति के प्रैंक से इतना डर गई हैं कि खुद के घर में तक नहीं घुस रहीं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और उनके पति जहीर इकबाल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. दोनों अक्सर अपने कई फोटोज और वीडियोज शेयर करते रहते हैं. जो काफी क्यूट और प्यारे होते हैं. इनके इतने मजेदार वीडियो को फैंस भी खूब पसंद करते हैं. अब हाल ही में कपल का एक और क्यूट सा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें सोनाक्षी अपने ही घर के अंदर घुसने से मना कर रही हैं.
जहीर के मजाक से डरीं सोनाक्षी
ये वीडियो जहीर इकबाल ने इंस्टाग्राम पर सोनाक्षी के साथ कोलैब करके शेयर किया है. वीडियो में देख सकते हैं कि सोनाक्षी घर के दरवाजे पर आती हैं और जहीर अपना कैमरा लेकर खड़े रहते हैं. इस पर सोनाक्षी उनसे पूछती हैं कि वो क्या कर रहे हैं और घर के अंदर आने से मना कर देती हैं. ये कुछ और नहीं बल्कि सोनाक्षी का डर है जो जहीर के बार बार प्रैंक करने से उनके अंदर बैठ गया. सोनाक्षी अच्छी तरह से पूरी तसल्ली कर लेती हैं कि कुछ नहीं है तब घर के अंदर कदम रखती हैं. दोनों ही वीडियो में खूब जोर जोर से हंसते नजर आते हैं.
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सोनाक्षी को हुआ 'प्रैंकोफोबिया'
वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में एक्ट्रेस ने लिखा, 'प्रैंकोफोबिया हो गया है यार'. इसका मतलब है कि एक्ट्रेस बता रही हैं कि उन्हें पति के प्रैंक्स से डर लगने लगा है. इस वीडियो में जहीर, सोनाक्षी से भरोसा करने को कहती हैं और सोनाक्षी कहती हैं कि उन्हें भरोसा नहीं है. इस वीडियो को फैंस भी सोशल मीडिया पर काफी पसंद कर रहे हैं और मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.
बता दें कि सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने 23 जून 2024 को शादी की थी. दोनों की शादी लो-की वेडिंग थी, जो उन्होंने घर पर ही की थी. शादी से पहले दोनों काफी लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे. शादी में केवल कुछ परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे. जिसके बाद एक वेडिंग रिसेप्शन भी रखा गया था.
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Source: IOCL