शाहरुख खान की एक्ट्रेस को 8 साल छोटे टीवी एक्टर से हुआ प्यार, कर ली शादी, प्रेग्नेंसी के दौरान रिश्ते में आई दरार!
शाहरुख खान की वो एक्ट्रेस जिसने अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरीं. इस हसीना को 8 साल छोटे टीवी एक्टर से प्यार हो गया और फिर शादी कर ली. लेकिन, सब आसान नहीं था.
ये हसीना कोई और नहीं बल्कि युविका चौधरी हैं, जिन्होंने शाहरुख खान के संग ओम शांति ओम फिल्म में काम किया था. एक्ट्रेस फिल्मों से ज्यादा लव लाइफ को लेकर चर्चा में रह चुकी हैं.
Published at : 29 Oct 2025 03:05 PM (IST)
