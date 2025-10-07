हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सिमी गरेवाल की जवानी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती पर रतन टाटा भी हो गए थे फिदा

सिमी गरेवाल की जवानी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती पर रतन टाटा भी हो गए थे फिदा

Simi Garewal 10 Photos: एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल को इंडियन सिनेमा की ग्लैमरस गर्ल कहा जाता है. जवानी की के दिनों में सिमी ने अपनी खूबसूरती से कई लोगों को दीवाना बनाया था. आइए देखते हैं उनकी तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 Oct 2025 02:53 PM (IST)
Simi Garewal 10 Photos: एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल को इंडियन सिनेमा की ग्लैमरस गर्ल कहा जाता है. जवानी की के दिनों में सिमी ने अपनी खूबसूरती से कई लोगों को दीवाना बनाया था. आइए देखते हैं उनकी तस्वीरें.

बॉलीवुड की सबसे एलिगेंट और ग्रेसफुल एक्ट्रेसेस में से एक सिमी गरेवाल का चार्म आज भी लोगों को दीवाना बना देता है.उनकी हर तस्वीर में एक अलग ही नज़ाकत और क्लास नजर आती थी. चलिए देखते हैं सिमी गरेवाल की जवानी के दिनों 10 खूबसूरत तस्वीरें, जिन पर आज भी नजरें थम जाएं.

1/10
सिमी गरेवाल एक इंडियन एक्ट्रेस, निर्देशक, निर्माता और टॉक शो होस्ट हैं.
सिमी गरेवाल एक इंडियन एक्ट्रेस, निर्देशक, निर्माता और टॉक शो होस्ट हैं.
2/10
जिनका करियर एक्टिंग से शुरू होकर निर्देशन और लेखन में आगे बढ़ा.
जिनका करियर एक्टिंग से शुरू होकर निर्देशन और लेखन में आगे बढ़ा.
3/10
सिमी गरेवाल ने 1962 में अंग्रेजी फिल्म 'टार्ज़न गोज़ टू इंडिया' से अपने एक्टिंग की शुरुआत की थी.
सिमी गरेवाल ने 1962 में अंग्रेजी फिल्म 'टार्ज़न गोज़ टू इंडिया' से अपने एक्टिंग की शुरुआत की थी.
4/10
उन्होंने 'दो बदन', 'साथी', 'मेरा नाम जोकर', 'सिद्धार्थ'और 'कर्ज' जैसी हिंदी फिल्मों में भी काम किया.
उन्होंने 'दो बदन', 'साथी', 'मेरा नाम जोकर', 'सिद्धार्थ'और 'कर्ज' जैसी हिंदी फिल्मों में भी काम किया.
5/10
सिमी अपने दौर की बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक थी.
सिमी अपने दौर की बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक थी.
6/10
सिमी एक्टिंग के साथ अपनी सादगी से भी फैंस का दिल जीत लेती थी.
सिमी एक्टिंग के साथ अपनी सादगी से भी फैंस का दिल जीत लेती थी.
7/10
जवानी के दिनों में सिमी की अदाएं, एक्सप्रेशन और फैशन सेंस सबके दिलों पर छा जाते थे.
जवानी के दिनों में सिमी की अदाएं, एक्सप्रेशन और फैशन सेंस सबके दिलों पर छा जाते थे.
8/10
सिमी गरेवाल रतन टाटा के साथ अफेयर को लेकर भी चर्चा में रही थी. दोनों के बीच काफी गहर रिश्ता था.
सिमी गरेवाल रतन टाटा के साथ अफेयर को लेकर भी चर्चा में रही थी. दोनों के बीच काफी गहर रिश्ता था.
9/10
बता दें कि एक्ट्रेस अब 77 साल की हो गई हैं. लेकिन उनकी खूबसूरती वैसे ही बरकरार है.
बता दें कि एक्ट्रेस अब 77 साल की हो गई हैं. लेकिन उनकी खूबसूरती वैसे ही बरकरार है.
10/10
आज भी वो खूबसूरती के मामले में कई एक्ट्रेसेस को मात देती हैं.
आज भी वो खूबसूरती के मामले में कई एक्ट्रेसेस को मात देती हैं.
Published at : 07 Oct 2025 02:53 PM (IST)
Simi Garewal

Photo Gallery

Embed widget