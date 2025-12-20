एक्सप्लोरर
इस वीकेंड एंटरटेनमेंट में नहीं होगी कमी, बॉलीवुड–हॉलीवुड की इन सीरीज का लीजिए मजा
What To Watch This Weekend: दिसंबर के इस हफ्ते कई नई सीरीज ने ओटीटी पर दस्तक दे दी है. ऐसे में इस वीकेंड आप बॉलीवुड और हॉलीवुड के इन टॉप नॉच कहानियों को घर बैठे एंजॉय कर सकते हैं.
ओटीटी पर कई तरह की सीरीज रिलीज होती रहती हैं. लेकिन 2025 के आखिरी महीने बॉलीवुड ही नहीं हॉलीवुड के भी मेकर्स ने कई जबरदस्त सीरीज को रिलीज कर दर्शकों को इंप्रेस कर दिया है. ऐसे में इस वीकेंड अगर आप कुछ एक्साइटिंग देखने की सोच रहे हैं तो नोट कर लीजिए इन सीरीज के नाम.
