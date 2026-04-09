हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटी'भेड़िया' से लेकर 'थामा' तक, 'राका' से पहले देख डालिए ये 5 बेहतरीन क्रिएचर-ड्रामा फिल्में; OTT पर करें एंजॉय

'भेड़िया' से लेकर 'थामा' तक, 'राका' से पहले देख डालिए ये 5 बेहतरीन क्रिएचर-ड्रामा फिल्में; OTT पर करें एंजॉय

Creature Drama Films: अगर आप क्रिएचर-ड्रामा और हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं तो हम आपके लिए कुछ ऐसी ही बेहतरीन फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं. इन फिल्मों को आप घर बैठे OTT पर देख सकते हैं.

By : आईएएनएस  | Updated at : 09 Apr 2026 01:52 PM (IST)
Creature Drama Films: अगर आप क्रिएचर-ड्रामा और हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं तो हम आपके लिए कुछ ऐसी ही बेहतरीन फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं. इन फिल्मों को आप घर बैठे OTT पर देख सकते हैं.

साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'राका' को लेकर चर्चा में हैं. उनके 44वें (8 अप्रैल) बर्थडे पर इस फिल्म से उनका फर्स्ट लुक रिलीज किया गया, जिसके बाद से अब फैंस बस इसकी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं. पोस्टर में पोस्टर में अल्लू अर्जुन का खतरनाक लुक देखने को मिला. उनके बड़े-बड़े नुकीले नाखुनों ने सबका ध्यान खींच लिया. इसी के साथ एक बार फिर क्रिएचर-ड्रामा और हॉरर फिल्मों को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है. आइए हम आपको 5 बेहतरीन क्रिएचर-ड्रामा फिल्मों के बारे में बताते हैं, जिन्हें आप घर बैठे OTT पर देख सकते हैं.

1/7
साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म 'राका' का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस फिल्म के डायरेक्टर एटली हैं. फिल्म से अल्लू अर्जुन की पहली झलक सामने आ चुकी है.
साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म 'राका' का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस फिल्म के डायरेक्टर एटली हैं. फिल्म से अल्लू अर्जुन की पहली झलक सामने आ चुकी है.
2/7
अल्लू अर्जुन 'राका' में दीपिका पादुकोण के साथ दिखेंगे, जो फीमेल लीड का रोल निभा रही हैं.
अल्लू अर्जुन 'राका' में दीपिका पादुकोण के साथ दिखेंगे, जो फीमेल लीड का रोल निभा रही हैं.
Published at : 09 Apr 2026 01:52 PM (IST)
Tags :
Kaal Bhediya THAMA Raaka

ओटीटी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
समय रैना ने किया था Mukesh Khanna को रोस्ट, गुस्साए एक्टर ने किया पलटवार, बोले- 'वो मुंह काला करके....'
'समय रैना मुंह काला करके.....', कॉमेडियन पर जमकर बरसे मुकेश खन्ना
मनोरंजन
Ranveer Singh से लेकर Sanjay Dutt तक, कितनी है 'धुरंधर 2' के स्टार्स की असली उम्र?
रणवीर सिंह से लेकर संजय दत्त तक, कितनी है 'धुरंधर 2' के स्टार्स की असली उम्र?
मनोरंजन
वरुण धवन,मृणाल ठाकुर, पूजा हेगड़े की तिगड़ी 'है जवानी को इश्क होना है' में करेगी धमाका, जानें कब आएगा फर्स्ट लुक
वरुण धवन, मृणाल और पूजा की 'है जवानी को इश्क होना है' का फर्स्ट लुक कब होगा रिलीज,यहां जानें
मनोरंजन
Anant Ambani Birthday Live: अनंत अंबानी के बर्थडे सेलिब्रेशन से लिए सेलेब्स का जामनगर पहुंचना जारी, बेटी संग काजोल भी हुईं रवाना
Live Updates: अनंत अंबानी के बर्थडे के लिए सेलेब्स का जामनगर पहुंचना जारी, बेटी संग काजोल भी हुईं रवाना
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Sansani: 40 दिन बाद... सुपरपावर का 'सुपर सरेंडर' ?| Iran-israel War | Middle East War | Trump
UP: Pilibhit में मां की जान बचाने के लिए अस्पताल में सांप लेकर पहुंचा बेटा, डॉक्टरों में मचा हड़कंप
Chitra Tripathi: ट्रंप का सरेंडर या ईरान की कूटनीतिक फतह? | Iran US Israel War Ceasefire
Bharat Ki Baat: सीजफायर के बाद क्या थम जाएगी जंग ? | Iran US Israel War
Sandeep Chaudhary: Trump-ईरान दोस्ती या फिर कोई बड़ी साजिश? | Pakistan | US Iran War Ceasefire

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप की मेहरबानियां कर्ज हैं पाकिस्तान पर? PAK जर्नलिस्ट ने शहबाज और मुनीर को दिखाया आईना, बोले- अमेरिका से दोस्ती खतरनाक...
ट्रंप की मेहरबानियां कर्ज हैं पाकिस्तान पर? PAK जर्नलिस्ट ने शहबाज और मुनीर को दिखाया आईना, बोले- अमेरिका से दोस्ती खतरनाक...
महाराष्ट्र
बारामती उपचुनाव: नाम वापसी के आखिरी दिन शरद पवार ने बदला मन? कांग्रेस की उम्मीदवारी पर दिया बड़ा बयान
बारामती उपचुनाव: शरद पवार ने बदला अपना मन? कांग्रेस की उम्मीदवारी पर दिया बड़ा बयान
इंडिया
भारत पहुंचते ही बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से कहा- शेख हसीना को लौटाओ, इंडिया ने क्या दिया जवाब?
भारत पहुंचते ही बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से कहा- शेख हसीना को लौटाओ, इंडिया ने क्या दिया जवाब?
आईपीएल 2026
IPL 2026 Stats: अभी किसके पास है ऑरेंज और पर्पल कैप? इस बल्लेबाज ने खेली है सर्वोच्च रनों की पारी; देखें IPL 2026 के आंकड़े
अभी किसके पास है ऑरेंज और पर्पल कैप? इस बल्लेबाज ने खेली है सर्वोच्च रनों की पारी; देखें IPL 2026 के आंकड़े
बॉलीवुड
वरुण धवन,मृणाल ठाकुर, पूजा हेगड़े की तिगड़ी 'है जवानी को इश्क होना है' में करेगी धमाका, जानें कब आएगा फर्स्ट लुक
वरुण धवन, मृणाल और पूजा की 'है जवानी को इश्क होना है' का फर्स्ट लुक कब होगा रिलीज,यहां जानें
चुनाव 2026
Kerala Election 2026: त्रिशूर में डेढ़ घंटा वोट डालने के लिए लाइन में खड़ा रहा 62 साल का शख्स, मतदान करते ही हुई मौत
Kerala Election 2026: त्रिशूर में डेढ़ घंटा वोट डालने के लिए लाइन में खड़ा रहा 62 साल का शख्स, मतदान करते ही हुई मौत
शिक्षा
CA Exam Pattern 2026: सीए करने वालों के लिए बुरी खबर! अब साल में दे पाएंगे सिर्फ दो ही अटेम्प्ट
सीए करने वालों के लिए बुरी खबर! अब साल में दे पाएंगे सिर्फ दो ही अटेम्प्ट
हेल्थ
Heart Ultrasound Test: हार्ट फेल्योर को पहले ही डिटेक्ट कर लेगी यह तकनीक, जानें मेडिकल फील्ड में कैसे आ रही क्रांति?
हार्ट फेल्योर को पहले ही डिटेक्ट कर लेगी यह तकनीक, जानें मेडिकल फील्ड में कैसे आ रही क्रांति?
ENT LIVE
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
ENT LIVE
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Embed widget