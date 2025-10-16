कौन-सी पंजाबी एक्ट्रेस है सबसे ज्यादा अमीर? बॉलीवुड में भी कर चुकी हैं काम

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकौन-सी पंजाबी एक्ट्रेस है सबसे ज्यादा अमीर? बॉलीवुड में भी कर चुकी हैं काम

Punjabi Actresses Networth:पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की ये एक्ट्रेस जितनी एक्टिंग में टैलेंटेड उतनी दमदार इनकी नेटवर्थ भी है.इन एक्ट्रेस की कमाई जानकर आप चौंक जाएंगे. आइए जानते हैं किसका नाम है सबसे ऊपर.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 16 Oct 2025 12:03 PM (IST)
पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में कई खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेसेस हैं, लेकिन कुछ ने अपनी मेहनत और लोकप्रियता से करोड़ों की कमाई की है. आइए देखते हैं कौन-सी पंजाबी एक्ट्रेस है सबसे ज्यादा अमीर.

पंजाबी एक्ट्रेसेस की नेटवर्थ में नीरू बाजवा का नाम सबसे ऊपर हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 111 करोड़ से 150 करोड़ बताई जाती है.
नीरू बाजवा को पंजाबी सिनेमा की रानी कहा जाता है. उन्होंने कई पंजाबी फिल्मों में जबरदस्त काम किया है.
नीरू न सिर्फ एक्ट्रेस बल्कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी हैं. उनका खुद का 'नीरू वाजवा प्रोडक्शन्स' के नाम से प्रोडक्शन हाउस भी है.
सोनम बाजवा पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस हैं. उनकी टोटल नेटवर्थ 50 से 60 करोड़ के आसपास मानी जाती है. पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ सोनम बॉलीवुड में भी धूम मचाती नजर आ रही हैं.
सरगुन मेहता ने सीरियल में काम करते हुए अब पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में कमाल कर रही हैं. इनके नेटवर्थ की बात करें तो करीब 40-50 करोड़ हैं.
'बिग बॉस सीजन 13' से फेमस हुई एक्ट्रेस शहनाज गिल पंजाब फिल्म इंडस्ट्री की बेहद चुलबुली और क्यूट एक्ट्रेस हैं. उनकी नेटवर्थ की बात करें तो 30 से 40 करोड़ की उनकी टोटल नेटवर्थ है.
Published at : 16 Oct 2025 12:03 PM (IST)
Sargun Mehta Neeru Bajwa Shehnaaz Gill Sonam Bajwa

प्राइवेसी पॉलिसी

