एक्सप्लोरर
नवंबर के पहले हफ्ते में नेटफ्लिक्स पर खूब मिलेगा एंटरटेनमेंट, रिलीज होंगी क्राइम से लेकर हॉरर फिल्में-सीरीज
Netflix November First Week OTT Release: नवंबर के पहले हफ्ते में नेटफ्लिक्स पर क्राइम, हॉरर, रोमांस और कॉमेडी जैसी कैटेगरी में कई नई फिल्में और वेब सीरीज़ रिलीज होंगी.यहां पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं
नवंबर के पहले हफ्ते में नेटफ्लिक्स अपने दर्शकों के लिए एक्शन, थ्रिलर, हॉरर, क्राइम और रोमांस जैसी स्टाइल की नई फिल्में और वेब सीरीज लेकर आ रहा है. इस महीने की रिलीज़ में ऐसे कंटेंट शामिल हैं जो हर प्रकार के दर्शक के मनोरंजन का ख्याल रखते हैं. चाहे आप रहस्य और थ्रिलर पसंद करते हों या हल्की-फुल्की कॉमेडी और रोमांस, नेटफ्लिक्स इस हफ्ते हर किसी के लिए कुछ न कुछ पेश करने वाला है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 31 Oct 2025 12:38 PM (IST)
Tags :Netflix Baramula Frankenstein
ओटीटी
7 Photos
नवंबर के फर्स्ट वीक में नेटफ्लिक्स पर रिलीज होंगी क्राइम -हॉरर फिल्में-सीरीज, चेक करें लिस्ट
ओटीटी
7 Photos
'डर्टी स्कैम्स' वाली पूजा बनर्जी हैं बेहद खूबसूरत, लुक को लेकर बटोर रहीं सुर्खियां, देखें तस्वीरें
ओटीटी
7 Photos
महारानी 4 से पहले देख डालें ये जबरदस्त थ्रिलर सीरीज, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हैं अवेलेबल
ओटीटी
7 Photos
इस वीकेंड जरूर देखें ये 7 अंडररेटेड साई-फाई फिल्में, सभी प्राइम वीडियो पर हैं अवेलेबल
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
जंग का सबसे छोटा हथियार, कैसे करता है दुश्मन पर वार, जानें इसकी ताकत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में मंत्री संजीव सिंह गोंड की गाड़ी पर हमला, ओवरटेक के विवाद में शीशा भी तोड़ा
विश्व
टैरिफ वॉर के बीच अमेरिका के बदले सुर, भारत के साथ की बड़ी डिफेंस डील, राजनाथ सिंह ने खुद दी जानकारी
क्रिकेट
सुनील गावस्कर का अनोखा वादा, बताया महिला टीम के वर्ल्ड कप जीतने पर कैसे करेंगे सेलीब्रेट
Advertisement
ओटीटी
7 Photos
नवंबर के फर्स्ट वीक में नेटफ्लिक्स पर रिलीज होंगी क्राइम -हॉरर फिल्में-सीरीज, चेक करें लिस्ट
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion