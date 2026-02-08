एक्सप्लोरर
कभी 3000 फीस लेती थी नागिन की ये विलेन, अब करती हैं सौ गुना ज्यादा चार्ज, बन चुकी हैं आलीशान घर की मालकिन
छोटे पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर घर-घर में मशहुर हुई एक्ट्रेस सुधा चंद्रन अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों के दिल में खास जगह बना चुकी हैं. लेकिन इस सफलता के पीछे उनका एक्टिंग सफर खास आसान नहीं था.
सुधा चंद्रन ने अपने करियर में वैसे तो कई दमदार रोल किया है. लेकिन, उन्हें सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी नागिन सीरियल में विलेन की भूमिका निभाकर मिली.
