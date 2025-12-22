हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडईयर एंडर 2025: आर्यन खान से टिस्का चोपड़ा तक, इस साल पर्दे के पीछे उभरे नए डायरेक्टर्स

ईयर एंडर 2025: आर्यन खान से टिस्का चोपड़ा तक, इस साल पर्दे के पीछे उभरे नए डायरेक्टर्स

Year Ender 2025: इस साल कई नए डायरेक्टर्स ने अपने अनोखे विजन के साथ पर्दे पर कदम रखा और इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई. आइए जानते हैं इस साल डेब्यू करने वाले इन डायरेक्टर्स के बारे में.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Dec 2025 02:24 PM (IST)
Year Ender 2025: इस साल कई नए डायरेक्टर्स ने अपने अनोखे विजन के साथ पर्दे पर कदम रखा और इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई. आइए जानते हैं इस साल डेब्यू करने वाले इन डायरेक्टर्स के बारे में.

साल 2025 सिनेमा के लिए नए टैलेंट और नई सोच लेकर आया. इस साल कई नए निर्देशकों ने अपने अनोखे विज़न के साथ पर्दे पर कदम रखा. इनमें कुछ चेहरे फिल्म इंडस्ट्री से बिल्कुल नए थे, तो कुछ पहले से ही इस दुनिया से जुड़े होने के बावजूद निर्देशन में अपनी नई पारी की शुरुआत करते नजर आए. आइए जानते हैं 2025 में डेब्यू करने वाले इन निर्देशकों के बारे में.

1/10
सोनू सूद ने साल की शुरुआत में फिल्म ‘फतेह’ के साथ निर्देशन की दुनिया में कदम रखा. यह फिल्म एक एक्स एजेंट की कहानी दिखाती है, जो अपनी शांत जिंदगी छोड़कर पूरे साइबर माफिया सिंडिकेट के खिलाफ जंग छेड़ देता है. फिल्म में सोनू सूद खुद लीड रोल में नजर आए, वहीं जैकलीन फर्नांडिस भी अहम भूमिका में थीं. हालांकि, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई.
सोनू सूद ने साल की शुरुआत में फिल्म ‘फतेह’ के साथ निर्देशन की दुनिया में कदम रखा. यह फिल्म एक एक्स एजेंट की कहानी दिखाती है, जो अपनी शांत जिंदगी छोड़कर पूरे साइबर माफिया सिंडिकेट के खिलाफ जंग छेड़ देता है. फिल्म में सोनू सूद खुद लीड रोल में नजर आए, वहीं जैकलीन फर्नांडिस भी अहम भूमिका में थीं. हालांकि, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई.
2/10
बोमन ईरानी की डेब्यू डायरेक्टोरियल फिल्म ‘द मेहता बॉयज़’ में पिता-बेटे के रिश्ते की उस गहराई को दिखाया गया है, जिसे अक्सर सिनेमा में कम छुआ जाता है. इस फिल्म में बोमन ईरानी के साथ अविनाश तिवारी अहम भूमिका में नजर आए. फिल्म ने ओटीटी पर दुनियाभर में रिलीज होने से पहले कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स का रुख किया, जिनमें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, शिकागो साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल और इंडियन फिल्म फेस्टिवल बर्लिन शामिल हैं. रिलीज के बाद फिल्म को दर्शकों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला.
बोमन ईरानी की डेब्यू डायरेक्टोरियल फिल्म ‘द मेहता बॉयज़’ में पिता-बेटे के रिश्ते की उस गहराई को दिखाया गया है, जिसे अक्सर सिनेमा में कम छुआ जाता है. इस फिल्म में बोमन ईरानी के साथ अविनाश तिवारी अहम भूमिका में नजर आए. फिल्म ने ओटीटी पर दुनियाभर में रिलीज होने से पहले कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स का रुख किया, जिनमें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, शिकागो साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल और इंडियन फिल्म फेस्टिवल बर्लिन शामिल हैं. रिलीज के बाद फिल्म को दर्शकों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला.
Published at : 22 Dec 2025 02:24 PM (IST)
Tags :
Aryan Khan Sonu Sood Tisca Chopra Boman Irani

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: सांगली की पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट, 2km दूर तक महसूस हुआ धमाका, दो घायल
महाराष्ट्र: सांगली की पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट, 2km दूर तक महसूस हुआ धमाका, दो घायल
विश्व
Moscow Bomb Blast: व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका! मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत
व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका! मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत
क्रिकेट
पाकिस्तान की बेशर्मी, जिस ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' को किया बैन, उसी फिल्म के गाने पर जमकर नाचे खिलाड़ी
पाकिस्तान की बेशर्मी, जिस ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' को किया बैन, उसी फिल्म के गाने पर जमकर नाचे खिलाड़ी
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Humayun Kabir New Party:पार्टी बनाते ही PM Modi के मुरीद हुए Humayun Kabir, बांध दिए तारीफों के पुल
Top News: 11 बजे की बड़ी खबरें | Aravali Hills | Bangladesh Protest | TMC | UP Winter Session
UP Vidhansabha Session: Cough Syrup पर सियासी खुराक, UP विधानसभा में सरकार बनाम विपक्ष |
PM आवास के लिए निकले बिहार के CM नीतीश कुमार | PM Modi | CM Nitish | Amit Shah |
UP Vidhansabha Session: विधानसभा शुरू होते ही विपक्ष मे हो गया हंगामा | Cough Syrup | Winter Session

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: सांगली की पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट, 2km दूर तक महसूस हुआ धमाका, दो घायल
महाराष्ट्र: सांगली की पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट, 2km दूर तक महसूस हुआ धमाका, दो घायल
विश्व
Moscow Bomb Blast: व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका! मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत
व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका! मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल की मौत
क्रिकेट
पाकिस्तान की बेशर्मी, जिस ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' को किया बैन, उसी फिल्म के गाने पर जमकर नाचे खिलाड़ी
पाकिस्तान की बेशर्मी, जिस ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' को किया बैन, उसी फिल्म के गाने पर जमकर नाचे खिलाड़ी
बॉलीवुड
Video: अक्षय खन्ना की फैन हुईं बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेस, धुरंधर के गाने पर किया डांस, जमकर की तारीफ
अक्षय खन्ना की फैन हुईं बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेस, धुरंधर के गाने पर किया डांस, जमकर की तारीफ
हेल्थ
सांस और दिल की बीमारी तक सीमित नहीं रहा पॉल्यूशन, मां बनने में भी बन रहा बाधा
सांस और दिल की बीमारी तक सीमित नहीं रहा पॉल्यूशन, मां बनने में भी बन रहा बाधा
नौकरी
सरकारी नौकरी का शानदार मौका, राजस्थान में निकली प्रोटेक्शन ऑफिसर के पदों पर भर्ती, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन
सरकारी नौकरी का शानदार मौका, राजस्थान में निकली प्रोटेक्शन ऑफिसर के पदों पर भर्ती, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन
यूटिलिटी
Flight Delays: मौसम और कोहरे का उड़ानों पर पड़ा असर, जानें कहां-कहां धीमा हुआ हवाई सफर
मौसम और कोहरे का उड़ानों पर पड़ा असर, जानें कहां-कहां धीमा हुआ हवाई सफर
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Embed widget