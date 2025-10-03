हेलेन की मां की हालत देख एक शख्स को तरस आई और उन्होंने उन्हें डिब्रूगढ़ हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी दिलवा दी. घर की हालत देख हेलेन ने फिल्म इंडस्ट्री में काम तलाशना शुरू किया. कई साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्हें हावड़ा ब्रिज में काम करने का मौका मिला.