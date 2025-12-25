देसी नहीं विदेशी हैं ये 7 क्राइम ड्रामा शो, एक बार शुरू करेंगे तो खत्म करके ही उठेंगे

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीदेसी नहीं विदेशी हैं ये 7 क्राइम ड्रामा शो, एक बार शुरू करेंगे तो खत्म करके ही उठेंगे

Hollywood Crime Series: क्राइम ड्रामा पसंद करते हैं और वीकेंड में कुछ अलग तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लाए हैं हॉलीवुड की बेस्ट क्राइम ड्रामा सीरीज. नोट कर लीजिए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Dec 2025 05:25 PM (IST)
क्रिसमस ने दस्तक दे दी है और अब न्यू ईयर भी कुछ दिन में आने ही वाला है. ऐसे में अपनी इस लंबी छुट्टी को एंजॉय करने का सोच रहे हैं तो ये सीरीज आपके बिंज वॉचिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगी. यहां देखिए पूरी लिस्ट.

'स्नीकी पीट' की कहानी काफी दिलचस्प है. इसमें आपको क्राइम और ड्रामा के साथ भरपूर कॉमेडी भी देखने को मिलेगी. कहानी मारियस जोसिपोविच नाम के चालक चोर के इर्द–गिर्द घूमती है. इस टीवी शो को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
अगले नंबर पर क्राइम ड्रामा 'स्नोफॉल' का नाम शामिल है. इसमें आपको लॉ एजेंट्स और क्रिमिनल्स के बीच का अनिश्चित रिश्ता देखने को मिलेगा. कहानी 80 के दशक की क्रैक कोकीन महामारी पर आधारित है. ये सीरीज भी प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है.
Published at : 25 Dec 2025 05:25 PM (IST)
