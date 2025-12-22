साल 2025 भारतीय टेस्ट टीम के लिए बेहद खराब रहा हो, लेकिन वनडे और टी20 मैचों में टीम इंडिया ने खूब सफलता पाई है. इसी साल भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप का खिताब जीता है. इसी बीच कई खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत तौर पर नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं. इससे पहले क्रिकेट जगत नए साल यानी 2026 में प्रवेश करे, यहां जान लीजिए कि इस साल टेस्ट, वनडे और टी20 में मिलाकर सबसे सफल भारतीय बल्लेबाज कौन रहे?

2025 में भारत के सबसे सफल बल्लेबाज, तीनों फॉर्मेट में

साल 2025 में भारत के सबसे सफल बल्लेबाज शुभमन गिल रहे हैं. गिल, जिन्हें टी20 वर्ल्ड कप 2026 के भारतीय स्क्वाड में जगह नहीं मिली है. गिल ने इस साल तीनों फॉर्मेट में कुल 35 मैच खेले हैं, जिनमें उनके नाम 1764 रन हैं. गिल इस साल दुनिया में भी सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. इस साल गिल ने टेस्ट में 983 रन, वनडे में 490 रन और टी20 में 291 रन बनाए हैं.

2025 में भारत के लिए सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने के मामले में केएल राहुल दूसरे स्थान पर हैं, जिनके बल्ले से इस साल 24 मैचों में 1180 रन निकले हैं. यशस्वी जायसवाल इस सूची में नंबर-3 पर हैं, जिन्होंने इस साल 14 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलते हुए 916 रन बनाए हैं. टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव इस साल फ्लॉप साबित हुए हैं, इसलिए उनका नाम दूर-दूर तक इस सूची में शामिल नहीं हैं. रवींद्र जडेजा ने इस साल 870 रन बनाए हैं.

1764 रन - शुभमन गिल

1180 रन - केएल राहुल

916 रन - यशस्वी जायसवाल

870 रन - रवींद्र जडेजा

859 रन - अभिषेक शर्मा

674 रन - विराट कोहली

650 रन - रोहित शर्मा

629 रन - ऋषभ पंत

586 रन - वाशिंगटन सुंदर

567 रन - तिलक वर्मा

शुभमन गिल इस साल सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में जो रूट के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं. दोनों ने इस साल 7 शतक लगाए हैं. भारतीयों की सूची में उसके बाद यशस्वी जायसवाल (4 शतक) और फिर विराट कोहली (3 शतक) का नंबर आता है.

