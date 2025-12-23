हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडब्लैक ड्रेस संग ब्लेजर में दिखा तमन्ना का स्टनिंग लुक, तस्वीरें देखकर नजरें नहीं हटेंगी

ब्लैक ड्रेस संग ब्लेजर में दिखा तमन्ना का स्टनिंग लुक, तस्वीरें देखकर नजरें नहीं हटेंगी

Tamannaah Bhatia look: ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स ब्लेजर और ब्लैक ड्रेस में तमन्ना भाटिया का एलिगेंट और क्लासी लुक छाया. तमन्ना भाटिया की पिक्स वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Dec 2025 03:57 PM (IST)
Tamannaah Bhatia look: ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स ब्लेजर और ब्लैक ड्रेस में तमन्ना भाटिया का एलिगेंट और क्लासी लुक छाया. तमन्ना भाटिया की पिक्स वायरल हो रही हैं.

तमन्ना भाटिया अपने फैशन सेंस से एक बार फिर सुर्खियों में हैं. हाल ही में सामने आई उनकी तस्वीरों में एक्ट्रेस ब्लैक ड्रेस और ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स ब्लेजर में बेहद स्टनिंग नजर आ रही हैं. उनका ये लुक काफी अच्छा लग रहा है. सिंपल लेकिन पावरफुल स्टाइल में तमन्ना ने साबित कर दिया कि फैशन में ग्रेस और कॉन्फिडेंस बेस्ट च्वॉइस है.

1/9
तमन्ना भाटिया एक बार फिर अपने लुक से सबका ध्यान खींचती नजर आई हैं. इस बार उनका ये लुक दिखाता है कि कैसे सिंपल आउटफिट भी सही स्टाइलिंग के साथ सुपर स्टनिंग बन सकता है.
तमन्ना भाटिया एक बार फिर अपने लुक से सबका ध्यान खींचती नजर आई हैं. इस बार उनका ये लुक दिखाता है कि कैसे सिंपल आउटफिट भी सही स्टाइलिंग के साथ सुपर स्टनिंग बन सकता है.
2/9
तस्वीर में तमन्ना का पूरा अंदाज बहुत सोफिस्टिकेटेड, पावरफुल और ग्रेसफुल दिखाई देता है. जो आज की मॉडर्न वर्किंग वुमन को भी इंस्पायर करता है.
तस्वीर में तमन्ना का पूरा अंदाज बहुत सोफिस्टिकेटेड, पावरफुल और ग्रेसफुल दिखाई देता है. जो आज की मॉडर्न वर्किंग वुमन को भी इंस्पायर करता है.
Published at : 23 Dec 2025 03:57 PM (IST)
Tamannaah Bhatia Tollywood Bollywood

