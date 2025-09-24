हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सुष्मिता सेन की 10 खूबसूरत तस्वीरें, फॉर्मर मिस यूनिवर्स हर अंदाज में लगती हैं रॉयल

Sushmita Sen Glam: फॉर्मर मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन हमेशा अपने ग्लैमरस अंदाज और रॉयल स्टाइल के लिए चर्चा में रहती हैं. ये 10 तस्वीरें उनके फैशन सेंस को बखूबी दिखाती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 24 Sep 2025 09:16 PM (IST)
सुष्मिता सेन बॉलीवुड अपने ग्लैमरस अंदाज और स्टाइलिश पर्सनैलिटी के लिए हमेशा सुर्खियों में रहती हैं. 1994 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने के बाद से उन्होंने अपने करियर में अलग पहचान बनाई. फिल्मों के साथ-साथ उनका फैशन सेंस भी फैंस को खूब पसंद आता है.

1/10
ग्रे कलर का सिंपल आउटफिट पहने सुष्मिता सेन काफी कम्फर्टेबल दिख रही हैं. ओपन हेयर, लाइट मेकअप और हाथ में गोल्ड वॉच में वो प्यारी दिख रही हैं.
2/10
सुष्मिता ने इस लुक में गहरे हरे रंग की साड़ी पहनी है. साड़ी पर जरी का काम है और ब्लाउज पर भी शानदार सिल्वर स्ट्राइप्स और जरी का काम है. खुले बालों और हाथों पर मेहंदी लगाए वो खूबसूरत लग रही हैं.
3/10
इस लुक में सुष्मिता ने आइवरी रंग की ड्रेस पहनी है, जो रैप-अराउंड स्टाइल में है. खुले बाल और चेहरे की मुस्कान इस लुक को पूरा कर रही है. इस ड्रेस के साथ उन्होंने डायमंड जूलरी पहनी है.
4/10
क्रीम फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी में सुष्मिता कहर ढा रही हैं. इसके साथ उन्होंने हॉल्टर-नेक ब्लाउज कैरी किया है. सॉफ्ट मेकअप, खुले वेवी बाल और एलिगेंट अंदाज इस पूरे लुक को बेहद ग्रेसफुल बना रहा है.
5/10
इस लुक में सुष्मिता ने फॉर्मल और स्टाइलिश अंदाज दिखाया है. उन्होंने व्हाइट शर्ट और पैंट के साथ नेवी ब्लू पिनस्ट्राइप ब्लेजर पहना है. हील्स, मिनिमल ज्वेलरी और ओपन हेयर उनकी कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी को और निखार रहे हैं.
6/10
सुष्मिता का ये लुक बेहद ग्लैमरस और एलिगेंट है. उन्होंने काले रंग की शीयर साड़ी पहनी है जिसमें फ्रिल डिजाइन है. इसके साथ उन्होंने सिल्वर-गोल्डन एम्बेलिश्ड स्ट्रैपलेस ब्लाउज कैरी किया है.
7/10
इस लुक में सुष्मिता ने पाउडर ब्लू कलर का स्टाइलिश पैंटसूट पहना है, जिसमें वो बेहद फ्रेश और बॉसी दिख रही हैं. चोकर स्टाइल नेकलाइन और सटल मेकअप उनके लुक को मॉडर्न टच दे रहा है, वहीं हील्स और ब्लेजर पर ब्रोच से ग्लैमर ऐड हुआ है.
8/10
इस तस्वीर में सुष्मिता ने एक ग्लैमरस लुक कैरी किया है. उन्होंने गहरे नीले रंग का शीर गाउन पहना है, जो बहुत ही फ्लोई और ग्रेसफुल दिख रहा है.
9/10
सुष्मिता ने इस लुक में सफेद साड़ी के साथ गोल्डन-व्हाइट स्ट्राइप्स वाला फुल-स्लीव ब्लाउज पहना है, जो लुक को मॉडर्न टच दे रहा है. खुले बाल और हल्का मेकअप उनके नेचुरल चार्म को और हाईलाइट कर रहा हैं. पैरों में ब्लैक स्लाइड्स पहनकर उन्होंने इस लुक को बेहद कंफर्टेबल बना दिया है.
10/10
इस लुक में सुष्मिता ने एक ऑल-ब्लैक पैंटसूट पहना है, जो उन्हें एकदम पॉवरफुल और क्लासी लुक दे रहा है. ब्लेजर पर लगा स्टाइलिश ब्रॉच और उनका कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन इस लुक को और भी रॉयल बना रहा है.
Published at : 24 Sep 2025 09:16 PM (IST)
