नवरात्रि में लगना है स्टाइलिश और ट्रेंडी, आलिया भट्ट के ब्लाउड डिजाइन से लें इंस्पिरेशन

आलिया इस तस्वीर में एक बेहद खूबसूरत ब्राउन रंग की साड़ी पहने हुए हैं. उन्होंने इस साड़ी को एक गोल्डन रंग के हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले ब्लाउज़ के साथ पेयर किया है. इस ब्लाउज़ का डिज़ाइन प्लंजिंग वी-नेक है और इस पर बारीक मोती, सेक्विन और ज़री का काम किया गया है, जो इसे बहुत ही रॉयल लुक दे रहा है. ब्लाउज़ के नीचे की तरफ डिजाइनर बॉर्डर है, जो इसके डिज़ाइन को और भी खास बनाता है. यह ब्लाउज़ संपल साड़ी के साथ एक परफेक्ट कंट्रास्ट बना रहा है और पूरे लुक को बहुत ही ग्लैमरस बना रहा है.