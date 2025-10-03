हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडजवानी के दिनों में ऐसी दिखती थीं सलमान की 'मां', यूं ही नहीं चार बच्चों के पिता सलीम खान हो गए फिदा

जवानी के दिनों में ऐसी दिखती थीं सलमान की 'मां', यूं ही नहीं चार बच्चों के पिता सलीम खान हो गए फिदा

हेलेन जवानी के दिनों में दिखने में बिल्कुल मोम जैसी गुड़िया थीं, चेहरे पर चमक होती थी और बला की खूबसूरत लगती थीं. उन्होंने अपने करियर में 500 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 03 Oct 2025 07:47 PM (IST)
हेलेन जवानी के दिनों में दिखने में बिल्कुल मोम जैसी गुड़िया थीं, चेहरे पर चमक होती थी और बला की खूबसूरत लगती थीं. उन्होंने अपने करियर में 500 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है.

बॉलीवुड एक्ट्रेस हेलेन बेहतरीन कैबरे डांसर, लाजवाब एक्ट्रेस, हुस्न की मल्लिका और खूबसूरती का खजाना रह चुकी हैं. ये हसीना भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की पहली आइटम गर्ल रह चुकी हैं.

हेलेन ऐसे ही बेहतरीन एक्ट्रेस नहीं बनीं. बल्कि उनकी इस सफलता के पीछे कई ऐसे दर्द छिपे हैं, जिसे जानकर आपके भी आंसू निकल आएंगे.
हेलेन ऐसे ही बेहतरीन एक्ट्रेस नहीं बनीं. बल्कि उनकी इस सफलता के पीछे कई ऐसे दर्द छिपे हैं, जिसे जानकर आपके भी आंसू निकल आएंगे.
एक दौर था जब हर कोई हेलेन का दीवाना हुआ करता था.दीवानगी इस कदर थी कि सिर्फ उनके आइटम सॉन्ग को देखने के लिए लोग थिएटर तक पहुंच जाया करते थे.
एक दौर था जब हर कोई हेलेन का दीवाना हुआ करता था.दीवानगी इस कदर थी कि सिर्फ उनके आइटम सॉन्ग को देखने के लिए लोग थिएटर तक पहुंच जाया करते थे.
इतना ही नहीं बल्कि फिल्म में जैसे ही हेलेन का डांस शुरू होता था पूरे थिएटर में सिक्कों की बारिश होने लगी थी और जबतक डांस खत्म नहीं होता था बरसात होती रहती थी.
इतना ही नहीं बल्कि फिल्म में जैसे ही हेलेन का डांस शुरू होता था पूरे थिएटर में सिक्कों की बारिश होने लगी थी और जबतक डांस खत्म नहीं होता था बरसात होती रहती थी.
ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हेलेन के डांस में जो स्पार्क था वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया करता था.
ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हेलेन के डांस में जो स्पार्क था वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया करता था.
हेलेन के सिर्फ डांस की ही नहीं बल्कि खूबसूरती की भी हर जगह खूब तारीफ हुआ करती थी. एक्ट्रेस का डांस स्टाइल कमाल का था.
हेलेन के सिर्फ डांस की ही नहीं बल्कि खूबसूरती की भी हर जगह खूब तारीफ हुआ करती थी. एक्ट्रेस का डांस स्टाइल कमाल का था.
हेलेन के डांस का ना तो तब कोई मुकाबला था और ना आज ही कोई उनका मुकाबला कर सकता है.वो अपने दौर की बेहतरीन और बेस्ट डांसर रही हैं.
हेलेन के डांस का ना तो तब कोई मुकाबला था और ना आज ही कोई उनका मुकाबला कर सकता है.वो अपने दौर की बेहतरीन और बेस्ट डांसर रही हैं.
हेलेन का जन्म 1938 में रंगून में हुआ था. उनका रियल नेम हेलेन ऐन रिटर्ड्सन है. एक्ट्रेस के पिता द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चल बसे. उसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी हेलेन के कंधों पर आ गई.
हेलेन का जन्म 1938 में रंगून में हुआ था. उनका रियल नेम हेलेन ऐन रिटर्ड्सन है. एक्ट्रेस के पिता द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चल बसे. उसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी हेलेन के कंधों पर आ गई.
जापानियों के कब्जा किए जाने के डर से उनका पूरा परिवार बर्मा से पैदल चल असम के डिब्रूगढ़ की तरफ रवाना हो गया. एक वक्त ऐसा आया जब उनके पास ना रहने की जगह थी और ना खाने के लिए पैसे ही थे.
जापानियों के कब्जा किए जाने के डर से उनका पूरा परिवार बर्मा से पैदल चल असम के डिब्रूगढ़ की तरफ रवाना हो गया. एक वक्त ऐसा आया जब उनके पास ना रहने की जगह थी और ना खाने के लिए पैसे ही थे.
हेलेन की मां की हालत देख एक शख्स को तरस आई और उन्होंने उन्हें डिब्रूगढ़ हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी दिलवा दी. घर की हालत देख हेलेन ने फिल्म इंडस्ट्री में काम तलाशना शुरू किया. कई साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्हें हावड़ा ब्रिज में काम करने का मौका मिला.
हेलेन की मां की हालत देख एक शख्स को तरस आई और उन्होंने उन्हें डिब्रूगढ़ हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी दिलवा दी. घर की हालत देख हेलेन ने फिल्म इंडस्ट्री में काम तलाशना शुरू किया. कई साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्हें हावड़ा ब्रिज में काम करने का मौका मिला.
उनके करियर में सलीम खान ने खूब मदद की. धीरे-धीरे दोनों को प्यार हो गया और फिर शादी कर ली.
उनके करियर में सलीम खान ने खूब मदद की. धीरे-धीरे दोनों को प्यार हो गया और फिर शादी कर ली.
Published at : 03 Oct 2025 07:47 PM (IST)
Embed widget