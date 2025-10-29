हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडशाहरुख खान की एक्ट्रेस को 8 साल छोटे टीवी एक्टर से हुआ प्यार, कर ली शादी, प्रेग्नेंसी के दौरान रिश्ते में आई दरार!

शाहरुख खान की एक्ट्रेस को 8 साल छोटे टीवी एक्टर से हुआ प्यार, कर ली शादी, प्रेग्नेंसी के दौरान रिश्ते में आई दरार!

शाहरुख खान की वो एक्ट्रेस जिसने अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरीं. इस हसीना को 8 साल छोटे टीवी एक्टर से प्यार हो गया और फिर शादी कर ली. लेकिन, सब आसान नहीं था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 29 Oct 2025 03:05 PM (IST)
शाहरुख खान की वो एक्ट्रेस जिसने अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरीं. इस हसीना को 8 साल छोटे टीवी एक्टर से प्यार हो गया और फिर शादी कर ली. लेकिन, सब आसान नहीं था.

ये हसीना कोई और नहीं बल्कि युविका चौधरी हैं, जिन्होंने शाहरुख खान के संग ओम शांति ओम फिल्म में काम किया था. एक्ट्रेस फिल्मों से ज्यादा लव लाइफ को लेकर चर्चा में रह चुकी हैं.

1/7
युविका चौधरी ने प्रिंस नरूला संग शादी की है. इस कपल ने 12 अक्टूबर 2018 में परिवार के सदस्यों और दोस्तों की उपस्थिति में सात फेरे लिए थे. प्रिंस ने युविका को 14 फरवरी 2018 में प्रपोज किया था.
युविका चौधरी ने प्रिंस नरूला संग शादी की है. इस कपल ने 12 अक्टूबर 2018 में परिवार के सदस्यों और दोस्तों की उपस्थिति में सात फेरे लिए थे. प्रिंस ने युविका को 14 फरवरी 2018 में प्रपोज किया था.
2/7
शादी के छह साल बाद युविका ने जून 2024 में प्रेग्नेंसी की घोषणा की. एक्ट्रेस ने कहा था कि वो प्रिंस के संग जल्द ही अपने पहले बच्चे का स्वागत करने जा रही हैं.
शादी के छह साल बाद युविका ने जून 2024 में प्रेग्नेंसी की घोषणा की. एक्ट्रेस ने कहा था कि वो प्रिंस के संग जल्द ही अपने पहले बच्चे का स्वागत करने जा रही हैं.
3/7
युविका ने पिछले साल अक्टूबर में बेटी एकलीन का वेलकम किया. प्रेग्नेंसी के दौरान से ही युविका की शादीशुदा जिंदगी में उथल-पुथल की खबरें सामने आने लगी थी.
युविका ने पिछले साल अक्टूबर में बेटी एकलीन का वेलकम किया. प्रेग्नेंसी के दौरान से ही युविका की शादीशुदा जिंदगी में उथल-पुथल की खबरें सामने आने लगी थी.
4/7
युविका ने खुद एक पोस्ट में बताया था कि बेटी के जन्म के वक्त प्रिंस उनके साथ मौजूद नहीं थे. वहीं, प्रिंस ने कहा था कि प्रेग्नेंसी के दौरान युविका अपने घर चली गई थीं.
युविका ने खुद एक पोस्ट में बताया था कि बेटी के जन्म के वक्त प्रिंस उनके साथ मौजूद नहीं थे. वहीं, प्रिंस ने कहा था कि प्रेग्नेंसी के दौरान युविका अपने घर चली गई थीं.
5/7
प्रिंस ने कहा था कि उन्हें युविका की डिलिवरी डेट के बारे में पता नहीं था. इस वजह से बेटी के जन्म के वक्त वो वहां मौजूद नहीं थे. एक्टर ने कहा कि वो रोडीज की शूटिंग कर रहे थे, तब पता चला कि बेटी के पिता बने हैं.
प्रिंस ने कहा था कि उन्हें युविका की डिलिवरी डेट के बारे में पता नहीं था. इस वजह से बेटी के जन्म के वक्त वो वहां मौजूद नहीं थे. एक्टर ने कहा कि वो रोडीज की शूटिंग कर रहे थे, तब पता चला कि बेटी के पिता बने हैं.
6/7
अपने व्लॉग्स के जरिए युविका ने बताया था कि प्रिंस और उनके बीच सबकुछ ठीक नहीं है. इतना ही नहीं बल्कि दोनों के तलाक की खबरें भी सुर्खियों में छा गई.
अपने व्लॉग्स के जरिए युविका ने बताया था कि प्रिंस और उनके बीच सबकुछ ठीक नहीं है. इतना ही नहीं बल्कि दोनों के तलाक की खबरें भी सुर्खियों में छा गई.
7/7
हालांकि, अपनी शादी को रजिस्टर करवाकर युविका ने इन सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया. फिलहाल वो अपने पति और बेटी के संग बेहद खुश हैं.
हालांकि, अपनी शादी को रजिस्टर करवाकर युविका ने इन सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया. फिलहाल वो अपने पति और बेटी के संग बेहद खुश हैं.
Published at : 29 Oct 2025 03:05 PM (IST)
Tags :
Yuvika Chaudhary Prince Narula Shah Rukh Khan

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
न पुतिन और न ट्रंप, गणतंत्र दिवस पर ये दो दिग्गज होंगे मुख्य अतिथि, भारत का ऐतिहासिक फैसला
न पुतिन और न ट्रंप, गणतंत्र दिवस पर ये दो दिग्गज होंगे मुख्य अतिथि, भारत का ऐतिहासिक फैसला
बिहार
बिहार चुनाव: 'हमेशा हमसे तेजस्वी का सवाल काहे करते हैं?', क्यों नाराज हो गए बड़े भाई तेज प्रताप यादव?
बिहार चुनाव: 'हमेशा हमसे तेजस्वी का सवाल काहे करते हैं?', क्यों नाराज हो गए बड़े भाई तेज प्रताप यादव?
विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
क्रिकेट
युवराज सिंह की जर्सी को कूड़ेदान में फेंक दिया! 6 गेंद पर 6 छक्के खाने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड की घटिया हरकत का पिता ने किया खुलासा
युवराज सिंह की जर्सी को कूड़ेदान में फेंक दिया! 6 गेंद पर 6 छक्के खाने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड की घटिया हरकत का पिता ने किया खुलासा
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar Election 2025: Tejashwi का घोषणापत्र देखते ही हाथ थामने पहुंच गए Rahul Gandhi |Mahagathbandhan
Cyclone Montha: चक्रवाती तूफान 'मोंथा' का कहर! तटीय इलाकों पर कैसे है सुरक्षा के इंतजाम?
Cyclone Montha: तूफान मोंथा के चलते रिहायशी इलाकों में घुसा अजगर..स्थानीय लोगों में दहशत | ABP News
Cyclone Montha: चेतावनी जारी! भीषण रफ्तार से आ रहा है तूफान मोंथा! इन 5 राज्यों पर पड़ेगी मार
आशिकी के अड्डे पर बीवी का अटैक

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
न पुतिन और न ट्रंप, गणतंत्र दिवस पर ये दो दिग्गज होंगे मुख्य अतिथि, भारत का ऐतिहासिक फैसला
न पुतिन और न ट्रंप, गणतंत्र दिवस पर ये दो दिग्गज होंगे मुख्य अतिथि, भारत का ऐतिहासिक फैसला
बिहार
बिहार चुनाव: 'हमेशा हमसे तेजस्वी का सवाल काहे करते हैं?', क्यों नाराज हो गए बड़े भाई तेज प्रताप यादव?
बिहार चुनाव: 'हमेशा हमसे तेजस्वी का सवाल काहे करते हैं?', क्यों नाराज हो गए बड़े भाई तेज प्रताप यादव?
विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
क्रिकेट
युवराज सिंह की जर्सी को कूड़ेदान में फेंक दिया! 6 गेंद पर 6 छक्के खाने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड की घटिया हरकत का पिता ने किया खुलासा
युवराज सिंह की जर्सी को कूड़ेदान में फेंक दिया! 6 गेंद पर 6 छक्के खाने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड की घटिया हरकत का पिता ने किया खुलासा
ओटीटी
Jurassic World Rebirth OTT Release: ‘जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ’ की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
‘जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ’ की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
जनरल नॉलेज
अफगानिस्तान से टमाटर नहीं मिला तो बेहाल हुआ पाकिस्तान, जानें काबुल से क्या-क्या खरीदता है हमारा 'दुश्मन'?
अफगानिस्तान से टमाटर नहीं मिला तो बेहाल हुआ पाकिस्तान, जानें काबुल से क्या-क्या खरीदता है हमारा 'दुश्मन'?
यूटिलिटी
जॉब छूट गई और पीएफ अकाउंट में नहीं जमा हो रहा पैसा, ऐसे में क्या डूब जाएगी आपकी सारी रकम?
जॉब छूट गई और पीएफ अकाउंट में नहीं जमा हो रहा पैसा, ऐसे में क्या डूब जाएगी आपकी सारी रकम?
ट्रेंडिंग
इंतकाम तो रह जाएगा इंतकाल हो जाएगा! जिम में गाना बजते ही शख्स ने एक्सरसाइज से मचाया गदर- वीडियो वायरल
इंतकाम तो रह जाएगा इंतकाल हो जाएगा! जिम में गाना बजते ही शख्स ने एक्सरसाइज से मचाया गदर- यूजर्स ने लिए मजे
ABP NEWS
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
ABP NEWS
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
ABP NEWS
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
ABP NEWS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
ABP NEWS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
Embed widget