अंकिता लोखंडे ने 7 तस्वीरों में दिखाया अपना हिडेन टैलेंट, एक-एक फोटो पर अटक जाएगी नजर

अंकिता लोखंडे ने 7 तस्वीरों में दिखाया अपना हिडेन टैलेंट, एक-एक फोटो पर अटक जाएगी नजर

Ankita Lokhande Latest Post: अंकिता लोखंडे एक बार फिर अपने पोस्ट के कारण सुर्खियों में आ गई हैं. हाल ही में इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने अपने टैलेंट का जिक्र किया. देखिए फोटोज

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Sep 2025 10:26 PM (IST)
Ankita Lokhande Latest Post: अंकिता लोखंडे एक बार फिर अपने पोस्ट के कारण सुर्खियों में आ गई हैं. हाल ही में इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने अपने टैलेंट का जिक्र किया. देखिए फोटोज

अंकिता लोखंडे वैसे तो हमेशा ही अपने यूनिक साड़ी डिजाइन और फैशन को लेकर चर्चा में रहती हैं. आज उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ अनोखी तस्वीरें शेयर की जो सभी का ध्यान खींच रही हैं. यहां जानिए क्या है खास

1/7
अंकिता लोखंडे ने आज अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ बेहतरीन तस्वीरें शेयर की हैं. इन फोटोज में एक्ट्रेस का आउटफिट और मेकअप बहुत क्लासी लग रहा है. फोटोज शेयर करते हुए उन्होंने एक खास बात का जिक्र किया.
अंकिता लोखंडे ने आज अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ बेहतरीन तस्वीरें शेयर की हैं. इन फोटोज में एक्ट्रेस का आउटफिट और मेकअप बहुत क्लासी लग रहा है. फोटोज शेयर करते हुए उन्होंने एक खास बात का जिक्र किया.
2/7
अदाकारा की ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं. इसमें उन्होंने कैप्शन शेयर करते हुए फैंस को अपने क्रिएटिव साइड के बारे में जानकारी दी. उनका कहना है आर्टिस्ट मतलब हर दिन शूटिंग करना ही नहीं होता. कभी-कभी नई चीजें भी सीखनी चाहिए
अदाकारा की ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं. इसमें उन्होंने कैप्शन शेयर करते हुए फैंस को अपने क्रिएटिव साइड के बारे में जानकारी दी. उनका कहना है आर्टिस्ट मतलब हर दिन शूटिंग करना ही नहीं होता. कभी-कभी नई चीजें भी सीखनी चाहिए
3/7
पोस्ट शेयर करते हुए अंकिता लोखंडे ने कैप्शन में लिखा कि, 'ये तस्वीरें मेरे उस साइड की एक झलक है जो मैंने बिल्कुल कैजुअल अवतार में घर पर क्लिक कर खुद एडिट किया है. किसी खास वजह से नहीं बल्कि अपनी खुशी से'.
पोस्ट शेयर करते हुए अंकिता लोखंडे ने कैप्शन में लिखा कि, 'ये तस्वीरें मेरे उस साइड की एक झलक है जो मैंने बिल्कुल कैजुअल अवतार में घर पर क्लिक कर खुद एडिट किया है. किसी खास वजह से नहीं बल्कि अपनी खुशी से'.
4/7
इसके साथ ही उन्होंने फैंस को अपनी नई क्रिएटिविटी और टैलेंट के बारे में भी बताया. कैप्शन में आगे एक्ट्रेस ने लिखा कि, 'फोटोज और विडियोज एडिट करना अब मुझे खुशी देता है. भले इसके रिजल्ट परफेक्ट न हों लेकिन ये मेरी यादें हैं जिन्हें मैं संजो कर रखूंगी'.
इसके साथ ही उन्होंने फैंस को अपनी नई क्रिएटिविटी और टैलेंट के बारे में भी बताया. कैप्शन में आगे एक्ट्रेस ने लिखा कि, 'फोटोज और विडियोज एडिट करना अब मुझे खुशी देता है. भले इसके रिजल्ट परफेक्ट न हों लेकिन ये मेरी यादें हैं जिन्हें मैं संजो कर रखूंगी'.
5/7
फोटोज में अंकिता व्हाइट प्रिंटेड फ्लोरल टॉप पहने नजर आ रही हैं. इसके साथ ही उन्होंने डेनिम जीन्स पेयर किया है. अदाकारा की इन तस्वीरों को फैंस का बहुत प्यार मिल रहा है.
फोटोज में अंकिता व्हाइट प्रिंटेड फ्लोरल टॉप पहने नजर आ रही हैं. इसके साथ ही उन्होंने डेनिम जीन्स पेयर किया है. अदाकारा की इन तस्वीरों को फैंस का बहुत प्यार मिल रहा है.
6/7
अंकिता लोखंडे के मेकअप की बात करें तो उन्होंने बढ़िया आई मेकअप किया है जो उनके लुक को और भी निखार रहा है. इस पूरे आउटफिट और मेकअप में हसीना बेहद खूबसूरत लग रही हैं.
अंकिता लोखंडे के मेकअप की बात करें तो उन्होंने बढ़िया आई मेकअप किया है जो उनके लुक को और भी निखार रहा है. इस पूरे आउटफिट और मेकअप में हसीना बेहद खूबसूरत लग रही हैं.
7/7
वर्कफ्रंट की बात करें तो आखिरी बार अंकिता को उनके पति विक्की जैन संग लाफ्टर शेफ्स सीजन 2 में देखा गया. इसके बाद वो किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनीं. लेकिन सोशल मीडिया पर वो काफी एक्टिव रहती हैं
वर्कफ्रंट की बात करें तो आखिरी बार अंकिता को उनके पति विक्की जैन संग लाफ्टर शेफ्स सीजन 2 में देखा गया. इसके बाद वो किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनीं. लेकिन सोशल मीडिया पर वो काफी एक्टिव रहती हैं
Published at : 21 Sep 2025 10:26 PM (IST)
Ankita Lokhande Laughter Chefs Season 2

टेलीविजन फोटो गैलरी

