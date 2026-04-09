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'भेड़िया' से लेकर 'थामा' तक, 'राका' से पहले देख डालिए ये 5 बेहतरीन क्रिएचर-ड्रामा फिल्में; OTT पर करें एंजॉय
Creature Drama Films: अगर आप क्रिएचर-ड्रामा और हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं तो हम आपके लिए कुछ ऐसी ही बेहतरीन फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं. इन फिल्मों को आप घर बैठे OTT पर देख सकते हैं.
साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'राका' को लेकर चर्चा में हैं. उनके 44वें (8 अप्रैल) बर्थडे पर इस फिल्म से उनका फर्स्ट लुक रिलीज किया गया, जिसके बाद से अब फैंस बस इसकी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं. पोस्टर में पोस्टर में अल्लू अर्जुन का खतरनाक लुक देखने को मिला. उनके बड़े-बड़े नुकीले नाखुनों ने सबका ध्यान खींच लिया. इसी के साथ एक बार फिर क्रिएचर-ड्रामा और हॉरर फिल्मों को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है. आइए हम आपको 5 बेहतरीन क्रिएचर-ड्रामा फिल्मों के बारे में बताते हैं, जिन्हें आप घर बैठे OTT पर देख सकते हैं.
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प्रेम कुमारJournalist
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