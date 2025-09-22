हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडशाहिद कपूर की 'बहन' की 10 तस्वीरें, ग्लैमर में 'भाभी मीरा राजपूत' को देती हैं कड़ी टक्कर

शाहिद कपूर की 'बहन' की 10 तस्वीरें, ग्लैमर में 'भाभी मीरा राजपूत' को देती हैं कड़ी टक्कर

शाहिद कपूर की गिनती तो बॉलीवुड के हैंडसम हंक में होती है है. लेकिन, उनकी सौतेली बहन सना कपूर भी कुछ कम ग्लैमरस और खूबसूरत नहीं हैं. आए दिन उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Sep 2025 03:58 PM (IST)
शाहिद कपूर की गिनती तो बॉलीवुड के हैंडसम हंक में होती है है. लेकिन, उनकी सौतेली बहन सना कपूर भी कुछ कम ग्लैमरस और खूबसूरत नहीं हैं. आए दिन उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है.

सना कपूर को शाहिद कपूर और आलिया भट्ट स्टारर शानदार फिल्म में देखा गया था. इस फिल्म का सॉन्ग गुलाबो जरा इत्र गिरा दो, उन्हीं पर फिल्माया गया थो जो काफी पॉपुलर हुआ था.

1/11
सना कपूर ने शानदार से इंडस्ट्री में डेब्यू किया था. बेशक उनकी ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई हो, लेकिन उनके गोलू मोलू लुक ने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था.
सना कपूर ने शानदार से इंडस्ट्री में डेब्यू किया था. बेशक उनकी ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई हो, लेकिन उनके गोलू मोलू लुक ने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था.
2/11
हालांकि, 10 साल बाद उनका जबरदस्त ट्रांसफॉर्मशन हो चुका है. अपनी लेटेस्ट तस्वीरों में सना एकदम फिट और ग्लैमरस नजर आती हैं.
हालांकि, 10 साल बाद उनका जबरदस्त ट्रांसफॉर्मशन हो चुका है. अपनी लेटेस्ट तस्वीरों में सना एकदम फिट और ग्लैमरस नजर आती हैं.
3/11
सना के फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थकते. अब वो पहले से काफी ज्यादा बदल चुकी हैं. साथ ही काफी स्टनिंग भी दिखती हैं.
सना के फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थकते. अब वो पहले से काफी ज्यादा बदल चुकी हैं. साथ ही काफी स्टनिंग भी दिखती हैं.
4/11
बता दें सना कपूर बॉलीवुड एक्टर पंकज कपूर और सुप्रिया पाठक की बेटी हैं. ऐसे में वो शाहिद कपूर की सौतेली बहन लगती हैं. एक्टिंग करियर की शुरुआत में सना कपूर को इस बात का बहुत डर सताता था कि वो फैमिली की एक्टिंग लीगेसी को आगे बढ़ा भी पाएंगी या नहीं.
बता दें सना कपूर बॉलीवुड एक्टर पंकज कपूर और सुप्रिया पाठक की बेटी हैं. ऐसे में वो शाहिद कपूर की सौतेली बहन लगती हैं. एक्टिंग करियर की शुरुआत में सना कपूर को इस बात का बहुत डर सताता था कि वो फैमिली की एक्टिंग लीगेसी को आगे बढ़ा भी पाएंगी या नहीं.
5/11
एक्टिंग करियर की शुरुआत में सना कपूर को इस बात का बहुत डर सताता था कि वो फैमिली की एक्टिंग लीगेसी को आगे बढ़ा भी पाएंगी या नहीं.
एक्टिंग करियर की शुरुआत में सना कपूर को इस बात का बहुत डर सताता था कि वो फैमिली की एक्टिंग लीगेसी को आगे बढ़ा भी पाएंगी या नहीं.
6/11
सना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो इस बात को लेकर काफी परेशान थीं कि दर्शक उनसे वैसा ही काम एक्सपेक्ट करेंगे जैसा उनके पेरेंट्स कर चुके हैं.
सना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो इस बात को लेकर काफी परेशान थीं कि दर्शक उनसे वैसा ही काम एक्सपेक्ट करेंगे जैसा उनके पेरेंट्स कर चुके हैं.
7/11
सना को उनके पिता पंकज कपूर ने कहा था कि वो बस अपने काम पर फोकस करें और अपना बेस्ट देने पर ध्यान दें.
सना को उनके पिता पंकज कपूर ने कहा था कि वो बस अपने काम पर फोकस करें और अपना बेस्ट देने पर ध्यान दें.
8/11
सना ने बताया कि वो इसी ट्रिक को अपनाकर इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ीं. अब भी हसीना एक्टिंग की दुनिया में एक्टिव हैं.
सना ने बताया कि वो इसी ट्रिक को अपनाकर इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ीं. अब भी हसीना एक्टिंग की दुनिया में एक्टिव हैं.
9/11
सना कपूर कॉमेडी रोल्स को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं. उन्हें फिल्म खजूर पर अटके, सरोज की शादी, राम प्रसाद की तेरहवीं जैसी फिल्मों में भी देखा जा चुका है.
सना कपूर कॉमेडी रोल्स को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं. उन्हें फिल्म खजूर पर अटके, सरोज की शादी, राम प्रसाद की तेरहवीं जैसी फिल्मों में भी देखा जा चुका है.
10/11
सना कपूर सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं और एक से बढ़कर एक तस्वीरें शेयर करती हैं.
सना कपूर सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं और एक से बढ़कर एक तस्वीरें शेयर करती हैं.
11/11
इंस्टाग्राम पर सना कपूर के 100k फॉलोवर्स हैं, जो उन्हें बेहद पसंद करते हैं.
इंस्टाग्राम पर सना कपूर के 100k फॉलोवर्स हैं, जो उन्हें बेहद पसंद करते हैं.
Published at : 22 Sep 2025 03:58 PM (IST)
Tags :
Sanah Kapoor SHAHID KAPOOR

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अगर अंतरिक्ष में भारतीय उपग्रह पर किया अटैक तो मुंह की खाएंगे चीन-पाकिस्तान, ISRO तैनात करेगा सैटेलाइट बॉडीगार्ड 'S-400'
अंतरिक्ष में भी मुंह की खाएंगे चीन और पाकिस्तान! ISRO तैनात करेगा सैटेलाइट बॉडीगार्ड 'S-400'
महाराष्ट्र
IND vs PAK: सपा विधायक अबू आजमी भड़के, सऊदी अरब और असदुद्दीन ओवैसी का क्यों किया जिक्र?
IND vs PAK: सपा विधायक अबू आजमी भड़के, सऊदी अरब और असदुद्दीन ओवैसी का क्यों किया जिक्र?
विश्व
Watch: स्टेडियम में गोली चलाने की बात क्यों करने लगे पाकिस्तानी होस्ट! जानें वायरल वीडियो की सच्चाई
स्टेडियम में गोली चलाने की बात क्यों करने लगे पाकिस्तानी होस्ट! जानें वायरल वीडियो की सच्चाई
क्रिकेट
इस खूंखार बल्लेबाज ने 2 साल बाद रिटायरमेंट से लिया यू-टर्न, पाकिस्तान की धज्जियां उधेड़ने को तैयार
इस खूंखार बल्लेबाज ने 2 साल बाद रिटायरमेंट से लिया यू-टर्न, पाकिस्तान की धज्जियां उधेड़ने को तैयार
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

GST RATE CUT: क्या क्या होगा आज से सस्ता? देखें पूरी लिस्ट | ABPLIVE
UKSSSC Exam Paper Leak: Dehradun में युवाओं का हंगामा, धारा 163 लागू
GST Rate Cut: नए GST को लेकर दुकानदारों का दावा, लागू तो हुआ, पर नहीं मिल रहा सस्ता सामान
Tirupati Temple Theft: ₹100 करोड़ की 'लूट', YSRCP सरकार पर गंभीर आरोप!
Lamborghini Crash: Mumbai Coastal Road पर Lamborghini डिवाइडर से टकराई, ड्राइवर सुरक्षित

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अगर अंतरिक्ष में भारतीय उपग्रह पर किया अटैक तो मुंह की खाएंगे चीन-पाकिस्तान, ISRO तैनात करेगा सैटेलाइट बॉडीगार्ड 'S-400'
अंतरिक्ष में भी मुंह की खाएंगे चीन और पाकिस्तान! ISRO तैनात करेगा सैटेलाइट बॉडीगार्ड 'S-400'
महाराष्ट्र
IND vs PAK: सपा विधायक अबू आजमी भड़के, सऊदी अरब और असदुद्दीन ओवैसी का क्यों किया जिक्र?
IND vs PAK: सपा विधायक अबू आजमी भड़के, सऊदी अरब और असदुद्दीन ओवैसी का क्यों किया जिक्र?
विश्व
Watch: स्टेडियम में गोली चलाने की बात क्यों करने लगे पाकिस्तानी होस्ट! जानें वायरल वीडियो की सच्चाई
स्टेडियम में गोली चलाने की बात क्यों करने लगे पाकिस्तानी होस्ट! जानें वायरल वीडियो की सच्चाई
क्रिकेट
इस खूंखार बल्लेबाज ने 2 साल बाद रिटायरमेंट से लिया यू-टर्न, पाकिस्तान की धज्जियां उधेड़ने को तैयार
इस खूंखार बल्लेबाज ने 2 साल बाद रिटायरमेंट से लिया यू-टर्न, पाकिस्तान की धज्जियां उधेड़ने को तैयार
बॉलीवुड
Navratri 2025: भूमि पेडनेकर से विद्या बालन तक, बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स ने फैंस को दी नवरात्रि की शुभकामनाएं
भूमि पेडनेकर से विद्या बालन तक, बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स ने फैंस को दी नवरात्रि की शुभकामनाएं
मध्य प्रदेश
छिंदवाड़ा: यूथ कांग्रेस ने जलाया चुनाव आयोग का पुतला, आग भड़कने से 4 पुलिसकर्मी झुलसे
छिंदवाड़ा: यूथ कांग्रेस ने जलाया चुनाव आयोग का पुतला, आग भड़कने से 4 पुलिसकर्मी झुलसे
यूटिलिटी
Vande Bharat Gate Rules: गेट बंद होने के कारण वंदे भारत ट्रेन में नहीं कर पा रहे सफर, कैसे खुलवा सकते हैं इसके गेट?
गेट बंद होने के कारण वंदे भारत ट्रेन में नहीं कर पा रहे सफर, कैसे खुलवा सकते हैं इसके गेट?
ट्रैवल
Odisha Tourist Places and Food: ओडिशा घूमने का बना रहे हैं प्लान, नोट कर लें ये फूड आइटम्स और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस
ओडिशा घूमने का बना रहे हैं प्लान, नोट कर लें ये फूड आइटम्स और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
ENT LIVE
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Embed widget