शाहिद कपूर की 'बहन' की 10 तस्वीरें, ग्लैमर में 'भाभी मीरा राजपूत' को देती हैं कड़ी टक्कर
शाहिद कपूर की गिनती तो बॉलीवुड के हैंडसम हंक में होती है है. लेकिन, उनकी सौतेली बहन सना कपूर भी कुछ कम ग्लैमरस और खूबसूरत नहीं हैं. आए दिन उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है.
सना कपूर को शाहिद कपूर और आलिया भट्ट स्टारर शानदार फिल्म में देखा गया था. इस फिल्म का सॉन्ग गुलाबो जरा इत्र गिरा दो, उन्हीं पर फिल्माया गया थो जो काफी पॉपुलर हुआ था.
Published at : 22 Sep 2025 03:58 PM (IST)
Tags :Sanah Kapoor SHAHID KAPOOR
