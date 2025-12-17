हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीCelebritiesहार्दिक पंड्या की गर्लफ्रेंड हैं फिटनेस फ्रीक, फोटोज में देखें टोंड फिगर

हार्दिक पंड्या की गर्लफ्रेंड हैं फिटनेस फ्रीक, फोटोज में देखें टोंड फिगर

Hardik Pandya Girlfriend: माहिका शर्मा एक योगा-एंथूज़ियास्ट और मॉडल हैं. उनकी फिटनेस, ग्लैमर और बढ़ती पॉपुलैरिटी ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 17 Dec 2025 10:05 AM (IST)
Hardik Pandya Girlfriend: माहिका शर्मा एक योगा-एंथूज़ियास्ट और मॉडल हैं. उनकी फिटनेस, ग्लैमर और बढ़ती पॉपुलैरिटी ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया है.

हार्दिक पंड्या के साथ लगातार स्पॉट हो रही खूबसूरत मॉडल और योगा-लवर माहिका शर्मा इन दिनों सुर्खियों का बड़ा हिस्सा बनी हुई हैं. सोशल मीडिया पर उनकी वायरल पिक्स ने फैन्स की क्यूरियोसिटी और बढ़ा दी है कि आखिर ये नई फेस कौन है, जो अपनी ग्लैमरस लुक से लेकर फिटनेस लाइफस्टाइल तक हर जगह चर्चा बटोर रही है.

हार्दिक पंड्या इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर फिर से सुर्खियों में आ गए हैं. वजह है उनके साथ लगातार स्पॉट होती खूबसूरत मॉडल और योगा-एन्थूज़ियास्ट माहिका शर्मा. सोशल मीडिया पर दोनों की कुछ पिक्स वायरल होने के बाद फैन्स के बीच क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि आखिर ये लड़की कौन है.
हार्दिक पंड्या इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर फिर से सुर्खियों में आ गए हैं. वजह है उनके साथ लगातार स्पॉट होती खूबसूरत मॉडल और योगा-एन्थूज़ियास्ट माहिका शर्मा. सोशल मीडिया पर दोनों की कुछ पिक्स वायरल होने के बाद फैन्स के बीच क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि आखिर ये लड़की कौन है.
माहिका शर्मा एक यंग और फ्रेश-फेस मॉडल हैं जो अपनी ब्यूटी के साथ-साथ अपने फिटनेस-लाइफस्टाइल की वजह से भी काफी पॉपुलर हो रही हैं.24 साल की माहिका योगा की बड़ी फैन हैं और उनके इंस्टाग्राम हैंडल पर उनकी योगा-पोज़ और वर्कआउट-रूटीन की खूब सारी फोटोज देखी जा सकती हैं.
माहिका शर्मा एक यंग और फ्रेश-फेस मॉडल हैं जो अपनी ब्यूटी के साथ-साथ अपने फिटनेस-लाइफस्टाइल की वजह से भी काफी पॉपुलर हो रही हैं.24 साल की माहिका योगा की बड़ी फैन हैं और उनके इंस्टाग्राम हैंडल पर उनकी योगा-पोज़ और वर्कआउट-रूटीन की खूब सारी फोटोज देखी जा सकती हैं.
Published at : 17 Dec 2025 10:05 AM (IST)
Tags :
HARDIK PANDYA Mehieka Sharma

Celebrities फोटो गैलरी

ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
