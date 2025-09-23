हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडस्वरा भास्कर की 10 तस्वीरें, हर लुक में लगती हैं गॉर्जियस

स्वरा भास्कर की 10 तस्वीरें, हर लुक में लगती हैं गॉर्जियस

कभी ट्रेडिशनल आउटफिट में तो कभी मॉडर्न ड्रेस में, स्वरा भास्कर का हर अंदाज़ उनके ग्रेस और कॉन्फिडेंस को दिखाता है. वह किसी भी स्टाइल को बड़ी ही आसानी और खूबसूरती से कैरी करती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Sep 2025 02:38 PM (IST)
कभी ट्रेडिशनल आउटफिट में तो कभी मॉडर्न ड्रेस में, स्वरा भास्कर का हर अंदाज़ उनके ग्रेस और कॉन्फिडेंस को दिखाता है. वह किसी भी स्टाइल को बड़ी ही आसानी और खूबसूरती से कैरी करती हैं.

स्वरा भास्कर बॉलीवुड की एक चर्चित अभिनेत्री हैं, जिन्होंने तनु वेड्स मनु, रांझणा और वीरे दी वेडिंग जैसी फिल्मों से अपनी पहचान बनाई है. वह सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि सोशल मुद्दों पर खुलकर बोलने और बेबाक राय रखने के लिए भी जानी जाती हैं. हाल ही में वह अपने पति फ़हाद अहमद के साथ रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा में नजर आईं. स्वरा अक्सर अपने बच्चे और परिवार की झलक सोशल मीडिया पर दिखाती रहती हैं. इसके अलावा, वह अपने बयानों और सोशल मीडिया एक्टिविटी को लेकर भी सुर्खियों में बनी रहती हैं.

1/10
स्वरा भास्कर ने इस लुक में ट्रेडिशनल अंदाज़ अपनाया है. उन्होंने ऑरेंज और पीच शेड का हैवी एम्ब्रॉइडरी वाला अनारकली सूट पहना है, जिसे मैचिंग दुपट्टे और जरी बॉर्डर से सजाया गया है. हैवी झुमके, मांग टीका और जूतियों के साथ उनका यह लुक एलीगेंट लग रहा है. यह आउटफिट शादी या फेस्टिवल के लिए परफेक्ट है.
स्वरा भास्कर ने इस लुक में ट्रेडिशनल अंदाज़ अपनाया है. उन्होंने ऑरेंज और पीच शेड का हैवी एम्ब्रॉइडरी वाला अनारकली सूट पहना है, जिसे मैचिंग दुपट्टे और जरी बॉर्डर से सजाया गया है. हैवी झुमके, मांग टीका और जूतियों के साथ उनका यह लुक एलीगेंट लग रहा है. यह आउटफिट शादी या फेस्टिवल के लिए परफेक्ट है.
2/10
स्वरा का यह लुक एकदम रॉयल और ट्रेडिशनल है. उन्होंने डार्क ग्रीन वेलवेट सूट पर गोल्डन एम्ब्रॉयडरी के साथ ग्रीन दुपट्टा कैरी किया है. हैवी ज्वेलरी में माथा-पट्टी, नथ और झुमके उनके ब्राइडल टच को और निखार रहे हैं. हाथों में चूड़ियां और मेहंदी इस एथनिक स्टाइल को पूरा कर रहा हैं.
स्वरा का यह लुक एकदम रॉयल और ट्रेडिशनल है. उन्होंने डार्क ग्रीन वेलवेट सूट पर गोल्डन एम्ब्रॉयडरी के साथ ग्रीन दुपट्टा कैरी किया है. हैवी ज्वेलरी में माथा-पट्टी, नथ और झुमके उनके ब्राइडल टच को और निखार रहे हैं. हाथों में चूड़ियां और मेहंदी इस एथनिक स्टाइल को पूरा कर रहा हैं.
3/10
स्वरा ने इस लुक में ब्लैक बेस पर मल्टीकलर फ्लोरल एम्ब्रॉइडरी वाला स्ट्रैपलेस गाउन पहना है. मिनिमल ज्वेलरी और खुले बालों के साथ उनका यह लुक ग्लैमरस और एलीगेंट लग रहा है. ये लुक पार्टी या रेड कार्पेट के लिए परफेक्ट है.
स्वरा ने इस लुक में ब्लैक बेस पर मल्टीकलर फ्लोरल एम्ब्रॉइडरी वाला स्ट्रैपलेस गाउन पहना है. मिनिमल ज्वेलरी और खुले बालों के साथ उनका यह लुक ग्लैमरस और एलीगेंट लग रहा है. ये लुक पार्टी या रेड कार्पेट के लिए परफेक्ट है.
4/10
इस लुक में स्वरा ने सिंपल और एलीगेंट अंदाज़ अपनाया है. उन्होंने पीच कलर की फ्लोई चिकनकारी सूट पहना है, जिस पर सफेद धागों से खूबसूरत एम्ब्रॉइडरी की गई है. ओपन हेयर और मिनिमल मेकअप के साथ उनका ये लुक बहुत ही फ्रेश, कूल और कम्फर्टेबल लग रहा है जो डे आउटिंग के लिए परफेक्ट है.
इस लुक में स्वरा ने सिंपल और एलीगेंट अंदाज़ अपनाया है. उन्होंने पीच कलर की फ्लोई चिकनकारी सूट पहना है, जिस पर सफेद धागों से खूबसूरत एम्ब्रॉइडरी की गई है. ओपन हेयर और मिनिमल मेकअप के साथ उनका ये लुक बहुत ही फ्रेश, कूल और कम्फर्टेबल लग रहा है जो डे आउटिंग के लिए परफेक्ट है.
5/10
स्वरा ने अपने इस लुक मे ग्रीन कुर्ता-पायजामा सेट पहना है जिस पर मल्टीकलर एम्ब्रॉयडरी और गोटा-पट्टी वर्क किया गया है. मैचिंग दुपट्टा और झुमके उनके आउटफिट को और ग्रेसफुल बना रहे हैं, वहीं जुत्ती इस देसी स्टाइल को परफेक्ट फिनिश दे रही है.
स्वरा ने अपने इस लुक मे ग्रीन कुर्ता-पायजामा सेट पहना है जिस पर मल्टीकलर एम्ब्रॉयडरी और गोटा-पट्टी वर्क किया गया है. मैचिंग दुपट्टा और झुमके उनके आउटफिट को और ग्रेसफुल बना रहे हैं, वहीं जुत्ती इस देसी स्टाइल को परफेक्ट फिनिश दे रही है.
6/10
स्वरा का यह लुक बेहद एलीगेंट और ट्रेडिशनल है. उन्होंने मैरून और गोल्डन चेक पैटर्न वाली सिल्क साड़ी पहनी है, जिसे मैचिंग ब्लाउज़ के साथ कैरी किया है. गोल्ड ज्वेलरी, खुले बाल और हल्का मेकअप उनकी सिम्पलिसिटी और ग्रेस को और निखार रहे हैं.
स्वरा का यह लुक बेहद एलीगेंट और ट्रेडिशनल है. उन्होंने मैरून और गोल्डन चेक पैटर्न वाली सिल्क साड़ी पहनी है, जिसे मैचिंग ब्लाउज़ के साथ कैरी किया है. गोल्ड ज्वेलरी, खुले बाल और हल्का मेकअप उनकी सिम्पलिसिटी और ग्रेस को और निखार रहे हैं.
7/10
इस तस्वीर मे स्वरा ने एक ऑफ-व्हाइट रंग का तीन-पीस सेट पहना है. इसमें एक वाइड-लेग पैंट, एक मैचिंग टॉप और एक लंबा, हल्का जैकेट शामिल है. जैकेट पर हल्के फ्लोरल पैटर्न बने हुए हैं, जो इसे एक क्लासी और एयरी लुक दे रहे हैं. उन्होंने इस ड्रेस के साथ सोने के झुमके और कुछ रिंग पहनी हैं. उनके बाल खुले हैं और उन्होंने मेकअप को भी बहुत सिंपल रखा है.
इस तस्वीर मे स्वरा ने एक ऑफ-व्हाइट रंग का तीन-पीस सेट पहना है. इसमें एक वाइड-लेग पैंट, एक मैचिंग टॉप और एक लंबा, हल्का जैकेट शामिल है. जैकेट पर हल्के फ्लोरल पैटर्न बने हुए हैं, जो इसे एक क्लासी और एयरी लुक दे रहे हैं. उन्होंने इस ड्रेस के साथ सोने के झुमके और कुछ रिंग पहनी हैं. उनके बाल खुले हैं और उन्होंने मेकअप को भी बहुत सिंपल रखा है.
8/10
स्वरा ने इस लुक मे एक खूबसूरत हरे रंग की साड़ी पहनी है, जो गोल्डन बॉर्डर के साथ है. यह साड़ी सिल्क जैसे हल्के फैब्रिक की है. उन्होंने इसके साथ मैचिंग हरे रंग का स्लीवलेस ब्लाउज पहना है. ज्वैलरी में उन्होंने एक चोकर नेकलेस, मैचिंग झुमके और कुछ रिंग पहना हैं. उनके बाल खुले हैं और उन्होंने मेकअप भी मिनिमल रखा है.
स्वरा ने इस लुक मे एक खूबसूरत हरे रंग की साड़ी पहनी है, जो गोल्डन बॉर्डर के साथ है. यह साड़ी सिल्क जैसे हल्के फैब्रिक की है. उन्होंने इसके साथ मैचिंग हरे रंग का स्लीवलेस ब्लाउज पहना है. ज्वैलरी में उन्होंने एक चोकर नेकलेस, मैचिंग झुमके और कुछ रिंग पहना हैं. उनके बाल खुले हैं और उन्होंने मेकअप भी मिनिमल रखा है.
9/10
स्वरा ने इस लुक मे एक रानी रंग का लहंगा-चोली सेट पहना है. यह लहंगा फ्लोरल प्रिंट वाला है जिस पर सफ़ेद और गुलाबी रंग के फूल बने हैं. लहंगे और दुपट्टे के बॉर्डर पर सिल्वर की चौड़ी लेस लगी हुई है. ज्वैलरी में, उन्होंने भारी सिल्वर झुमके, एक मांग टीका और कुछ कड़े पहने हैं. उनका मेकअप सटल है और बाल खुले हैं.
स्वरा ने इस लुक मे एक रानी रंग का लहंगा-चोली सेट पहना है. यह लहंगा फ्लोरल प्रिंट वाला है जिस पर सफ़ेद और गुलाबी रंग के फूल बने हैं. लहंगे और दुपट्टे के बॉर्डर पर सिल्वर की चौड़ी लेस लगी हुई है. ज्वैलरी में, उन्होंने भारी सिल्वर झुमके, एक मांग टीका और कुछ कड़े पहने हैं. उनका मेकअप सटल है और बाल खुले हैं.
10/10
इस लुक मे स्वरा ने एक मस्टर्ड येलो रंग का पंजाबी सूट पहना हुआ है. इस पर गले और पैंट के किनारों पर बारीक कढ़ाई की गई है. उन्होंने इसके साथ एक रंगीन फुलकारी दुपट्टा लिया है, जिस पर रेड, ब्लू और ऑरेंज रंग के फूलों की कढ़ाई है. ज्वैलरी में, उन्होंने भारी ऑक्सीडाइज्ड चांदी की रिंग और झुमके पहने हैं.
इस लुक मे स्वरा ने एक मस्टर्ड येलो रंग का पंजाबी सूट पहना हुआ है. इस पर गले और पैंट के किनारों पर बारीक कढ़ाई की गई है. उन्होंने इसके साथ एक रंगीन फुलकारी दुपट्टा लिया है, जिस पर रेड, ब्लू और ऑरेंज रंग के फूलों की कढ़ाई है. ज्वैलरी में, उन्होंने भारी ऑक्सीडाइज्ड चांदी की रिंग और झुमके पहने हैं.
Published at : 23 Sep 2025 02:38 PM (IST)
Tags :
Prem Ratan Dhan Payo Swara Bhaskar Veere Di Wedding

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कश्मीरी हिंदुओं ने की सरकारी नौकरी में आयु सीमा में रियायत देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नहीं सुनेंगे, आप...
कश्मीरी हिंदुओं ने की सरकारी नौकरी में आयु सीमा में रियायत देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नहीं सुनेंगे, आप...
महाराष्ट्र
मराठवाड़ा में बारिश से आफत, रेस्क्यू में जुटी सेना, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिए ये आदेश | जानें कितना नुकसान?
मराठवाड़ा में बारिश से आफत, रेस्क्यू में जुटी सेना, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिए ये आदेश | जानें कितना नुकसान?
विश्व
Kabul Flight: लैंडिंग गियर में छिपकर 13 साल का अफगानी लड़का कैसे पहुंचा दिल्ली ? अधिकारियों ने किया चौंकाने वाला खुलासा
लैंडिंग गियर में छिपकर 13 साल का अफगानी लड़का कैसे पहुंचा दिल्ली ? अधिकारियों ने किया चौंकाने वाला खुलासा
स्पोर्ट्स
Most Matches as Captain: भारत के सबसे सफल T20I कप्तान कौन? जानिए किसने सबसे ज्यादा मैचों में टीम इंडिया की कमान संभाली
भारत के सबसे सफल T20I कप्तान कौन? जानिए किसने सबसे ज्यादा मैचों में टीम इंडिया की कमान संभाली
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Tata Punch CAMO Edition Review: कैसा है Tata Punch का CAMO edition?
Ferrari 12 Cilindri Walkaround: Classic Design Meets Modern Innovation | Auto Live
Suzuki E Access Electric Ride Review | Auto Live
Poonam Pandey Row: Mandodari के किरदार पर बवाल, कमेटी करेगी विचार
I Love Muhammad Controversy: UP, Uttarakhand में 'बुलडोजर' एक्शन, कई गिरफ्तार

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कश्मीरी हिंदुओं ने की सरकारी नौकरी में आयु सीमा में रियायत देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नहीं सुनेंगे, आप...
कश्मीरी हिंदुओं ने की सरकारी नौकरी में आयु सीमा में रियायत देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नहीं सुनेंगे, आप...
महाराष्ट्र
मराठवाड़ा में बारिश से आफत, रेस्क्यू में जुटी सेना, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिए ये आदेश | जानें कितना नुकसान?
मराठवाड़ा में बारिश से आफत, रेस्क्यू में जुटी सेना, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिए ये आदेश | जानें कितना नुकसान?
विश्व
Kabul Flight: लैंडिंग गियर में छिपकर 13 साल का अफगानी लड़का कैसे पहुंचा दिल्ली ? अधिकारियों ने किया चौंकाने वाला खुलासा
लैंडिंग गियर में छिपकर 13 साल का अफगानी लड़का कैसे पहुंचा दिल्ली ? अधिकारियों ने किया चौंकाने वाला खुलासा
स्पोर्ट्स
Most Matches as Captain: भारत के सबसे सफल T20I कप्तान कौन? जानिए किसने सबसे ज्यादा मैचों में टीम इंडिया की कमान संभाली
भारत के सबसे सफल T20I कप्तान कौन? जानिए किसने सबसे ज्यादा मैचों में टीम इंडिया की कमान संभाली
बॉलीवुड
अर्जुन कपूर वर्सेस मलाइका अरोड़ा: कौन है ज्यादा अमीर? जान लीजिए एक्स कपल की नेटवर्थ
अर्जुन कपूर वर्सेस मलाइका अरोड़ा: कौन है ज्यादा अमीर? जान लीजिए एक्स कपल की नेटवर्थ
बिहार
26 सितंबर बिहार के लिए होगा ऐतिहासिक दिन, 75 लाख महिलाओं को दिए जाएंगे 10-10 हजार रुपये
26 सितंबर बिहार के लिए होगा ऐतिहासिक दिन, 75 लाख महिलाओं को दिए जाएंगे 10-10 हजार रुपये
जनरल नॉलेज
Azam Khan Release: क्या आम कैदी की तरह जेल में काम करते थे आजम खान, रिहाई के बाद किस चीज के लिए मिलता है कितना पैसा
क्या आम कैदी की तरह जेल में काम करते थे आजम खान, रिहाई के बाद किस चीज के लिए मिलता है कितना पैसा
नौकरी
ISRO Jobs 2025: ISRO में जॉब पाने का बेहतरीन मौका, इन पदों पर निकली भर्तियां, 1.77 लाख मिलेगी सैलरी
ISRO में जॉब पाने का बेहतरीन मौका, इन पदों पर निकली भर्तियां, 1.77 लाख मिलेगी सैलरी
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
ENT LIVE
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Embed widget