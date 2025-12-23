कजिन भाई ईशान की बारात में नाचे ऋतिक रोशन, दुल्हन संग राकेश रोशन ने दिए पोज

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकजिन भाई ईशान की बारात में नाचे ऋतिक रोशन, दुल्हन संग राकेश रोशन ने दिए पोज

ऋतिक रोशन के घर में खुशियों का माहौल है. 23 दिसंबर को उनके कजिन भाई ईशान रोशन की शादी है. पूरी फैमिली इस शादी के लिए तैयार हो गई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Dec 2025 04:31 PM (IST)
ऋतिक रोशन इन दिनों कजिन भाई ईशान रोशन की शादी में बिजी हैं. 23 दिसंबर को ईशान की शादी है. ईशान की बारात में ऋतिक ने जमकर डांस किया. पूरी फैमिली बेहद खुश और एक्साइटेड दिखी.

ऋतिक की कजिन और एक्ट्रेस पशमीना रोशन अपने भाई की शादी में बेहद गॉर्सिजय लग रही थीं. उन्होंने लाइट कलर का लहंगा पहना था.
Published at : 23 Dec 2025 04:26 PM (IST)
Tags :
Saba Azaad HRITHIK ROSHAN Ishaan Roshan

