दृश्यम 3 की रिलीज डेट कंफर्म, जाने फिल्म में कौन से सितारे आएंगे नजर
Drishyam 3 Starcast: दृश्यम 3 जल्द ही सिनेमाघरों में वापसी करने के लिए तैयार है. आज हम फिल्म से स्टारकास्ट के बारे में बताने जा रहे हैं. आइए जानते हैं फिल्म में कौन से सितारे नजर आएंगे.
अजय देवगय स्टारर फिल्म दृश्यम 2 के बाद अब इसका पार्ट 3 भी आ रहा है. एक्टर ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर जानकारी दी हैं. बता दे फिल्म अगले साल 2 अक्टूबर को रिलीज होगी. इसी बीच आइए जानते हैं फिल्म की स्टारकास्ट के बारे में.
Published at : 22 Dec 2025 02:10 PM (IST)
