तृप्ति डिमरी की साड़ी में 10 खूबसूरत तस्वीरें, 'एनिमल' में 'भाभी 2' बनकर मचा चुकी है बवाल

इस तस्वीर में तृप्ति ने बंगाली लुक को काफी अचछे से कैरी किया. इसमें उनका चेहरे पर हल्की मुसकान, बड़ी बिंदी और खुले लंबे बाल ने उनके लुक को और भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया है. ये उनकी फिल्म बुलबुल का लुक है.