घर साल 1978 में रिलीज हुई एक बॉलीवुड ड्रामा फिल्म है, जिसका डायरेक्शन मानिक चटर्जी ने किया था. इस फिल्म में विनोद मेहरा और रेखा लीड नजर आये थे. इस फिल्म में रेखा को उनके एक्टिंग लिए बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्मफेयर अवार्ड में नॉमिनेट किया गया था. दिनेश ठाकुर को इस फिल्म लिए बेस्ट स्टोरी के फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और इसे फिलहाल OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर पर देखा जा सकता है.