कजिन भाई ईशान की बारात में नाचे ऋतिक रोशन, दुल्हन संग राकेश रोशन ने दिए पोज
ऋतिक रोशन के घर में खुशियों का माहौल है. 23 दिसंबर को उनके कजिन भाई ईशान रोशन की शादी है. पूरी फैमिली इस शादी के लिए तैयार हो गई है.
ऋतिक रोशन इन दिनों कजिन भाई ईशान रोशन की शादी में बिजी हैं. 23 दिसंबर को ईशान की शादी है. ईशान की बारात में ऋतिक ने जमकर डांस किया. पूरी फैमिली बेहद खुश और एक्साइटेड दिखी.
Published at : 23 Dec 2025 04:26 PM (IST)
