‘सबकी बियर्ड क्यों है? हर कोई पुष्पा बन रहा है’, ग्रे शेड वाले हीरो पर गुलशन देवैया का तंज

बॉलीवुड एक्टर गुलशन देवैया ने फिल्म 'कंतारा चैप्टर 1' में विलेन के किरदार में अपनी जबरदस्त एक्टिंग से दर्शकों को खूब इम्प्रेस किया था. वहीं हाल ही में 'स्क्रीन' को दिए एक इंटरव्यू में, अभिनेता ने लीड एक्टर्स के दाढ़ी रखने और 'पुष्पा' जैसी अल्ट्रा-माचो इमेज अपनाने के बढ़ते ट्रेंड पर तंज कसा. गुलशन ने ये भी कहा कि उन्हें ये ट्रेंड काफी थकाऊ लगता है.

हर हीरो को दाढ़ी की क्या ज़रूरत है?

जब उनसे पूछा गया कि क्या रणबीर कपूर और रणवीर सिंह जैसे लीड एक्टर्स के एनिमल और धुरंधर में ग्रे शेड किरदार निभाने के बाद नायक और खलनायक के बीच की रेखा धुंधली हो गई है, तो गुलशन ने तंज कसते हुए कहा, “मुझे बस इस बात से दिक्कत है कि हर किसी की दाढ़ी क्यों है. हर किसी को दाढ़ी रखने की क्या ज़रूरत है? सब कोई पुष्पा ही बन रहा है. क्लीन शेव रहने में क्या बुराई है? ये बस एक ट्रेंड है. अति-मर्दानगी भी एक चलन है. ये कभी-कभी बहुत मज़ेदार हो सकता है, लेकिन एक समय के बाद मैं इससे ऊब जाता हूं. हर लीडिंग हीरो क्यों अल्ट्रा माचो बन रहा है. मुझे लगता है कि ऋषभ ने मुझे कांतारा में इसलिए लिया क्योंकि मैं उस किरदार को बस घूरते हुए और पलकें न झपकाते हुए नहीं निभा सकता था.”

‘ज़रूरी बातों को छूने का मेरा तरीका अलग है’

उन्होंने आगे कहा, “कहानी के नज़रिए से ज़रूरी बातों को छूने का मेरा तरीका अलग होता. साथ ही, चूंकि लोग आत्माराम (गन्स एंड गुलाब्स, 2023) को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए मुझे उन्हें बार-बार याद दिलाना पड़ता है कि वह अच्छा इंसान नहीं है. वह भले ही कूल और मज़ेदार हो, लेकिन ऐसे किरदारों को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए. बच्चों को मारने के बारे में सोचना? भला कौन ऐसा करता है? इस बात ने मुझे कभी परेशान नहीं किया, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि वह बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है.”

गुलशन देवैया वर्क फ्रंट

गुलशन ने 'कंतारा चैप्टर 1' में राजा कुलशेखर की भूमिका निभाई थी. उनके अभिनय की आलोचकों और दर्शकों दोनों ने खूब सराहना की और उनके किरदार को सराहा. ऋषभ शेट्टी द्वारा निर्देशित यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल करते हुए 2025 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनी, इसने दुनियाभर में 851 करोड़ कमाए.

इस बीच, गुलशन को हाल ही में 'परफेक्ट फैमिली' शो में देखा गया था. इस सीरीज में मनोज पाहवा, गिरिजा ओक और नेहा धूपिया भी हैं और यह यूट्यूब पर देखने के लिए अवेलेबल है. इस बीच, गुलशन देवैया एक बार फिर सैयामी खेर के साथ पर्दे पर नज़र आने वाले हैं. सैयामी खेर और गुलशन देवैया पहले भी कई बार साथ काम कर चुके हैं और अब ये तीसरे प्रोजेक्ट में साथ नजर आएंगे.