'स्क्रीम' से 'हैलोवीन एंड्स' तक, नेटफ्लिक्स पर लगेगा हॉरर और थ्रिलर का तड़का, अगले हफ्ते रिलीज हो रहीं ये फिल्में और शोज

स्क्रीम - 10 अप्रैल से स्ट्रीम होने वाली ये फिल्म हॉरर दर्शकों के लिए खास होने वाली है. कई साल बाद एक बार फिर 'घोस्टफेस' नाम का कातिल लौटता है, जो युवाओं को निशाना बनाता है. पुराने दोस्त फिर साथ आते हैं और इस खतरनाक खेल को खत्म करने की कोशिश करते हैं.