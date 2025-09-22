बता दें सना कपूर बॉलीवुड एक्टर पंकज कपूर और सुप्रिया पाठक की बेटी हैं. ऐसे में वो शाहिद कपूर की सौतेली बहन लगती हैं. एक्टिंग करियर की शुरुआत में सना कपूर को इस बात का बहुत डर सताता था कि वो फैमिली की एक्टिंग लीगेसी को आगे बढ़ा भी पाएंगी या नहीं.