एक्सप्लोरर
Hollywood Films In February: हॉलीवुड फिल्मों के नाम होगा फरवरी, थिएटर्स में रिलीज होंगी ये 7 फिल्में
Hollywood Films In February: फरवरी में हॉलीवुड लवर्स की बल्ले-बल्ले होगी. फरवरी में एक के बाद एक कई नई और मोस्ट अवेटेड हॉलीवुड फिल्में थिएटर्स में रिलीज होगी. इसकी लिस्ट हम आपको यहां दे रहे हैं.
फरवरी के महीने में कई शानदार हॉलीवुड फिल्में थिएटर्स में दस्तक देने वाली हैं. 'क्राइम 101', GOAT, 'द शीप डिटेक्टिव्स' से लेकर 'वुथरिंग हाइट्स' तक बड़े पर्दे पर रिलीज होंगी. इनकी रिलीज डेट आप यहां चेक कर सकते हैं.
Published at : 15 Jan 2026 06:33 PM (IST)
