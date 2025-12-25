एक्सप्लोरर
देसी नहीं विदेशी हैं ये 7 क्राइम ड्रामा शो, एक बार शुरू करेंगे तो खत्म करके ही उठेंगे
Hollywood Crime Series: क्राइम ड्रामा पसंद करते हैं और वीकेंड में कुछ अलग तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लाए हैं हॉलीवुड की बेस्ट क्राइम ड्रामा सीरीज. नोट कर लीजिए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स.
क्रिसमस ने दस्तक दे दी है और अब न्यू ईयर भी कुछ दिन में आने ही वाला है. ऐसे में अपनी इस लंबी छुट्टी को एंजॉय करने का सोच रहे हैं तो ये सीरीज आपके बिंज वॉचिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगी. यहां देखिए पूरी लिस्ट.
1/7
2/7
Published at : 25 Dec 2025 05:25 PM (IST)
Tags :SNOWFALL The Shield Sneaky Pete
ओटीटी
7 Photos
देसी नहीं विदेशी हैं ये 7 क्राइम ड्रामा शो, एक बार शुरू करेंगे तो खत्म करके ही उठेंगे
ओटीटी
7 Photos
क्रिसमस को बनाना मजेदार तो देख डाले यें शानदार मैजिकल फिल्म, जानें- ओटीटी पर कहां हैं हिंदी में अवेलेबल?
ओटीटी
7 Photos
ओटीटी पर यहां स्ट्रीम हो रहीं मोहनलाल की ये 7 हिट थ्रिलर फिल्में, 'वृषभ' से पहले ही निपटा लें
ओटीटी
7 Photos
इस हफ्ते OTT पर जमेगी साउथ की धाक, 'बाहुबली- द एपिक' से 'रिवॉल्वर रीटा' तक होंगी रिलीज
ओटीटी
10 Photos
नेटफ्लिक्स पर ये 10 फिल्में खूब देखी जा रहीं, कई हफ्तों से लिस्ट से नहीं हो रहीं बाहर
ओटीटी
9 Photos
अगले साल OTT पर रिलीज होंगी ये मोस्ट अवेटेड फिल्में, 'हक' से लेकर धुरंधर' तक हैं कमाल के लाइनअप
ओटीटी
7 Photos
2025 की 7 बेस्ट हॉलीवुड फिल्में OTT पर देखने का मौका है आपके पास, वो भी बिना पैसे खर्च किए
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'बुलडोजर एक्शन धार्मिक नहीं', भगवान विष्णु की प्रतिमा गिराने पर भारत ने जताई चिंता, थाईलैंड की सफाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लोकसभा चुनाव 2029 के लिए बृजभूषण शरण सिंह ने अभी से की तैयारी! सांसद बेटे ने किया बड़ा ऐलान
विश्व
अमेरिकी रिपोर्ट देखकर भड़का चीन, भारत को बताया 'क्लोज पार्टनर', बोला- 'तीसरे देश को...'
क्रिकेट
सस्पेंस खत्म! कोच ने बताया, विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं
Advertisement
ओटीटी
7 Photos
देसी नहीं विदेशी हैं ये 7 क्राइम ड्रामा शो, एक बार शुरू करेंगे तो खत्म करके ही उठेंगे
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion