हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडनवरात्रि में लगना है स्टाइलिश और ट्रेंडी, आलिया भट्ट के ब्लाउड डिजाइन से लें इंस्पिरेशन

नवरात्रि में लगना है स्टाइलिश और ट्रेंडी, आलिया भट्ट के ब्लाउड डिजाइन से लें इंस्पिरेशन

Stay Stylish This Navratri: नवरात्रि के दौरान भी स्टाइलिश और ट्रेंडी लुक पाने के लिए आलिया भट्ट के अलग- अलग ब्लाउज डिज़ाइन से ले इंस्पिरेशन और अपने ऑउटफिट को करे एलिवेट.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Sep 2025 03:07 PM (IST)
Stay Stylish This Navratri: नवरात्रि के दौरान भी स्टाइलिश और ट्रेंडी लुक पाने के लिए आलिया भट्ट के अलग- अलग ब्लाउज डिज़ाइन से ले इंस्पिरेशन और अपने ऑउटफिट को करे एलिवेट.

नवरात्रि के अवसर पर स्टाइलिश और ट्रेंडी दिखने के लिए आलिया भट्ट के ब्लाउज़ डिज़ाइन से इंस्पिरेशन लेना एक बेहतरीन विचार है. उनके ब्लाउज़ डिज़ाइन ट्रेडिशनल और मॉडर्निटी का बेहतरीन मेल हैं, जो नवरात्रि में एक अलग ही अट्रैक्शन जोड़ते हैं. आलिया के ब्लाउज़ डिज़ाइन में मिरर वर्क, कट-आउट बैक, रफ़ल स्लीव्स और अलग अलग नेकलाइन जैसे ट्रेंड्स शामिल हैं, जो नवरात्रि के गरबा और डांडिया नाइट्स के लिए परफेक्ट हैं.

1/10
आलिया भट्ट इस तस्वीर में एक बेहद खूबसूरत गुलाबी रंग की साड़ी पहने हुए हैं, जिसे उन्होंने एक खास डिज़ाइन के ब्लाउज़ के साथ पेयर किया है. यह ब्लाउज़ वेलवेट कपड़े का लग रहा है और इसकी बैकलेस डिज़ाइन है, जिसमें एक पतली डोरी है. ब्लाउज़ का गला गोल है और यह स्लीवलेस है, जो पूरे लुक को मॉडर्न और ग्लैमरस बना रहा है.
आलिया भट्ट इस तस्वीर में एक बेहद खूबसूरत गुलाबी रंग की साड़ी पहने हुए हैं, जिसे उन्होंने एक खास डिज़ाइन के ब्लाउज़ के साथ पेयर किया है. यह ब्लाउज़ वेलवेट कपड़े का लग रहा है और इसकी बैकलेस डिज़ाइन है, जिसमें एक पतली डोरी है. ब्लाउज़ का गला गोल है और यह स्लीवलेस है, जो पूरे लुक को मॉडर्न और ग्लैमरस बना रहा है.
2/10
आलिया इस तस्वीर में एक बेहद खूबसूरत मल्टी-कलर्ड पटोला साड़ी पहने हुए हैं, जिसे उन्होंने एक बेहद खास ब्लाउज़ के साथ पेयर किया है. इस ब्लाउज़ का डिज़ाइन वन-शोल्डर स्टाइल का है, जो उनके लुक को बहुत ही मॉडर्न और स्टाइलिश बना रहा है. ब्लाउज़ का डिज़ाइन और रंग साड़ी के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है, जिससे यह पूरा लुक बहुत ही कोऑर्डिनेट लग रहा है.
आलिया इस तस्वीर में एक बेहद खूबसूरत मल्टी-कलर्ड पटोला साड़ी पहने हुए हैं, जिसे उन्होंने एक बेहद खास ब्लाउज़ के साथ पेयर किया है. इस ब्लाउज़ का डिज़ाइन वन-शोल्डर स्टाइल का है, जो उनके लुक को बहुत ही मॉडर्न और स्टाइलिश बना रहा है. ब्लाउज़ का डिज़ाइन और रंग साड़ी के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है, जिससे यह पूरा लुक बहुत ही कोऑर्डिनेट लग रहा है.
3/10
आलिया इस तस्वीर में एक बेहद खूबसूरत हल्की क्रीम रंग की साड़ी पहने हुए हैं, जिस पर बारीक फ्लोरल कढ़ाई है. उन्होंने इस साड़ी के साथ एक हॉल्टर-नेक ब्लाउज़ पहना है. इस ब्लाउज़ पर भी साड़ी से मैच करती हुई बारीक कढ़ाई और छोटे-छोटे सीक्वेंस का काम है, जो इसे ग्लैमरस लुक दे रहा है. ब्लाउज़ का हॉल्टर-नेक डिज़ाइन उनके पूरे लुक को बहुत ही स्टाइलिश और मॉडर्न बना रहा है.
आलिया इस तस्वीर में एक बेहद खूबसूरत हल्की क्रीम रंग की साड़ी पहने हुए हैं, जिस पर बारीक फ्लोरल कढ़ाई है. उन्होंने इस साड़ी के साथ एक हॉल्टर-नेक ब्लाउज़ पहना है. इस ब्लाउज़ पर भी साड़ी से मैच करती हुई बारीक कढ़ाई और छोटे-छोटे सीक्वेंस का काम है, जो इसे ग्लैमरस लुक दे रहा है. ब्लाउज़ का हॉल्टर-नेक डिज़ाइन उनके पूरे लुक को बहुत ही स्टाइलिश और मॉडर्न बना रहा है.
4/10
इस लुक में आलिया ने एक खूबसूरत सफेद रंग की साड़ी पहनी है. उन्होंने इस साड़ी को एक संपल, सफेद ब्लाउज़ के साथ पेयर किया है. ब्लाउज़ का डिज़ाइन बहुत ही सिंपल है, जिसमें गोल गला और एल्बो तक की स्लीव्स हैं. स्लीव्स के किनारे पर भी साड़ी की बॉर्डर से मैच करती हुई नीले और गुलाबी रंग की पट्टी लगी है. यह ब्लाउज़ डिज़ाइन संपल और एलिगेंस का एक बेहतरीन एग्जांपल है.
इस लुक में आलिया ने एक खूबसूरत सफेद रंग की साड़ी पहनी है. उन्होंने इस साड़ी को एक संपल, सफेद ब्लाउज़ के साथ पेयर किया है. ब्लाउज़ का डिज़ाइन बहुत ही सिंपल है, जिसमें गोल गला और एल्बो तक की स्लीव्स हैं. स्लीव्स के किनारे पर भी साड़ी की बॉर्डर से मैच करती हुई नीले और गुलाबी रंग की पट्टी लगी है. यह ब्लाउज़ डिज़ाइन संपल और एलिगेंस का एक बेहतरीन एग्जांपल है.
5/10
आलिया इस तस्वीर में एक बेहद खूबसूरत ब्राउन रंग की साड़ी पहने हुए हैं. उन्होंने इस साड़ी को एक गोल्डन रंग के हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले ब्लाउज़ के साथ पेयर किया है. इस ब्लाउज़ का डिज़ाइन प्लंजिंग वी-नेक है और इस पर बारीक मोती, सेक्विन और ज़री का काम किया गया है, जो इसे बहुत ही रॉयल लुक दे रहा है. ब्लाउज़ के नीचे की तरफ डिजाइनर बॉर्डर है, जो इसके डिज़ाइन को और भी खास बनाता है. यह ब्लाउज़ संपल साड़ी के साथ एक परफेक्ट कंट्रास्ट बना रहा है और पूरे लुक को बहुत ही ग्लैमरस बना रहा है.
आलिया इस तस्वीर में एक बेहद खूबसूरत ब्राउन रंग की साड़ी पहने हुए हैं. उन्होंने इस साड़ी को एक गोल्डन रंग के हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले ब्लाउज़ के साथ पेयर किया है. इस ब्लाउज़ का डिज़ाइन प्लंजिंग वी-नेक है और इस पर बारीक मोती, सेक्विन और ज़री का काम किया गया है, जो इसे बहुत ही रॉयल लुक दे रहा है. ब्लाउज़ के नीचे की तरफ डिजाइनर बॉर्डर है, जो इसके डिज़ाइन को और भी खास बनाता है. यह ब्लाउज़ संपल साड़ी के साथ एक परफेक्ट कंट्रास्ट बना रहा है और पूरे लुक को बहुत ही ग्लैमरस बना रहा है.
6/10
आलिया इस तस्वीर में एक बेहद खूबसूरत हल्के हरे मिंट ग्रीन रंग की साड़ी पहने हुए हैं. उन्होंने इसे एक मैचिंग ब्लाउज़ के साथ पेयर किया है, जिसकी डिज़ाइन बहुत ही ख़ास है. इस ब्लाउज़ की स्लीव्स पर बारीक एम्ब्रॉयडरी की गई है और यह पीछे से डीप बैकलेस है, जिसे डोरी से बांधा गया है. पूरे ब्लाउज़ पर फूलों और पत्तियों का काम है, जिसमें गुलाबी और गोल्डन रंग के सेक्विन और बीड्स लगे हैं, जो इसे बहुत ही रॉयल और एलिगेंट लुक दे रहा है.
आलिया इस तस्वीर में एक बेहद खूबसूरत हल्के हरे मिंट ग्रीन रंग की साड़ी पहने हुए हैं. उन्होंने इसे एक मैचिंग ब्लाउज़ के साथ पेयर किया है, जिसकी डिज़ाइन बहुत ही ख़ास है. इस ब्लाउज़ की स्लीव्स पर बारीक एम्ब्रॉयडरी की गई है और यह पीछे से डीप बैकलेस है, जिसे डोरी से बांधा गया है. पूरे ब्लाउज़ पर फूलों और पत्तियों का काम है, जिसमें गुलाबी और गोल्डन रंग के सेक्विन और बीड्स लगे हैं, जो इसे बहुत ही रॉयल और एलिगेंट लुक दे रहा है.
7/10
इस तस्वीर में आलिया ने एक गुलाबी रंग की सिल्क साड़ी पहने हुए हैं. उन्होंने इसे एक गोल्डन कलर के ऑफ-शोल्डर ब्लाउज़ के साथ पेयर किया है. इस ब्लाउज़ पर गोल्डन धागों से बारीक कढ़ाई और जरी का काम किया गया है, जो इसे बेहद रिच और एलिगेंट लुक दे रहा है. ब्लाउज़ का डिज़ाइन नेकलाइन को पूरी तरह से खुला छोड़कर एक मॉडर्न और स्टाइलिश अपील दे रहा है, जो ट्रेडिशनल साड़ी के साथ बहुत ही खूबसूरत लग रहा है.
इस तस्वीर में आलिया ने एक गुलाबी रंग की सिल्क साड़ी पहने हुए हैं. उन्होंने इसे एक गोल्डन कलर के ऑफ-शोल्डर ब्लाउज़ के साथ पेयर किया है. इस ब्लाउज़ पर गोल्डन धागों से बारीक कढ़ाई और जरी का काम किया गया है, जो इसे बेहद रिच और एलिगेंट लुक दे रहा है. ब्लाउज़ का डिज़ाइन नेकलाइन को पूरी तरह से खुला छोड़कर एक मॉडर्न और स्टाइलिश अपील दे रहा है, जो ट्रेडिशनल साड़ी के साथ बहुत ही खूबसूरत लग रहा है.
8/10
आलिया ने इस लुक में एक बहुत ही स्टाइलिश ब्लैक साड़ी पहनी है, जिसे उन्होंने एक बेहद खास ब्लाउज़ के साथ पेयर किया है. इस ब्लाउज़ का डिज़ाइन प्लंजिंग वी-नेक है और यह गोल्डन और ब्राउन रंग के बीड्स और सेक्विन से ढका हुआ है. यह ब्लाउज़ उनके लुक को बहुत ही ग्लैमरस और मॉडर्न बना रहा है, जो सादी साड़ी के साथ एक परफेक्ट कंट्रास्ट क्रिएट कर रहा है.
आलिया ने इस लुक में एक बहुत ही स्टाइलिश ब्लैक साड़ी पहनी है, जिसे उन्होंने एक बेहद खास ब्लाउज़ के साथ पेयर किया है. इस ब्लाउज़ का डिज़ाइन प्लंजिंग वी-नेक है और यह गोल्डन और ब्राउन रंग के बीड्स और सेक्विन से ढका हुआ है. यह ब्लाउज़ उनके लुक को बहुत ही ग्लैमरस और मॉडर्न बना रहा है, जो सादी साड़ी के साथ एक परफेक्ट कंट्रास्ट क्रिएट कर रहा है.
9/10
आलिया ने इस लुक में एक सिंपल, हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी है, जिसके साथ उन्होंने एक खास डिज़ाइन का ब्लाउज़ पेयर किया है. इस ब्लाउज की सबसे अलग बात इसका कॉलर नेक है, जिस पर मोतियों या बीड्स का बारीक काम किया गया है, जो इसे एक बहुत ही मॉडर्न और स्टाइलिश टच दे रहा है. यह स्लीवलेस ब्लाउज़ साड़ी के पूरे लुक को बहुत ही क्लासी और एलिगेंट बना रहा है, जो ट्रेडिशनल और कन्टेम्परेरी स्टाइल का बेहतरीन मिक्स है.
आलिया ने इस लुक में एक सिंपल, हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी है, जिसके साथ उन्होंने एक खास डिज़ाइन का ब्लाउज़ पेयर किया है. इस ब्लाउज की सबसे अलग बात इसका कॉलर नेक है, जिस पर मोतियों या बीड्स का बारीक काम किया गया है, जो इसे एक बहुत ही मॉडर्न और स्टाइलिश टच दे रहा है. यह स्लीवलेस ब्लाउज़ साड़ी के पूरे लुक को बहुत ही क्लासी और एलिगेंट बना रहा है, जो ट्रेडिशनल और कन्टेम्परेरी स्टाइल का बेहतरीन मिक्स है.
10/10
इस लुक में आलिया ने एक खूबसूरत पीच और गुलाबी रंग की सिल्क साड़ी पहनी है. उन्होंने इस साड़ी को एक गहरे वी-नेक वाले स्लीवलेस ब्लाउज़ के साथ पेयर किया है. यह ब्लाउज़ हल्के गुलाबी रंग का है और इस पर मोती और ज़री से बारीक और रंगीन फूलों की कढ़ाई की गई है. ब्लाउज़ का डिज़ाइन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. यह ब्लाउज़ इस पूरे लुक का मेन अट्रैक्शन है.
इस लुक में आलिया ने एक खूबसूरत पीच और गुलाबी रंग की सिल्क साड़ी पहनी है. उन्होंने इस साड़ी को एक गहरे वी-नेक वाले स्लीवलेस ब्लाउज़ के साथ पेयर किया है. यह ब्लाउज़ हल्के गुलाबी रंग का है और इस पर मोती और ज़री से बारीक और रंगीन फूलों की कढ़ाई की गई है. ब्लाउज़ का डिज़ाइन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. यह ब्लाउज़ इस पूरे लुक का मेन अट्रैक्शन है.
Published at : 23 Sep 2025 03:07 PM (IST)
Tags :
Brahmāstra Alia Bhatt Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कश्मीरी हिंदुओं ने की सरकारी नौकरी में आयु सीमा में रियायत देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नहीं सुनेंगे, आप...
कश्मीरी हिंदुओं ने की सरकारी नौकरी में आयु सीमा में रियायत देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नहीं सुनेंगे, आप...
महाराष्ट्र
मराठवाड़ा में बारिश से आफत, रेस्क्यू में जुटी सेना, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिए ये आदेश | जानें कितना नुकसान?
मराठवाड़ा में बारिश से आफत, रेस्क्यू में जुटी सेना, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिए ये आदेश | जानें कितना नुकसान?
विश्व
Kabul Flight: लैंडिंग गियर में छिपकर 13 साल का अफगानी लड़का कैसे पहुंचा दिल्ली ? अधिकारियों ने किया चौंकाने वाला खुलासा
लैंडिंग गियर में छिपकर 13 साल का अफगानी लड़का कैसे पहुंचा दिल्ली ? अधिकारियों ने किया चौंकाने वाला खुलासा
स्पोर्ट्स
Most Matches as Captain: भारत के सबसे सफल T20I कप्तान कौन? जानिए किसने सबसे ज्यादा मैचों में टीम इंडिया की कमान संभाली
भारत के सबसे सफल T20I कप्तान कौन? जानिए किसने सबसे ज्यादा मैचों में टीम इंडिया की कमान संभाली
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Shehzahn Khan Exclusive:: गंगा माई की बेटियां, लव एट फर्स्ट साइट, राउडी, छोरियां चली गांव और बहुत कुछ
Tata Punch CAMO Edition Review: कैसा है Tata Punch का CAMO edition?
Ferrari 12 Cilindri Walkaround: Classic Design Meets Modern Innovation | Auto Live
Suzuki E Access Electric Ride Review | Auto Live
Poonam Pandey Row: Mandodari के किरदार पर बवाल, कमेटी करेगी विचार

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कश्मीरी हिंदुओं ने की सरकारी नौकरी में आयु सीमा में रियायत देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नहीं सुनेंगे, आप...
कश्मीरी हिंदुओं ने की सरकारी नौकरी में आयु सीमा में रियायत देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम नहीं सुनेंगे, आप...
महाराष्ट्र
मराठवाड़ा में बारिश से आफत, रेस्क्यू में जुटी सेना, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिए ये आदेश | जानें कितना नुकसान?
मराठवाड़ा में बारिश से आफत, रेस्क्यू में जुटी सेना, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिए ये आदेश | जानें कितना नुकसान?
विश्व
Kabul Flight: लैंडिंग गियर में छिपकर 13 साल का अफगानी लड़का कैसे पहुंचा दिल्ली ? अधिकारियों ने किया चौंकाने वाला खुलासा
लैंडिंग गियर में छिपकर 13 साल का अफगानी लड़का कैसे पहुंचा दिल्ली ? अधिकारियों ने किया चौंकाने वाला खुलासा
स्पोर्ट्स
Most Matches as Captain: भारत के सबसे सफल T20I कप्तान कौन? जानिए किसने सबसे ज्यादा मैचों में टीम इंडिया की कमान संभाली
भारत के सबसे सफल T20I कप्तान कौन? जानिए किसने सबसे ज्यादा मैचों में टीम इंडिया की कमान संभाली
बॉलीवुड
अर्जुन कपूर वर्सेस मलाइका अरोड़ा: कौन है ज्यादा अमीर? जान लीजिए एक्स कपल की नेटवर्थ
अर्जुन कपूर वर्सेस मलाइका अरोड़ा: कौन है ज्यादा अमीर? जान लीजिए एक्स कपल की नेटवर्थ
बिहार
26 सितंबर बिहार के लिए होगा ऐतिहासिक दिन, 75 लाख महिलाओं को दिए जाएंगे 10-10 हजार रुपये
26 सितंबर बिहार के लिए होगा ऐतिहासिक दिन, 75 लाख महिलाओं को दिए जाएंगे 10-10 हजार रुपये
जनरल नॉलेज
Azam Khan Release: क्या आम कैदी की तरह जेल में काम करते थे आजम खान, रिहाई के बाद किस चीज के लिए मिलता है कितना पैसा
क्या आम कैदी की तरह जेल में काम करते थे आजम खान, रिहाई के बाद किस चीज के लिए मिलता है कितना पैसा
नौकरी
ISRO Jobs 2025: ISRO में जॉब पाने का बेहतरीन मौका, इन पदों पर निकली भर्तियां, 1.77 लाख मिलेगी सैलरी
ISRO में जॉब पाने का बेहतरीन मौका, इन पदों पर निकली भर्तियां, 1.77 लाख मिलेगी सैलरी
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
ENT LIVE
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Embed widget