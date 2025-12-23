फैमिली संग गैरेज में रहे थे अनिल कपूर, चॉल में भी गुजारे दिन, आज करोड़ों के मालिक हैं एक्टर, जानें नेटवर्थ

आज अनिल कपूर बॉलीवुड के सबसे फिट एनर्जेटिक और कामयाब एक्टर्स में गिने जाते हैं. बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स, लग्जरी लाइफ और करोड़ों की कमाई देखकर शायद ही कोई सोच पाए कि एक वक्त ऐसा भी था जब अनिल कपूर को अपने परिवार के साथ एक गैरेज में रहना पड़ा था.