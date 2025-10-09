हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Birthday Special: रेखा की टॉप 5 मूवीज, ओटीटी पर देख सकते हैं यहां

Birthday Special: रेखा की टॉप 5 मूवीज, ओटीटी पर देख सकते हैं यहां

Rekha Top 5 Movies on OTT: रेखा की टॉप 5 मूवीज जिन्हें आप अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं .इन फिल्मों में उनकी बेहतरीन ऐक्टिंग और ग्लैमरस अंदाज आज भी का दिल जीत लेता है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 09 Oct 2025 02:49 PM (IST)
Rekha Top 5 Movies on OTT: रेखा की टॉप 5 मूवीज जिन्हें आप अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं .इन फिल्मों में उनकी बेहतरीन ऐक्टिंग और ग्लैमरस अंदाज आज भी का दिल जीत लेता है.

चाहे रोमांस हो, ड्रामा या इमोशन रेखा का जादू हर जॉनर में दिखता है. अब आप उनकी बेहतरीन फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर घर बैठे देख सकते हैं.

बॉलीवुड की एवरग्रीन दिवा रेखा आज भी अपनी अदाओं, आवाज और एक्टिंग से फैंस के दिलों में बसती हैं. 70 और 80 के दशक की सबसे ग्लैमरस और टैलेंटेड एक्ट्रेस रेखा ने हर रोल में जान डाल दी. रेखा ने साल 1969 में फिल्म 'अनजाना सफर' से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुवात की थी, जिसके बाद उन्होंने 150 से भी अधिक फिल्में की.
बॉलीवुड की एवरग्रीन दिवा रेखा आज भी अपनी अदाओं, आवाज और एक्टिंग से फैंस के दिलों में बसती हैं. 70 और 80 के दशक की सबसे ग्लैमरस और टैलेंटेड एक्ट्रेस रेखा ने हर रोल में जान डाल दी. रेखा ने साल 1969 में फिल्म 'अनजाना सफर' से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुवात की थी, जिसके बाद उन्होंने 150 से भी अधिक फिल्में की.
तो चलिए जानते हैं रेखा की टॉप 5 आइकॉनिक फिल्में, जो आज भी उतनी ही यादगार हैं जितनी पहले थीं.
तो चलिए जानते हैं रेखा की टॉप 5 आइकॉनिक फिल्में, जो आज भी उतनी ही यादगार हैं जितनी पहले थीं.
घर साल 1978 में रिलीज हुई एक बॉलीवुड ड्रामा फिल्म है, जिसका डायरेक्शन मानिक चटर्जी ने किया था. इस फिल्म में विनोद मेहरा और रेखा लीड नजर आये थे. इस फिल्म में रेखा को उनके एक्टिंग लिए बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्मफेयर अवार्ड में नॉमिनेट किया गया था. दिनेश ठाकुर को इस फिल्म लिए बेस्ट स्टोरी के फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और इसे फिलहाल OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर पर देखा जा सकता है.
घर साल 1978 में रिलीज हुई एक बॉलीवुड ड्रामा फिल्म है, जिसका डायरेक्शन मानिक चटर्जी ने किया था. इस फिल्म में विनोद मेहरा और रेखा लीड नजर आये थे. इस फिल्म में रेखा को उनके एक्टिंग लिए बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्मफेयर अवार्ड में नॉमिनेट किया गया था. दिनेश ठाकुर को इस फिल्म लिए बेस्ट स्टोरी के फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और इसे फिलहाल OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर पर देखा जा सकता है.
खून भरी मांग साल 1988 में रिलीज हुई एक बॉलीवुड एक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म है, जिसका डायरेक्शन राकेश रोशन ने किया है. इस फिल्म में रेखा, कबीर बेदी, सोनू वालिया, शत्रुघ्न सिन्हा और कादर खान मुख्य रोल में नजर आये थे. ये फिल्म बॉक्स-ऑफिस पर सफल रही इसे फिलहाल OTT प्लेटफॉर्म Zee5, Youtube पर देखा जा सकता है.
खून भरी मांग साल 1988 में रिलीज हुई एक बॉलीवुड एक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म है, जिसका डायरेक्शन राकेश रोशन ने किया है. इस फिल्म में रेखा, कबीर बेदी, सोनू वालिया, शत्रुघ्न सिन्हा और कादर खान मुख्य रोल में नजर आये थे. ये फिल्म बॉक्स-ऑफिस पर सफल रही इसे फिलहाल OTT प्लेटफॉर्म Zee5, Youtube पर देखा जा सकता है.
सिलसिला साल 1981 में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन की रोमांटिक-ड्रामा थी. जिसका डायरेक्शन यश चोपड़ा ने किया था. फिल्‍म में अमिताभ के अलावा रेखा, जया बच्‍चन, संजीव कुमार, शशि कपूर और कुलभूषण खरबंदा मुख्‍य रोल में थे. इसे फिलहाल ZEE5 पर देखा जा सकता है.
सिलसिला साल 1981 में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन की रोमांटिक-ड्रामा थी. जिसका डायरेक्शन यश चोपड़ा ने किया था. फिल्‍म में अमिताभ के अलावा रेखा, जया बच्‍चन, संजीव कुमार, शशि कपूर और कुलभूषण खरबंदा मुख्‍य रोल में थे. इसे फिलहाल ZEE5 पर देखा जा सकता है.
खूबसूरत साल 1980 में रिलीज हुई एक बॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा है, जिसका डायरेक्शन ऋषिकेश मुखर्जी ने किया था. इस फिल्म में रेखा, राकेश रोशन, अशोक कुमार, दिना पाठक और शशिकला मुख्य रोल में नजर आये थे. फिल्म ने बॉक्स-ऑफिस पर भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया था. इसे ZEE5 पर देख सकते हैं.
खूबसूरत साल 1980 में रिलीज हुई एक बॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा है, जिसका डायरेक्शन ऋषिकेश मुखर्जी ने किया था. इस फिल्म में रेखा, राकेश रोशन, अशोक कुमार, दिना पाठक और शशिकला मुख्य रोल में नजर आये थे. फिल्म ने बॉक्स-ऑफिस पर भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया था. इसे ZEE5 पर देख सकते हैं.
उमराव जान OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.
उमराव जान OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.
Published at : 09 Oct 2025 02:49 PM (IST)
