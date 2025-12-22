ओटीटी पर राज कर रही है 'मिसेज देशपांडे', व्यूज के मामले में माधुरी दीक्षित निकल गईं सबसे आगे 

आए दिन ओटीटी पर एक से बढ़कर एक सीरीज रिलीज होती रहती है. दिसंबर के आखिरी हफ्ते में भी कई धमाकेदार कहानियां ओटीटी पर दस्तक देंगी. लेकिन इसके पहले से ही कई सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं जो दर्शकों का फुल एंटरटेनमेंट कर रही हैं.

अब ऑरमैक्स मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक जानें 15 से लेकर 21 दिसंबर तक किन सीरीज ने ऑडियंस को सबसे ज्यादा एंटरटेन किया.

ओटीटी पर इन सीरीज को मिले सबसे ज्यादा व्यूज

1. मिसेज देशपांडे

थिएटर्स में लोगों को अपना दीवाना बनाकर अब माधुरी दीक्षित ओटीटी पर भी अपना जलवा बिखेर रही हैं. उनकी ये लेटेस्ट रिलीज्ड मर्डर मिस्ट्री ओटीटी पर दस्तक दे चुकी है और इसे दर्शकों का बहुत प्यार मिल रहा है. अपनी कहानी से इसने सबको इतना इंप्रेस किया कि इसने बीते हफ्ते सबसे ज्यादा व्यूज अपने नाम कर लिए. औरमेक्स मीडिया के अनुसार 'मिसेज देशपांडे' को जिओ हॉटस्टार पर 3.1 मिलियन व्यूज मिले.



2. स्ट्रेजर थिंग्स 5

हॉलीवुड की पॉपुलर सीरीज 'स्ट्रेंजर थिंग्स' का फाइनल सीजन भी ओटीटी पर रिलीज हो चुका है. इस सीजन की कहानी चौथे सीजन के घटनाओं के 18 महीने बाद शुरू हुई है. जहां इलेवन का एक ही मकसद है वेक्ना को शहर से बाहर निकालना. 27 नवंबर से सिरीज नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर रही है और बीते हफ्ते औरमेक्स मीडिया के अनुसार इसे 2.2 मिलियन व्यूज मिले.



3. द फैमिली मैन सीजन 3

मनोज बाजपेयी की इस सीरीज का भी उनके फैंस ने बेसब्री से इंतजार किया. फाइनली जब श्रीकांत तिवारी स्क्रीन्स पर लौटे तो उन्होंने लाइमलाइट अपने नाम कर ली. प्राइम वीडियो पर इसे बहुत पसंद किया जा रहा है. बात करें व्यूअरशिप कि तो बीते हफ्ते औरमेक्स मीडिया के अनुसार सीरीज को 2.1 मिलियन व्यूज मिले हैं.



4. सिंगल पापा

कुणाल खेमू की ये कॉमेडी सीरीज भी एंटरटेनमेंट का परफेक्ट डोज है. कुणाल खेमू के साथ प्राजक्ता कोली, मनोज पहवा और नेहा धूपिया को भी सीरीज में इंपॉर्टेंट रोल्स में देखा गया है. परफेक्ट ह्यूमर के साथ सिंगल फादर्स के कहानी वाली ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर रही है. लास्ट वीक इसे औरमेक्स मीडिया के अनुसार 1.5 मिलियन व्यूज मिले हैं.



5. भय – द गौरव तिवारी मिस्ट्री

ओटीटी पर सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला जॉनर हॉरर थ्रिलर भी है. ऐसी ही कहानी इस सीरीज की भी है जो सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड है. इसकी कहानी इंडिया के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी की है. सीरीज एमएक्स प्लेयर पर अवेलेबल है और बीते हफ्ते इसे 1.4 मिलियन व्यूज मिले.