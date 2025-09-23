स्वरा भास्कर की 10 तस्वीरें, हर लुक में लगती हैं गॉर्जियस

इस तस्वीर मे स्वरा ने एक ऑफ-व्हाइट रंग का तीन-पीस सेट पहना है. इसमें एक वाइड-लेग पैंट, एक मैचिंग टॉप और एक लंबा, हल्का जैकेट शामिल है. जैकेट पर हल्के फ्लोरल पैटर्न बने हुए हैं, जो इसे एक क्लासी और एयरी लुक दे रहे हैं. उन्होंने इस ड्रेस के साथ सोने के झुमके और कुछ रिंग पहनी हैं. उनके बाल खुले हैं और उन्होंने मेकअप को भी बहुत सिंपल रखा है.