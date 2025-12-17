बागबान से लेकर हम साथ-साथ हैं तक, इन फिल्मों में कूट-कूटकर भरा है फैमिली ड्रामा, इस वीकेंड पर देख डालिए परिवार के साथ

'हम आपके हैं कौन' एक बड़े परिवार की प्यार भरी कहानी है. फिल्म में शादी, रस्में और घर की खुशियां दिखाई गई हैं, जहां सब लोग मिलजुलकर रहते हैं. कहानी में प्यार और त्याग की परीक्षा तब होती है, जब परिवार की खुशी के लिए अपने दिल की बात दबानी पड़ती है. फिल्म सिखाती है कि रिश्तों में समझ, बलिदान और परिवार की खुशी सबसे ऊपर होती है. इस फिल्म को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.