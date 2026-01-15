एक्सप्लोरर
प्रियंका चोपड़ा ने बेटी मालती के बर्थडे पर दिखाया ग्लैमरस अंदाज, निक जोनस बने पर्सनल फोटोग्राफर
Priyanka Chopra Daughter Birthday: प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने हाल ही में अपनी बेटी का प्री बर्थडे सेलिब्रेट किया, जिसकी फोटोज निक ने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. आइए देखते हैं तस्वीरें.
बॉलीवुड से हॉलीवुड तक अपनी पहचान बना चुकीं प्रियंका चोपड़ा जहां एक तरफ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में लगातार नए-नए प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं वहीं अपनी पर्सनल लाइफ को भी प्रियंका अच्छे से बैलेंस करके चलती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने पति निक के साथ अपनी बेटी मालती मैरी का चौथा बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस दौरान प्रिंयका ने पूल में अपने बिकिनी अवतार से कहर ढाया.
Published at : 15 Jan 2026 03:36 PM (IST)
