Thriller Shows On OTT: क्राइम-थ्रिलर है पसंद, तो देखें 'मंडाला मर्डर्स' से लेकर 'पाताल लोक' तक ये शोज, ओटीटी पर यहां हो रहीं स्ट्रीम
Thriller Shows On OTT: क्राइम और थ्रिलर शोज के शौकीन दर्शकों के लिए ओटीटी पर कई शानदार सीरीज अवेलेबल हैं. इस लिस्ट में 'मंडाला मर्डर्स', 'दिल्ली क्राइम सीजन 3' से लेकर 'कानखजूरा' तक शामिल हैं.
अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कई धांसू क्राइम और थ्रिलर सीरीज स्ट्रीम हो रही हैं. इस वीकेंड पर आप इन्हें घर बैठे एंजॉय कर सकते हैं.
Published at : 17 Dec 2025 09:04 PM (IST)
ओटीटी
ओटीटी
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'गांधी जी की दूसरी बार हत्या', MNREGA का नाम बदलने पर पी. चिदंबरम का बड़ा बयान
बिहार
हिजाब विवाद: नुसरत ने छोड़ा बिहार, नीतीश सरकार की नौकरी पर मार दी लात!
विश्व
गाजा में अपनी सेना भेजेगा पाकिस्तान? ट्रंप को खुश करने के चक्कर में फंसे मुनीर, PAK में मचा बवाल
क्रिकेट
शुभमन गिल नहीं खेलेंगे भारत-दक्षिण अफ्रीका चौथा टी20, प्लेइंग इलेवन में कौन करेगा रिप्लेस? आ गया अपडेट
ओटीटी
ओटीटी
बागबान से लेकर हम साथ-साथ हैं तक, इन फिल्मों में कूट-कूटकर भरा है फैमिली ड्रामा, इस वीकेंड पर देख डालिए परिवार के साथ
