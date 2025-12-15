हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीCelebritiesकभी लहराया साड़ी का आंचल, कभी स्लीव्लेस सूट में इतराईं, हानिया आमिर की इन तस्वीरों पर मर-मिटेंगे आप

कभी लहराया साड़ी का आंचल, कभी स्लीव्लेस सूट में इतराईं, हानिया आमिर की इन तस्वीरों पर मर-मिटेंगे आप

Hania Aamir Photos: पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के चर्चे भारत में भी होते हैं. उनकी खूबसूरती के तो करोड़ों लोग दीवाने हैं और अब एक्ट्रेस की लेटेस्ट तस्वीरों ने सबका दिल जीत लिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 Dec 2025 11:06 PM (IST)
Hania Aamir Photos: पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के चर्चे भारत में भी होते हैं. उनकी खूबसूरती के तो करोड़ों लोग दीवाने हैं और अब एक्ट्रेस की लेटेस्ट तस्वीरों ने सबका दिल जीत लिया है.

हानिया आमिर आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. सिर्फ उनकी एक्टिंग ही नहीं बल्कि उनकी खूबसूरती के भी लाखों दीवाने देखने को मिलते हैं. अब इंस्टाग्राम पर उनकी लेटेस्ट तस्वीरें वायरल हो रही हैं जहां अपने फैशन से एक्ट्रेस ने फिर फैंस को अपना मुरीद बना लिया.

1/10
पाकिस्तानी की मशहूर फिल्म और टीवी एक्ट्रेस हैं हानिया आमिर. अपनी मासूमियत से एक्ट्रेस ने सिर्फ पाकिस्तान की ऑडियंस ही नहीं बल्कि इंडियन ऑडियंस का दिल भी अपने नाम कर लिया है.
पाकिस्तानी की मशहूर फिल्म और टीवी एक्ट्रेस हैं हानिया आमिर. अपनी मासूमियत से एक्ट्रेस ने सिर्फ पाकिस्तान की ऑडियंस ही नहीं बल्कि इंडियन ऑडियंस का दिल भी अपने नाम कर लिया है.
2/10
सोशल मीडिया पर हसीना काफी एक्टिव रहती हैं. इंडिया में पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के अकाउंट बेन होने पर हानिया आमिर के फैंस को निराशा हुई थी. लेकिन सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस के फैन पेज और क्लोथिंग ब्रांड्स अक्सर ही उनकी तस्वीरें शेयर करते रहते हैं जिसमें ऐक्ट्रेस की खूबसूरती देखने को मिलती है.
सोशल मीडिया पर हसीना काफी एक्टिव रहती हैं. इंडिया में पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के अकाउंट बेन होने पर हानिया आमिर के फैंस को निराशा हुई थी. लेकिन सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस के फैन पेज और क्लोथिंग ब्रांड्स अक्सर ही उनकी तस्वीरें शेयर करते रहते हैं जिसमें ऐक्ट्रेस की खूबसूरती देखने को मिलती है.
Published at : 15 Dec 2025 10:59 PM (IST)
Tags :
Pakistani Actress Hania Aamir Hania Aamir Photos

Celebrities फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
नितिन नबीन को BJP का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया गया? वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए जाने के प्लान का डिकोड
नितिन नबीन को BJP का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया गया? वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए जाने के प्लान का डिकोड
महाराष्ट्र
लोकसभा में सुप्रिया सुले का बड़ा बयान, 'EVM पर सवाल नहीं उठाऊंगी क्योंकि...'
'EVM पर सवाल नहीं उठाऊंगी क्योंकि इसी से 4 बार चुनी गई', लोकसभा में बोलीं सुप्रिया सुले
इंडिया
Rahul Gandhi-Prashant Kishor Meeting: क्या कांग्रेस में शामिल होंगे प्रशांत किशोर? राहुल गांधी के साथ दिल्ली में हुई मीटिंग, प्रियंका भी थीं मौजूद
क्या कांग्रेस में शामिल होंगे प्रशांत किशोर? राहुल गांधी के साथ दिल्ली में हुई मीटिंग, प्रियंका भी थीं मौजूद
Web Series
Year Ender 2025: इस साल सबसे ज्यादा सर्च किए गए ये 7 शोज, लिस्ट में सलमान खान का रिएलिटी शो भी शामिल
इस साल सबसे ज्यादा सर्च किए गए ये 7 शोज, लिस्ट में सलमान खान का शो भी शामिल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

'नबीन' अध्यक्ष.. बंगाल है लक्ष्य? | Nitin Nabin | BJP | PM Modi | Janhit With Chitra
Vodafone Idea में तूफानी तेजी! AGR Moratorium की खबर से शेयर 52-Week High पर| Paisa Live
क्या Delhi छोड़कर ही सांसें सुरक्षित हैं? Pollution से परेशान राजधानी | Bharat Ki Baat With Pratima
Sandeep Chaudhary: नाम में विकास और रोजगार...कैसे होगा बेड़ा पार? |Seedha Sawal | MGNREGA | BJP
Gold Investors Alert! अब पुराने Gold से भी कमाएं Passive Income | Gold Leasing Explained

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: क्या संघ ‘हिंदू राष्ट्र’ के अपने लक्ष्य से पीछे हट रहा है ?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नितिन नबीन को BJP का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया गया? वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए जाने के प्लान का डिकोड
नितिन नबीन को BJP का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया गया? वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए जाने के प्लान का डिकोड
महाराष्ट्र
लोकसभा में सुप्रिया सुले का बड़ा बयान, 'EVM पर सवाल नहीं उठाऊंगी क्योंकि...'
'EVM पर सवाल नहीं उठाऊंगी क्योंकि इसी से 4 बार चुनी गई', लोकसभा में बोलीं सुप्रिया सुले
इंडिया
Rahul Gandhi-Prashant Kishor Meeting: क्या कांग्रेस में शामिल होंगे प्रशांत किशोर? राहुल गांधी के साथ दिल्ली में हुई मीटिंग, प्रियंका भी थीं मौजूद
क्या कांग्रेस में शामिल होंगे प्रशांत किशोर? राहुल गांधी के साथ दिल्ली में हुई मीटिंग, प्रियंका भी थीं मौजूद
Web Series
Year Ender 2025: इस साल सबसे ज्यादा सर्च किए गए ये 7 शोज, लिस्ट में सलमान खान का रिएलिटी शो भी शामिल
इस साल सबसे ज्यादा सर्च किए गए ये 7 शोज, लिस्ट में सलमान खान का शो भी शामिल
आईपीएल
चेन्नई-कोलकाता को हर हाल में चाहिए ये खिलाड़ी! 30 करोड़ भी पड़ जाएंगे कम; ऑक्शन में मच सकता है बवाल
चेन्नई-कोलकाता को हर हाल में चाहिए ये खिलाड़ी! 30 करोड़ भी पड़ जाएंगे कम; ऑक्शन में मच सकता है बवाल
इंडिया
Shashi Tharoor on MNREGA: 'महात्मा की विरासत का अपमान न करें', मनरेगा का नाम बदलने पर शशि थरूर का पहला रिएक्शन
'महात्मा की विरासत का अपमान न करें', मनरेगा का नाम बदलने पर शशि थरूर का पहला रिएक्शन
ट्रेंडिंग
Video: बगैर हेलमेट घूमता है ये शख्स, पुलिस चाहकर भी नहीं काट पाती चालान, वीडियो देख समझ आएगी सच्चाई
बगैर हेलमेट घूमता है ये शख्स, पुलिस चाहकर भी नहीं काट पाती चालान, वीडियो देख समझ आएगी सच्चाई
जनरल नॉलेज
Most Expensive Fruit: यह है‌ दुनिया का सबसे महंगा फल, जानें क्या है इसकी आसमान छूती कीमत की वजह
यह है‌ दुनिया का सबसे महंगा फल, जानें क्या है इसकी आसमान छूती कीमत की वजह
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Embed widget