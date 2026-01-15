हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Hollywood Films In February: हॉलीवुड फिल्मों के नाम होगा फरवरी, थिएटर्स में रिलीज होंगी ये 7 फिल्में

Hollywood Films In February: फरवरी में हॉलीवुड लवर्स की बल्ले-बल्ले होगी. फरवरी में एक के बाद एक कई नई और मोस्ट अवेटेड हॉलीवुड फिल्में थिएटर्स में रिलीज होगी. इसकी लिस्ट हम आपको यहां दे रहे हैं.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 15 Jan 2026 06:33 PM (IST)
फरवरी के महीने में कई शानदार हॉलीवुड फिल्में थिएटर्स में दस्तक देने वाली हैं. 'क्राइम 101', GOAT, 'द शीप डिटेक्टिव्स' से लेकर 'वुथरिंग हाइट्स' तक बड़े पर्दे पर रिलीज होंगी. इनकी रिलीज डेट आप यहां चेक कर सकते हैं.

'द स्ट्रेंजर्स- चैप्टर 3' एक हॉरर-सस्पेंस फिल्म है जिसे रेनी हार्लिन ने डायरेक्ट किया है. ये फिल्म 6 फरवरी 2026 को थिएटर्स में रिलीज होंगी.
Emerald Fennell के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'वुथरिंग हाइट्स' में मार्गोट रॉबी और जैकब एलोर्डी लीड रोल में दिखाई देंगे. ये फिल्म 13 फरवरी 2026 को रिलीज होने के लिए तैयार है.
Published at : 15 Jan 2026 06:33 PM (IST)
Wuthering Heights Hollywood Films In February Scream 7 Crime 101

