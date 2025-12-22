एक्सप्लोरर
बर्थडे पर पति विक्की जैन संग खूब रोमांटिक हुईं अंकिता लोखंडे, सामने आई ऐसी तस्वीरें, लोग बोले- 'मेड फॉर इच अदर'
Bollywood Couple: अंकिता लोखंडे ने पति विक्की जैन संग अपना ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेट किया था. अब एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर रोमांटिक तस्वीरें शेयर की हैं जिसे देख फैंस तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.
टीवी और बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने हाल ही में अपना बर्थडे अपने पति विक्की जैन के साथ बेहद रोमांटिक अंदाज में सेलिब्रेट किया हैं. इस खास मौके की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जिसमें कपल की केमिस्ट्री और प्यार साफ झलक रहा है. फैंस इन तस्वीरों को देखकर उनके रिश्ते की तारीफ कर रहे हैं.
Published at : 22 Dec 2025 03:00 PM (IST)
Tags :Vicky Jain Ankita Lokhande Bollywood
