एक्सप्लोरर
ब्लैक ड्रेस संग ब्लेजर में दिखा तमन्ना का स्टनिंग लुक, तस्वीरें देखकर नजरें नहीं हटेंगी
Tamannaah Bhatia look: ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स ब्लेजर और ब्लैक ड्रेस में तमन्ना भाटिया का एलिगेंट और क्लासी लुक छाया. तमन्ना भाटिया की पिक्स वायरल हो रही हैं.
तमन्ना भाटिया अपने फैशन सेंस से एक बार फिर सुर्खियों में हैं. हाल ही में सामने आई उनकी तस्वीरों में एक्ट्रेस ब्लैक ड्रेस और ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स ब्लेजर में बेहद स्टनिंग नजर आ रही हैं. उनका ये लुक काफी अच्छा लग रहा है. सिंपल लेकिन पावरफुल स्टाइल में तमन्ना ने साबित कर दिया कि फैशन में ग्रेस और कॉन्फिडेंस बेस्ट च्वॉइस है.
1/9
2/9
Published at : 23 Dec 2025 03:57 PM (IST)
Tags :Tamannaah Bhatia Tollywood Bollywood
बॉलीवुड
9 Photos
ब्लैक ड्रेस संग ब्लेजर में दिखा तमन्ना का स्टनिंग लुक, तस्वीरें देखकर नजरें नहीं हटेंगी
बॉलीवुड
7 Photos
क्रिसमस ट्री में बोटोक्स की सीरिंज! इस वजह से चर्चा में आई जाह्नवी-खुशी कपूर की पार्टी, देखें इनसाइड तस्वीरें
बॉलीवुड
8 Photos
बर्थडे पर अनीत पड्डा ने अहान पांडे पर लुटाया प्यार, पोस्ट देख फैंस बोले- 'नजर न लगे'
बॉलीवुड
7 Photos
करीना कपूर का फैमिली के साथ शुरू हुआ क्रिसमस वीक, तैमूर-जेह ने दादी शर्मिला संग की मस्ती
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'अमेरिका ने यूनुस को लगाया फोन, वीजा सेवाएं रद्द...', भारत-बांग्लादेश के संबंधों में खटास से जुड़ी अहम बातें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उन्नाव रेप केस: पूर्व BJP नेता कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली HC ने दी जमानत, जेल से आ पाएगा बाहर?
फ़ुटबॉल
फुटबॉलर लियोनल मेसी की बहन का एक्सीडेंट, गंभीर रूप से घायल; नए साल पर होने वाली शादी टली
इंडिया
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
Advertisement
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion