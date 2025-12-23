एक्सप्लोरर
फैमिली संग गैरेज में रहे थे अनिल कपूर, चॉल में भी गुजारे दिन, आज करोड़ों के मालिक हैं एक्टर, जानें नेटवर्थ
Anil Kapoor Journey: अनिल कपूर के स्ट्रगल के दिन बेहद मुश्किल थे. मुंबई में परिवार के साथ पृथ्वीराज कपूर के गैरेज में रहे. मेहनत की और आज बॉलीवुड के बड़े स्टार में उनकी गिनती होती है.
आज अनिल कपूर को बॉलीवुड का एवरग्रीन और एनर्जेटिक स्टार माना जाता है लेकिन उनकी सफलता के पीछे कड़ी मेहनत छिपी है. बहुत कम लोग जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब अनिल कपूर को अपने परिवार के साथ मुंबई में पृथ्वीराज कपूर के घर के गैरेज में रहना पड़ा था. गरीबी और भविष्य की चिंता के बीच उन्होंने अपने सपनों को जिंदा रखा और मेहनत के दम पर इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बनाई.
Published at : 23 Dec 2025 04:42 PM (IST)
