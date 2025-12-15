सोशल मीडिया पर हसीना काफी एक्टिव रहती हैं. इंडिया में पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के अकाउंट बेन होने पर हानिया आमिर के फैंस को निराशा हुई थी. लेकिन सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस के फैन पेज और क्लोथिंग ब्रांड्स अक्सर ही उनकी तस्वीरें शेयर करते रहते हैं जिसमें ऐक्ट्रेस की खूबसूरती देखने को मिलती है.