एक्सप्लोरर
Birthday Special: रेखा की टॉप 5 मूवीज, ओटीटी पर देख सकते हैं यहां
Rekha Top 5 Movies on OTT: रेखा की टॉप 5 मूवीज जिन्हें आप अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं .इन फिल्मों में उनकी बेहतरीन ऐक्टिंग और ग्लैमरस अंदाज आज भी का दिल जीत लेता है.
चाहे रोमांस हो, ड्रामा या इमोशन रेखा का जादू हर जॉनर में दिखता है. अब आप उनकी बेहतरीन फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर घर बैठे देख सकते हैं.
बॉलीवुड
9 Photos
पहली फिल्म से अब तक कितनी बदल गईं रेखा, 16 साल की उम्र में किया था डेब्यू- देखें 10 तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
रेड ड्रेस में काजोल का ग्लैमरस अवतार, 51 की उम्र में फ्लॉन्ट किया स्टालिश लुक, देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
10 Photos
43 और 45 साल की उम्र वाली ये दो बॉलीवुड हसीनाएं आज भी हैं नंबर 1, एक तो हॉलीवुड क्वीन बन गई
बॉलीवुड
10 Photos
Karwa Chauth 2025: ये जोड़ियां मनाएंगी इस साल अपना पहला करवा चौथ, देखें पूरी लिस्ट
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
LIVE: ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटीज भारत में खोलेंगी कैंपस, प्रधानमंत्री मोदी ने स्टार्मर से कई अहम मुद्दों पर की बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस की तरफ जूता फेंकने वाले वकील की सदस्यता रद्द की, इससे पहले बार काउंसिल भी कर चुका है सख्त कार्रवाई
क्रिकेट
क्या मैक्सवेल भारत के खिलाफ टी20 श्रृंखला में खेलेंगे या नहीं, आ गया बड़ा अपडेट
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion