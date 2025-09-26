हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बॉलीवुड'वैंपायर की गर्लफ्रेंड' की 7 खूबसूरत तस्वीरें, इनके सामने हुस्न परियां भी खा जाएंगी मात

'वैंपायर की गर्लफ्रेंड' की 7 खूबसूरत तस्वीरें, इनके सामने हुस्न परियां भी खा जाएंगी मात

Rashmika Mandanna Latest Post: नेशनल क्रश रश्मिका मंदना आए दिन अपने नई तस्वीरों से फैंस का दिल चुराती हैं. आज भी उन्होंने अपने कुछ फोटोज शेयर किए जो अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Sep 2025 10:16 PM (IST)
रश्मिका मंदाना ने आज अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी कई तस्वीरें शेयर की हैं. इन्हें देखने के बाद आप एक्ट्रेस से अपनी नजरें हटा नहीं पाएंगे. हमेशा की तरह इस बार भी नेशनल क्रश ने अपनी खूबसूरती से सभी को फेल कर दिया है.

हमेशा की तरह इस बार भी अदाकारा ने अपनी स्टाइलिश तस्वीरों से यूजर्स को अपना मुरीद बना लिया है. आज रश्मिका मंदना ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर ये तस्वीरें शेयर की और अब ये फोटोज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं.
एक बार फिर से रश्मिका मंदना ने ये साबित कर दिया है कि वो अपने स्टाइल और फैशन से सभी को मात दे सकती हैं. अपने लेटेस्ट पोस्ट में हसीना बला की खूबसूरत लग रही हैं और वाकई उन्हें देख के कोई भी उनपर लट्टू हो ही जाएगा.
अपनी इस स्टाइलिश आउटफिट को अदाकारा ने अपनी इस प्यारी सी मुस्कान से कंप्लीट कर दिया है. इस स्टाइलिश डेनिम आउटफिट में रश्मिका की खूबसूरती की जितनी तारीफ करें उतनी कम हैं.
आज ही एक्ट्रेस ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर ये तस्वीरें शेयर की हैं. कैप्शन देख कर पता लग रहा है कि ये तस्वीरें मिलान से हैं. उन्होंने पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि वो मिलान में ओनीत्सुका टाइगर नाम के ब्रांड में काम कर रहे लोगों से मिलीं.
इसके साथ ही एक्ट्रेस ने इस ब्रांड के नए कलेक्शन की तारीफ भी की. आज जो तस्वीरे अभिनेत्री ने शेयर की है वो इसी ब्रांड के एंडोर्समेंट की है. वायरल तस्वीरों में ये डेनिम ड्रेस एक्ट्रेस पर खूब जच रहा है.
उन्होंने डेनिम स्कर्ट और टॉप को डेनिम जैकेट के साथ पेयर किया है और शिमरी मेकअप से अपना लुक कंप्लीट किया. इसके साथ ही रश्मिका ने स्टेटमेंट नेकपीस भी कैरी किया है जो उनपर काफी जच रहा है.
वर्कफ्रंट की बात करें तो इन दिनों रश्मिका मंदाना अपनी अपकमिंग फिल्म थामा को लेकर चर्चे में हैं. जिसमें वो वैंपायर बने आयुष्मान खुराना की गर्लफ्रैंड बनी हुई हैं. ये फिल्म 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
Published at : 26 Sep 2025 10:16 PM (IST)
