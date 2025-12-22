ईयर एंडर 2025: आर्यन खान से टिस्का चोपड़ा तक, इस साल पर्दे के पीछे उभरे नए डायरेक्टर्स

बोमन ईरानी की डेब्यू डायरेक्टोरियल फिल्म ‘द मेहता बॉयज़’ में पिता-बेटे के रिश्ते की उस गहराई को दिखाया गया है, जिसे अक्सर सिनेमा में कम छुआ जाता है. इस फिल्म में बोमन ईरानी के साथ अविनाश तिवारी अहम भूमिका में नजर आए. फिल्म ने ओटीटी पर दुनियाभर में रिलीज होने से पहले कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स का रुख किया, जिनमें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, शिकागो साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल और इंडियन फिल्म फेस्टिवल बर्लिन शामिल हैं. रिलीज के बाद फिल्म को दर्शकों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला.