हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीTop 10 Malyalam Film 2025: डायस इरा से लोकाह चैप्टर 1 तक, इस साल की टॉप 10 मलयालम फिल्में, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हैं मौजूद

Top 10 Malyalam Film 2025: डायस इरा से लोकाह चैप्टर 1 तक, इस साल की टॉप 10 मलयालम फिल्में, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हैं मौजूद

Top 10 Malyalam Films: आज हम आपके लिए इस साल रिलीज हुई मलयालम फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं. जिन्हें आप आराम से ओटीटी और देख सकते हैं. आइए जानते हैं कौन सी फिल्में लिस्ट में शामिल है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Dec 2025 12:41 PM (IST)
Top 10 Malyalam Films: आज हम आपके लिए इस साल रिलीज हुई मलयालम फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं. जिन्हें आप आराम से ओटीटी और देख सकते हैं. आइए जानते हैं कौन सी फिल्में लिस्ट में शामिल है.

इस साल मॉलीवुड दर्शकों ने थिएटर में कई फिल्में देखीं, जिनमें कुछ खास, नई और यादगार साबित हुईं. 2025 के खत्म होने से पहले, हम आपके लिए इस हफ्ते OTT पर देखने लायक टॉप 10 मलयालम फिल्मों की खास लिस्ट लेकर आए हैं, जो आपको रोमांच, कॉमेडी और ड्रामा का बेहतरीन अनुभव देंगी.

1/10
डायस इरा एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन राहुल सादासिवन ने किया है. फिल्म में प्रणव मोहनलाल, सुष्मिता भाट, गिबिन गोपीनाथ, जया कुरुप, अरुण अजीकुमार, श्रीधन्या, मदन बाबू के, सुधा सुकुमारी और शाइन टॉम चाको मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म की कहानी रोहन के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक इंडियन-अमेरिकन आर्किटेक्ट का बेटा है और केरल के एक पॉश इलाके में एक आरामदायक और धनी जिंदगी जीता है. लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब उसकी पुरानी जान-पहचान कनि की अचानक मौत हो जाती है. इसे आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
डायस इरा एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन राहुल सादासिवन ने किया है. फिल्म में प्रणव मोहनलाल, सुष्मिता भाट, गिबिन गोपीनाथ, जया कुरुप, अरुण अजीकुमार, श्रीधन्या, मदन बाबू के, सुधा सुकुमारी और शाइन टॉम चाको मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म की कहानी रोहन के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक इंडियन-अमेरिकन आर्किटेक्ट का बेटा है और केरल के एक पॉश इलाके में एक आरामदायक और धनी जिंदगी जीता है. लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब उसकी पुरानी जान-पहचान कनि की अचानक मौत हो जाती है. इसे आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
2/10
रेखाचित्रम 2025 की एक मलयालम मिस्ट्री-थ्रिलर फिल्म है. फिल्म में आसिफ अली, अनसवरा राजन, मनोज के. जयन, सिद्धिके, जगदीश, हरिश्री अशोकन और मामूटी मुख्य भूमिका में हैं. यह फिल्म एक निलंबित पुलिस अधिकारी (आसिफ अली) के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे 40 साल पुराने एक केस को सुलझाने का मौका मिलता है. इसे आप सोनी लिव पर देख सकते हैं.
रेखाचित्रम 2025 की एक मलयालम मिस्ट्री-थ्रिलर फिल्म है. फिल्म में आसिफ अली, अनसवरा राजन, मनोज के. जयन, सिद्धिके, जगदीश, हरिश्री अशोकन और मामूटी मुख्य भूमिका में हैं. यह फिल्म एक निलंबित पुलिस अधिकारी (आसिफ अली) के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे 40 साल पुराने एक केस को सुलझाने का मौका मिलता है. इसे आप सोनी लिव पर देख सकते हैं.
Published at : 20 Dec 2025 12:41 PM (IST)
Tags :
Hridayapoorvam Lokah Chapter 1 Chandra Diés Iraé Rekhachithram

ओटीटी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
इमरान खान और बुशरा बीबी को 17-17 साल की सजा, तोशाखाना केस में पाकिस्तान की अदालत का फैसला
इमरान खान और बुशरा बीबी को 17-17 साल की सजा, तोशाखाना केस में पाकिस्तान की अदालत का फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी की जनता दरबार में दो टूक, विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों पर हो सख्त कार्रवाई
CM योगी की जनता दरबार में दो टूक, विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों पर हो सख्त कार्रवाई
विश्व
'टैरिफ अब मेरा 5वां पसंदीदा शब्द...’, ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में अमेरिका के लिए कर दिया ये बड़ा ऐलान
'टैरिफ अब मेरा 5वां पसंदीदा शब्द...’, ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कर दिया ये बड़ा ऐलान
बॉलीवुड
मल्लिका शेरावत ने US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप संग व्हाइट हाउस में किया क्रिसमस डिनर, तस्वीरों में ग्लैमरस अंदाज में दिखीं एक्ट्रेस
व्हाइट हाउस में मल्लिका शेरावत ने डोनाल्ड ट्रंप संग किया क्रिसमस डिनर, तस्वीरें शेयर कर दिखाई झलक
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bangladesh Protest News: बांग्लादेश हिंसा पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बड़ा बयान! | Congress
Top News: दोपहर की बड़ी खबरें | PM Modi | Hijab Controversy | Delhi Airport Controversy
West Bengal: क्या उस्मान हादी की हत्या Yunus समर्थकों ने की ?
Nitish Kumar Hijab Controversy: नौकरी ज्वाइन करेंगी डॉक्टर नुसरत परवीन | Patna News
Sarpanch Viral Video: सरपंच बने भालू तो गांव से भाग गए बंदर! | Telangana | Breaking News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: क्या संघ ‘हिंदू राष्ट्र’ के अपने लक्ष्य से पीछे हट रहा है ?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इमरान खान और बुशरा बीबी को 17-17 साल की सजा, तोशाखाना केस में पाकिस्तान की अदालत का फैसला
इमरान खान और बुशरा बीबी को 17-17 साल की सजा, तोशाखाना केस में पाकिस्तान की अदालत का फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी की जनता दरबार में दो टूक, विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों पर हो सख्त कार्रवाई
CM योगी की जनता दरबार में दो टूक, विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों पर हो सख्त कार्रवाई
विश्व
'टैरिफ अब मेरा 5वां पसंदीदा शब्द...’, ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में अमेरिका के लिए कर दिया ये बड़ा ऐलान
'टैरिफ अब मेरा 5वां पसंदीदा शब्द...’, ट्रंप ने मजाकिया अंदाज में कर दिया ये बड़ा ऐलान
बॉलीवुड
मल्लिका शेरावत ने US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप संग व्हाइट हाउस में किया क्रिसमस डिनर, तस्वीरों में ग्लैमरस अंदाज में दिखीं एक्ट्रेस
व्हाइट हाउस में मल्लिका शेरावत ने डोनाल्ड ट्रंप संग किया क्रिसमस डिनर, तस्वीरें शेयर कर दिखाई झलक
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
Parenting
अकेले रहना पसंद करने लगा है बच्चा? यह खतरे की घंटी हो सकती है, जानें इसके संकेत
अकेले रहना पसंद करने लगा है बच्चा? यह खतरे की घंटी हो सकती है, जानें इसके संकेत
यूटिलिटी
गांव में कैसे शुरू कर सकते हैं खाद-बीज का बिजनेस, कहां से लेना होता है लाइसेंस?
गांव में कैसे शुरू कर सकते हैं खाद-बीज का बिजनेस, कहां से लेना होता है लाइसेंस?
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Embed widget