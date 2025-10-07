एक्सप्लोरर
सिमी गरेवाल की जवानी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती पर रतन टाटा भी हो गए थे फिदा
Simi Garewal 10 Photos: एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल को इंडियन सिनेमा की ग्लैमरस गर्ल कहा जाता है. जवानी की के दिनों में सिमी ने अपनी खूबसूरती से कई लोगों को दीवाना बनाया था. आइए देखते हैं उनकी तस्वीरें.
बॉलीवुड की सबसे एलिगेंट और ग्रेसफुल एक्ट्रेसेस में से एक सिमी गरेवाल का चार्म आज भी लोगों को दीवाना बना देता है.उनकी हर तस्वीर में एक अलग ही नज़ाकत और क्लास नजर आती थी. चलिए देखते हैं सिमी गरेवाल की जवानी के दिनों 10 खूबसूरत तस्वीरें, जिन पर आज भी नजरें थम जाएं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 07 Oct 2025 02:53 PM (IST)
Tags :Simi Garewal
