हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडBMC Election 2026: अक्षय से जॉन और श्रद्धा कपूर तक, तमाम बॉलीवुड सेलेब्स ने डाले वोट, लोगों से भी मतदान करने की अपील की

BMC Election 2026: महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों के लिए हो रही वोटिंग में बी टाउन के तमाम सेलेब्स बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और वोट डालने पहुंच रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 Jan 2026 02:12 PM (IST)
महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में गुरुवार को सुबह 7:30 बजे से वोटिंग हो रही है जो शाम 5:30 बजे तक चलेगी. बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे. अक्षय कुमार से जॉन अब्राहम और परेश रावल तक तमाम सेलेबस ने अपने वोट डाले और साथ में मैसेज भी दिया कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति का योगदान मायने रखता है.

बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार सबसे पहले वोट डालने पहुंचे थे. उन्होंने कहा,
जॉन अब्राहम भी वोट डालने के लिए अपने नजदीकी मतदान केंद्र पहुंचे. उन्होंने वोट डालने के बाद इंक लगी फिंगर भी फ्लॉन्ट की.
Published at : 15 Jan 2026 02:12 PM (IST)
Akshay Kumar Aamir Khan Paresh Rawal John Abraham Shraddha Kapoor BMC Election 2026

