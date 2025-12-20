डायस इरा एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन राहुल सादासिवन ने किया है. फिल्म में प्रणव मोहनलाल, सुष्मिता भाट, गिबिन गोपीनाथ, जया कुरुप, अरुण अजीकुमार, श्रीधन्या, मदन बाबू के, सुधा सुकुमारी और शाइन टॉम चाको मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म की कहानी रोहन के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक इंडियन-अमेरिकन आर्किटेक्ट का बेटा है और केरल के एक पॉश इलाके में एक आरामदायक और धनी जिंदगी जीता है. लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब उसकी पुरानी जान-पहचान कनि की अचानक मौत हो जाती है. इसे आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.