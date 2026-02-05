हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडतृप्ति डिमरी की साड़ी में 10 खूबसूरत तस्वीरें, 'एनिमल' में 'भाभी 2' बनकर मचा चुकी है बवाल

तृप्ति डिमरी की साड़ी में 10 खूबसूरत तस्वीरें, 'एनिमल' में 'भाभी 2' बनकर मचा चुकी है बवाल

बॉलीवुड एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी अपनी एक्टिंग के साथ-साथ अपने फैशन सेंस को लेकर काफी सुर्खियों में रहती हैं. तृप्ति वेस्टर्न के अलावा ट्रेडिशनल अवतार में भी बेहद खूबसूरत लगती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Feb 2026 09:05 PM (IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी अपनी एक्टिंग के साथ-साथ अपने फैशन सेंस को लेकर काफी सुर्खियों में रहती हैं. तृप्ति वेस्टर्न के अलावा ट्रेडिशनल अवतार में भी बेहद खूबसूरत लगती हैं.

बॉलीवुड की नई सेंसेशन बन रही तृप्ति डिमरी आजकल अपनी अपकमिंग फिल्म ओ रोमिओ में अपने एक्टिंग और लुक को लेकर काफी चर्चाओं में हैं. तृप्ति एक्टिंग के अलावा अपने ग्लैमरस लुक को लेकर भी काफी सुर्खियों में रहती है. हम आपको दिखाएंगे तृप्ति की 10 ऐसी खूबसूरत तस्वीरें जो लोगों को दीवाना बनाने के लिए काफी है.

1/10
इस तस्वीर में तृप्ति ने येलो कलर की साड़ी पहनी है जिसमें उनका लुक काफी निखर कर सामने आ रहा है. उनकी नेचुरल स्माइल ने उनके लुक को और भी ज्यादा निखार दिया है.
इस तस्वीर में तृप्ति ने येलो कलर की साड़ी पहनी है जिसमें उनका लुक काफी निखर कर सामने आ रहा है. उनकी नेचुरल स्माइल ने उनके लुक को और भी ज्यादा निखार दिया है.
2/10
इस तस्वीर में तृप्ति ने बंगाली लुक को काफी अचछे से कैरी किया. इसमें उनका चेहरे पर हल्की मुसकान, बड़ी बिंदी और खुले लंबे बाल ने उनके लुक को और भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया है. ये उनकी फिल्म बुलबुल का लुक है.
इस तस्वीर में तृप्ति ने बंगाली लुक को काफी अचछे से कैरी किया. इसमें उनका चेहरे पर हल्की मुसकान, बड़ी बिंदी और खुले लंबे बाल ने उनके लुक को और भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया है. ये उनकी फिल्म बुलबुल का लुक है.
Published at : 05 Feb 2026 09:05 PM (IST)
Tags :
TRIPTI DIMRI

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
6, 11 और फिर 3... PM मोदी ने संसद में क्यों किया इन तीन नंबरों का जिक्र? समझें पूरी क्रोनोलॉजी
6, 11 और फिर 3... PM मोदी ने संसद में क्यों किया इन तीन नंबरों का जिक्र? समझें पूरी क्रोनोलॉजी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
एक बार फिर बढ़ीं यूट्यूबर शादाब जकाती की मुश्किलें, शादीशुदा महिला ने लगाए गंभीर आरोप
एक बार फिर बढ़ीं यूट्यूबर शादाब जकाती की मुश्किलें, शादीशुदा महिला ने लगाए गंभीर आरोप
विश्व
India Global Hub: भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
आईपीएल 2026
RCB vs DC Final: फाइनल शुरू होने से पहले दिल्ली कैपिटल्स बन गई चैंपियन? जानिए सोशल मीडिया पर दावों का सच
फाइनल शुरू होने से पहले दिल्ली कैपिटल्स बन गई चैंपियन? जानिए सोशल मीडिया पर दावों का सच
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

PM Modi Speech In Rajya Sabha: लोकसभा में हुई घटना पर PM ने Congress को दिया जवाब | Parliament
PM Modi Speech In Rajya Sabha: 'देश के गरीबों को सलाम.. Congress के लिए गरीबों ने' | Parliament
PM Modi Speech In Rajya Sabha: 'देश के सामने चुनौतियां क्यों ना हों, 140 करोड़ समाधान हमारे पास है'
संसद में घमासान..कौन कर रहा जनता का नुकसान? | Rahul Gandhi | PM Modi
Khabar Gawah Hai: संसद में घमासान..कौन कर रहा जनता का नुकसान? | Congress Vs BJP | Megha Prasad |ABP

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
6, 11 और फिर 3... PM मोदी ने संसद में क्यों किया इन तीन नंबरों का जिक्र? समझें पूरी क्रोनोलॉजी
6, 11 और फिर 3... PM मोदी ने संसद में क्यों किया इन तीन नंबरों का जिक्र? समझें पूरी क्रोनोलॉजी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
एक बार फिर बढ़ीं यूट्यूबर शादाब जकाती की मुश्किलें, शादीशुदा महिला ने लगाए गंभीर आरोप
एक बार फिर बढ़ीं यूट्यूबर शादाब जकाती की मुश्किलें, शादीशुदा महिला ने लगाए गंभीर आरोप
विश्व
India Global Hub: भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
आईपीएल 2026
RCB vs DC Final: फाइनल शुरू होने से पहले दिल्ली कैपिटल्स बन गई चैंपियन? जानिए सोशल मीडिया पर दावों का सच
फाइनल शुरू होने से पहले दिल्ली कैपिटल्स बन गई चैंपियन? जानिए सोशल मीडिया पर दावों का सच
टेलीविजन
एल्विश यादव ने एक्ट्रेस जिया शंकर संग कर ली सगाई? फोटो शेयर कर बोले- मुझे मेरा प्यार मिल गया
एल्विश यादव ने एक्ट्रेस जिया शंकर संग कर ली सगाई? फोटो शेयर कर बोले- मुझे मेरा प्यार मिल गया
न्यूज़
'ये सिखों का अपमान था', राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू को कहा 'गद्दार' तो PM मोदी ने दिया जवाब
'ये सिखों का अपमान था', राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू को कहा 'गद्दार' तो PM मोदी ने दिया जवाब
Home Tips
Kitchen Oil Spill Cleaning: किचन में पड़ गए हैं तेल के दाग तो करें ये काम, मिनटों में हो जाएंगे छूमंतर
किचन में पड़ गए हैं तेल के दाग तो करें ये काम, मिनटों में हो जाएंगे छूमंतर
नौकरी
टेलीकॉम और फाइनेंस वालों के लिए खुशखबरी, BSNL में नौकरी का मौका; जानें पूरी डिटेल
टेलीकॉम और फाइनेंस वालों के लिए खुशखबरी, BSNL में नौकरी का मौका; जानें पूरी डिटेल
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Embed widget