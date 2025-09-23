एक्सप्लोरर
नवरात्रि में लगना है स्टाइलिश और ट्रेंडी, आलिया भट्ट के ब्लाउड डिजाइन से लें इंस्पिरेशन
Stay Stylish This Navratri: नवरात्रि के दौरान भी स्टाइलिश और ट्रेंडी लुक पाने के लिए आलिया भट्ट के अलग- अलग ब्लाउज डिज़ाइन से ले इंस्पिरेशन और अपने ऑउटफिट को करे एलिवेट.
नवरात्रि के अवसर पर स्टाइलिश और ट्रेंडी दिखने के लिए आलिया भट्ट के ब्लाउज़ डिज़ाइन से इंस्पिरेशन लेना एक बेहतरीन विचार है. उनके ब्लाउज़ डिज़ाइन ट्रेडिशनल और मॉडर्निटी का बेहतरीन मेल हैं, जो नवरात्रि में एक अलग ही अट्रैक्शन जोड़ते हैं. आलिया के ब्लाउज़ डिज़ाइन में मिरर वर्क, कट-आउट बैक, रफ़ल स्लीव्स और अलग अलग नेकलाइन जैसे ट्रेंड्स शामिल हैं, जो नवरात्रि के गरबा और डांडिया नाइट्स के लिए परफेक्ट हैं.
Published at : 23 Sep 2025 03:07 PM (IST)
