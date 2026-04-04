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'स्क्रीम' से 'हैलोवीन एंड्स' तक, नेटफ्लिक्स पर लगेगा हॉरर और थ्रिलर का तड़का, अगले हफ्ते रिलीज हो रहीं ये फिल्में और शोज
Netflix Release: अप्रैल के दूसरे हफ्ते में नेटफ्लिक्स पर हॉरर, थ्रिलर और रियलिटी का शानदार तड़का लगाने वाला है. इसमें 'स्क्रीम' से लेकर 'हैलोवीन एंड्स' तक कई फिल्में और सीरीज दर्शकों को बांधे रखेंगी.
अप्रैल का दूसरा हफ्ता ओटीटी लवर्स के लिए बहुत खास होने वाला है. इस बार नेटफ्लिक्स पर डर, सस्पेंस और रोमांच का शानदार कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा. 8 से 13 अप्रैल के बीच कई नई हॉलीवुड फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हो रही हैं, जो अलग-अलग जॉनर के दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं. अगर आप वीकेंड पर कुछ नया और दिलचस्प देखने की सोच रहे हैं, तो ये हफ्ता आपके लिए परफेक्ट साबित हो सकता है.
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Published at : 04 Apr 2026 11:20 PM (IST)
Tags :Netflix OTT Release
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प्रेम कुमारJournalist
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