जवानी के दिनों में ऐसी दिखती थीं सलमान की 'मां', यूं ही नहीं चार बच्चों के पिता सलीम खान हो गए फिदा
हेलेन जवानी के दिनों में दिखने में बिल्कुल मोम जैसी गुड़िया थीं, चेहरे पर चमक होती थी और बला की खूबसूरत लगती थीं. उन्होंने अपने करियर में 500 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है.
बॉलीवुड एक्ट्रेस हेलेन बेहतरीन कैबरे डांसर, लाजवाब एक्ट्रेस, हुस्न की मल्लिका और खूबसूरती का खजाना रह चुकी हैं. ये हसीना भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की पहली आइटम गर्ल रह चुकी हैं.
03 Oct 2025 07:47 PM (IST)
