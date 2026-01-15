बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार सबसे पहले वोट डालने पहुंचे थे. उन्होंने कहा, "आज बीएमसी की वोटिंग है और यह दिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है. आज के दिन रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में होता है. मुंबई के सभी लोगों से अपील है कि वे घर से निकलें और वोट करें. हम अक्सर शिकायत करते हैं कि पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं है, कचरा सड़कों पर पड़ा है और रोड खराब हैं. लेकिन अब शिकायत करने का नहीं, बल्कि जिम्मेदारी निभाने का समय है. अगर हम सही प्रशासन चाहते हैं तो हमें वोट डालकर सही लोगों को चुनना होगा. अगर मुंबईकर का असली हीरो बनना है, तो डायलॉगबाजी नहीं, आकर सीधे वोटिंग करें."