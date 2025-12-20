इस वीकेंड एंटरटेनमेंट में नहीं होगी कमी, बॉलीवुड–हॉलीवुड की इन सीरीज का लीजिए मजा

लिस्ट के अगले नंबर पर लिली कॉलिंस की हिट सीरीज 'एमिली इन पेरिस' का नाम है. अपने पांचवें सीजन की नई कहानी के साथ ये सीरीज लगातार फैंस को एंटरटेन कर रही है. इस बार ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे एमिली रोम में अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करती है. बता दें, ये सीरीज 18 दिसंबर को रिलीज हो चुकी है और वीकेंड पर आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.