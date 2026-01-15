एक्सप्लोरर
BMC Election 2026: अक्षय से जॉन और श्रद्धा कपूर तक, तमाम बॉलीवुड सेलेब्स ने डाले वोट, लोगों से भी मतदान करने की अपील की
BMC Election 2026: महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों के लिए हो रही वोटिंग में बी टाउन के तमाम सेलेब्स बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और वोट डालने पहुंच रहे हैं.
महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में गुरुवार को सुबह 7:30 बजे से वोटिंग हो रही है जो शाम 5:30 बजे तक चलेगी. बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे. अक्षय कुमार से जॉन अब्राहम और परेश रावल तक तमाम सेलेबस ने अपने वोट डाले और साथ में मैसेज भी दिया कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति का योगदान मायने रखता है.
1/8
2/8
Published at : 15 Jan 2026 02:12 PM (IST)
बॉलीवुड
8 Photos
बीएमसी चुनाव 2026: अक्षय से जॉन और श्रद्धा कपूर तक, तमाम बॉलीवुड सेलेब्स ने डाले वोट
बॉलीवुड
7 Photos
कौन हैं कबीर बहिया जिन्हें कृति सेनन कर रही हैं डेट, एक्ट्रेस की बहन की शादी में भी हुए शामिल
बॉलीवुड
7 Photos
गर्लफ्रेंड गौरी का हाथ थामे स्क्रीनिंग में पहुंचे आमिर खान, पैपराजी के लिए दिए जमकर पोज
बॉलीवुड
7 Photos
अपना वोट डालने सबसे पहले पहुंचे अक्षय कुमार, बोले- 'आज रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है'
बॉलीवुड
10 Photos
'बॉर्डर 2' से पहले देख डाले सनी देओल की ये शानदार फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर तोड़े थे कमाई के रिकॉर्ड
बॉलीवुड
8 Photos
'होते होते हो गया...' नूपुर सेनन ने दिखाई शादी की अनसीन फोटोज, चुनरी पर पति के लिए लिखवाई ये खास लाइऩ
बॉलीवुड
7 Photos
हैप्पी पटेल की स्क्रीनिंग, गर्लफ्रेंड गौरी संग पहुंचे आमिर खान, तृप्ति डिमरी ने लूटी लाइमलाइट
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
ED बनाम ममता बनर्जी: सुप्रीम कोर्ट में बोले सॉलिसिटर जनरल- जांच में दखल देना स्तब्ध करने वाली घटना
विश्व
Iran protests LIVE: क्या अमेरिका आज हमला करेगा? ट्रंप ने कहा, 'मैं नज़र रख रहा हूं'; अबतक 3,400 से अधिक लोगों की मौत
हिमाचल प्रदेश
सिरमौर में भीषण अग्निकांड, एक ही परिवार के 6 लोगों की जलकर मौत, शॉर्ट सर्किट के बाद फटा सिलेंडर
बॉलीवुड
आ गया 'हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस' का पहला रिव्यू, जानें- कैसी है ये फिल्म
Advertisement
बॉलीवुड
8 Photos
बीएमसी चुनाव 2026: अक्षय से जॉन और श्रद्धा कपूर तक, तमाम बॉलीवुड सेलेब्स ने डाले वोट
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion