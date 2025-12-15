एक्सप्लोरर
कभी लहराया साड़ी का आंचल, कभी स्लीव्लेस सूट में इतराईं, हानिया आमिर की इन तस्वीरों पर मर-मिटेंगे आप
Hania Aamir Photos: पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के चर्चे भारत में भी होते हैं. उनकी खूबसूरती के तो करोड़ों लोग दीवाने हैं और अब एक्ट्रेस की लेटेस्ट तस्वीरों ने सबका दिल जीत लिया है.
हानिया आमिर आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. सिर्फ उनकी एक्टिंग ही नहीं बल्कि उनकी खूबसूरती के भी लाखों दीवाने देखने को मिलते हैं. अब इंस्टाग्राम पर उनकी लेटेस्ट तस्वीरें वायरल हो रही हैं जहां अपने फैशन से एक्ट्रेस ने फिर फैंस को अपना मुरीद बना लिया.
