एक्सप्लोरर
स्वरा भास्कर की 10 तस्वीरें, हर लुक में लगती हैं गॉर्जियस
कभी ट्रेडिशनल आउटफिट में तो कभी मॉडर्न ड्रेस में, स्वरा भास्कर का हर अंदाज़ उनके ग्रेस और कॉन्फिडेंस को दिखाता है. वह किसी भी स्टाइल को बड़ी ही आसानी और खूबसूरती से कैरी करती हैं.
स्वरा भास्कर बॉलीवुड की एक चर्चित अभिनेत्री हैं, जिन्होंने तनु वेड्स मनु, रांझणा और वीरे दी वेडिंग जैसी फिल्मों से अपनी पहचान बनाई है. वह सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि सोशल मुद्दों पर खुलकर बोलने और बेबाक राय रखने के लिए भी जानी जाती हैं. हाल ही में वह अपने पति फ़हाद अहमद के साथ रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा में नजर आईं. स्वरा अक्सर अपने बच्चे और परिवार की झलक सोशल मीडिया पर दिखाती रहती हैं. इसके अलावा, वह अपने बयानों और सोशल मीडिया एक्टिविटी को लेकर भी सुर्खियों में बनी रहती हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 23 Sep 2025 02:38 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
दो साल की हुई स्वरा भास्कर की बेटी, पापा की लाडली है राबिया, देखिए सेलिब्रेशन की फोटोज
बॉलीवुड
10 Photos
रामायण की 'सीता' साई पल्लवी की बहन की 10 तस्वीरें, समंदर में स्विमसूट पहन की मस्ती
बॉलीवुड
11 Photos
सादगी में भी बेहद खूबसूरत लगती हैं यामी गौतम, एक्ट्रेस की तस्वीरों पर दिल ना हार बैठे तो कहना
बॉलीवुड
10 Photos
अरशद वारसी की वाइफ मारिया ग्लैमरस अंदाज से हीरोइनों को देती हैं टक्कर, देखें 10 खूबसूरत तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाती हैं ये बॉलीवुड एक्ट्रेसेस, लिस्ट में सबसे अमीर बॉलीवुड घराने की बहू का नाम भी है
बॉलीवुड
10 Photos
'ये तो ऐश्वर्या राय लग रही है', बॉलीवुड एक्ट्रेस स्नेहा उल्लाल की लेटेस्ट तस्वीरों ने फैंस को किया कन्फ्यूज
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
कश्मीरी हिंदुओं ने की सरकारी नौकरी में आयु सीमा में रियायत देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नहीं सुनेंगे, आप...
महाराष्ट्र
मराठवाड़ा में बारिश से आफत, रेस्क्यू में जुटी सेना, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिए ये आदेश | जानें कितना नुकसान?
विश्व
लैंडिंग गियर में छिपकर 13 साल का अफगानी लड़का कैसे पहुंचा दिल्ली ? अधिकारियों ने किया चौंकाने वाला खुलासा
स्पोर्ट्स
भारत के सबसे सफल T20I कप्तान कौन? जानिए किसने सबसे ज्यादा मैचों में टीम इंडिया की कमान संभाली
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion