कौन है अजय देवगन की बेटी निसा के साथ दिख रहा ये लड़का? देखें हैंडसम हंक की 10 तस्वीरें

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकौन है अजय देवगन की बेटी निसा के साथ दिख रहा ये लड़का? 10 तस्वीरें देख आप भी कहेंगे- 'हैंडसम हंक'

कौन है अजय देवगन की बेटी निसा के साथ दिख रहा ये लड़का? 10 तस्वीरें देख आप भी कहेंगे- 'हैंडसम हंक'

Who Is Danish Devgn: दानिश देवगन को अक्सर अजय देवगन की फैमिली के साथ पोज करते देखा जाता है. दानिश निसा देवगन के भी बेहद क्लोज हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दानिश का निसा से क्या रिश्ता है?

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 28 Sep 2025 09:40 PM (IST)
Who Is Danish Devgn: दानिश देवगन को अक्सर अजय देवगन की फैमिली के साथ पोज करते देखा जाता है. दानिश निसा देवगन के भी बेहद क्लोज हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दानिश का निसा से क्या रिश्ता है?

दानिश देवगन के इंस्टाग्राम पर अजय देवगन और उनकी फैमिली के साथ ढेरों तस्वीरें मौजूद हैं. निसा के साथ भी दानिश ने बहुत सारी फोटोज शेयर की हुई हैं. त्योहार हो या पार्टी, हर मौके पर वो देवगन फैमिली के साथ दिखाई देते हैं.

1/10
दानिश देवगन पेशे से एक डायरेक्टर, एक प्रोड्यूसर और एक आंत्रप्रन्योर हैं. दानिश अजय देवगन के साथ प्रोडक्शन हाउस देवगन फिल्म्स को हेड करते हैं.
दानिश देवगन पेशे से एक डायरेक्टर, एक प्रोड्यूसर और एक आंत्रप्रन्योर हैं. दानिश अजय देवगन के साथ प्रोडक्शन हाउस देवगन फिल्म्स को हेड करते हैं.
2/10
दानिश कई स्टूडियोज के फाउंडर भी हैं. इन सबकी जानकारी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम बायो पर दी हुई है.
दानिश कई स्टूडियोज के फाउंडर भी हैं. इन सबकी जानकारी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम बायो पर दी हुई है.
3/10
दानिश को त्योहारों के मौके पर अजय देवगन की फैमिली के साथ एंजॉय करते देखा जाता है. वो अजय, उनके बेटे युग के साथ ट्विनिंग करते नजर आते हैं.
दानिश को त्योहारों के मौके पर अजय देवगन की फैमिली के साथ एंजॉय करते देखा जाता है. वो अजय, उनके बेटे युग के साथ ट्विनिंग करते नजर आते हैं.
4/10
वो कई बार निसा के साथ भी प्यारी तस्वीरें पोस्ट कर चुके हैं. जिससे साफ झलकता है कि दोनों के बीच काफी करीबी रिश्ता है.
वो कई बार निसा के साथ भी प्यारी तस्वीरें पोस्ट कर चुके हैं. जिससे साफ झलकता है कि दोनों के बीच काफी करीबी रिश्ता है.
5/10
दानिश हर साल निसा के बर्थडे पर उनके लिए स्पेशल पोस्ट लिखकर उन्हें विश भी करते हैं.
दानिश हर साल निसा के बर्थडे पर उनके लिए स्पेशल पोस्ट लिखकर उन्हें विश भी करते हैं.
6/10
दरअसल दानिश अजय देवगन की बहन नीलम देवगन के बेटे और एक्टर अमन देवगन के भाई हैं. यानी दानिश अजय के भांजे हैं.
दरअसल दानिश अजय देवगन की बहन नीलम देवगन के बेटे और एक्टर अमन देवगन के भाई हैं. यानी दानिश अजय के भांजे हैं.
7/10
यही वजह है कि दानिश अजय देवगन और उनके बच्चों के साथ खूब मस्ती करते दिखाई देते हैं.
यही वजह है कि दानिश अजय देवगन और उनके बच्चों के साथ खूब मस्ती करते दिखाई देते हैं.
8/10
दानिश अपनी मामी काजोल के साथ भी काफी क्लोज हैं. इस फोटो में दोनों की बॉन्डिंग साफ झलक रही है.
दानिश अपनी मामी काजोल के साथ भी काफी क्लोज हैं. इस फोटो में दोनों की बॉन्डिंग साफ झलक रही है.
9/10
दानिश दिखने में काफी हैंडसम हैं और यही वजह है कि फैंस उनके लुक्स पर दिल हार बैठते हैं.
दानिश दिखने में काफी हैंडसम हैं और यही वजह है कि फैंस उनके लुक्स पर दिल हार बैठते हैं.
10/10
इंस्टाग्राम पर दानिश देवगन के 124 हजार फॉलोवर्स हैं. जहां फैंस उन्हें सोशल मीडिया पर अक्सर एक्टर बनने की सलाह देते दिखाई देते हैं.
इंस्टाग्राम पर दानिश देवगन के 124 हजार फॉलोवर्स हैं. जहां फैंस उन्हें सोशल मीडिया पर अक्सर एक्टर बनने की सलाह देते दिखाई देते हैं.
Published at : 28 Sep 2025 09:24 PM (IST)
Tags :
Kajol Ajay Devgn Nysa Devgan Danish Devgan

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
क्या इजरायल और हमास के बीच खत्म होने वाली है जंग? ट्रंप ने किया मिडिल ईस्ट में 'कुछ खास' होने का इशारा
क्या इजरायल और हमास के बीच खत्म होने वाली है जंग? ट्रंप ने किया मिडिल ईस्ट में 'कुछ खास' होने का इशारा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Rampur News: आजम खान, अब्दुल्ला को दिया जा रहा था स्लो प्वाइजन? आशंका के बाद परिवार ने जेल में लिया था ये फैसला
आजम खान, अब्दुल्ला को दिया जा रहा था स्लो प्वाइजन? आशंका के बाद परिवार ने जेल में लिया था ये फैसला
बॉलीवुड
कौन है अजय देवगन की बेटी निसा के साथ दिख रहा ये लड़का? 10 तस्वीरें देख आप भी कहेंगे- 'हैंडसम हंक'
कौन है अजय देवगन की बेटी निसा के साथ दिख रहा ये लड़का? देखें हैंडसम हंक की 10 तस्वीरें
क्रिकेट
शतक से ज्यादा जीत जरूरी..., IND vs PAK फाइनल से पहले अभिषेक शर्मा के पिता का बयान वायरल
शतक से ज्यादा जीत जरूरी..., IND vs PAK फाइनल से पहले अभिषेक शर्मा के पिता का बयान वायरल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर बेटी वेरा का नेशनल क्रश बनना ग्लोबल सनसनी और भी बहुत कुछ
Nuh Police Attack: नूंह में पुलिस टीम पर हमला, चोर को बचाने के लिए फायरिंग
रजत बेदी बॉलीवुड के बुरे लोगों पर कोई मिल गया 16 साल बाद बॉलीवुड में वापसी और भी बहुत कुछ
Tamilnadu Stampede: तमिलनाडु में ऐसा क्या हुआ? 39 मौतें, चारों तरफ चीख, 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान
Hyderabad Flood: Hyderabad में बाढ़ का कहर देखिए, 200 से ज्यादा घर जलमग्न, हाहाकार मचा | ABPLIVE

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्या इजरायल और हमास के बीच खत्म होने वाली है जंग? ट्रंप ने किया मिडिल ईस्ट में 'कुछ खास' होने का इशारा
क्या इजरायल और हमास के बीच खत्म होने वाली है जंग? ट्रंप ने किया मिडिल ईस्ट में 'कुछ खास' होने का इशारा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Rampur News: आजम खान, अब्दुल्ला को दिया जा रहा था स्लो प्वाइजन? आशंका के बाद परिवार ने जेल में लिया था ये फैसला
आजम खान, अब्दुल्ला को दिया जा रहा था स्लो प्वाइजन? आशंका के बाद परिवार ने जेल में लिया था ये फैसला
बॉलीवुड
कौन है अजय देवगन की बेटी निसा के साथ दिख रहा ये लड़का? 10 तस्वीरें देख आप भी कहेंगे- 'हैंडसम हंक'
कौन है अजय देवगन की बेटी निसा के साथ दिख रहा ये लड़का? देखें हैंडसम हंक की 10 तस्वीरें
क्रिकेट
शतक से ज्यादा जीत जरूरी..., IND vs PAK फाइनल से पहले अभिषेक शर्मा के पिता का बयान वायरल
शतक से ज्यादा जीत जरूरी..., IND vs PAK फाइनल से पहले अभिषेक शर्मा के पिता का बयान वायरल
ऑटो
Hero Splendor से भी कम कीमत में आती हैं ये 5 बाइक्स, कीमत 55 हजार रुपये से शुरू, जानें डिटेल्स
Hero Splendor से भी कम कीमत में आती हैं ये 5 बाइक्स, कीमत 55 हजार रुपये से शुरू, जानें डिटेल्स
विश्व
हमास का दो इजरायली बंधकों से टूटा संपर्क, IDF से की हमला रोकने की अपील
हमास का दो इजरायली बंधकों से टूटा संपर्क, IDF से की हमला रोकने की अपील
ट्रेंडिंग
कुत्ते को भांगड़ा करते नहीं देखा तो अब देख लीजिए! अपने मालिक के साथ डोगेश ने जमकर की बल्ले बल्ले- वीडियो वायरल
कुत्ते को भांगड़ा करते नहीं देखा तो अब देख लीजिए! अपने मालिक के साथ डोगेश ने जमकर की बल्ले बल्ले- वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
World Rabies Day: जानवरों के काटने के कितने दिन बाद होता है रैबीज, कितने दिन में हो जाती है मौत?
जानवरों के काटने के कितने दिन बाद होता है रैबीज, कितने दिन में हो जाती है मौत?
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा-
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा- "मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, सत्यमेव जयते"
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Embed widget