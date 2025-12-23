हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडफैमिली संग गैरेज में रहे थे अनिल कपूर, चॉल में भी गुजारे दिन, आज करोड़ों के मालिक हैं एक्टर, जानें नेटवर्थ

फैमिली संग गैरेज में रहे थे अनिल कपूर, चॉल में भी गुजारे दिन, आज करोड़ों के मालिक हैं एक्टर, जानें नेटवर्थ

Anil Kapoor Journey: अनिल कपूर के स्ट्रगल के दिन बेहद मुश्किल थे. मुंबई में परिवार के साथ पृथ्वीराज कपूर के गैरेज में रहे. मेहनत की और आज बॉलीवुड के बड़े स्टार में उनकी गिनती होती है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Dec 2025 04:42 PM (IST)
Anil Kapoor Journey: अनिल कपूर के स्ट्रगल के दिन बेहद मुश्किल थे. मुंबई में परिवार के साथ पृथ्वीराज कपूर के गैरेज में रहे. मेहनत की और आज बॉलीवुड के बड़े स्टार में उनकी गिनती होती है.

आज अनिल कपूर को बॉलीवुड का एवरग्रीन और एनर्जेटिक स्टार माना जाता है लेकिन उनकी सफलता के पीछे कड़ी मेहनत छिपी है. बहुत कम लोग जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब अनिल कपूर को अपने परिवार के साथ मुंबई में पृथ्वीराज कपूर के घर के गैरेज में रहना पड़ा था. गरीबी और भविष्य की चिंता के बीच उन्होंने अपने सपनों को जिंदा रखा और मेहनत के दम पर इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बनाई.

आज अनिल कपूर बॉलीवुड के सबसे फिट एनर्जेटिक और कामयाब एक्टर्स में गिने जाते हैं. बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स, लग्जरी लाइफ और करोड़ों की कमाई देखकर शायद ही कोई सोच पाए कि एक वक्त ऐसा भी था जब अनिल कपूर को अपने परिवार के साथ एक गैरेज में रहना पड़ा था.
आज अनिल कपूर बॉलीवुड के सबसे फिट एनर्जेटिक और कामयाब एक्टर्स में गिने जाते हैं. बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स, लग्जरी लाइफ और करोड़ों की कमाई देखकर शायद ही कोई सोच पाए कि एक वक्त ऐसा भी था जब अनिल कपूर को अपने परिवार के साथ एक गैरेज में रहना पड़ा था.
अनिल कपूर के पिता सुरिंदर कपूर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े थे. लेकिन शुरुआती दौर में उनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं थी.
अनिल कपूर के पिता सुरिंदर कपूर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े थे. लेकिन शुरुआती दौर में उनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं थी.
Published at : 23 Dec 2025 04:42 PM (IST)
Anil Kapoor Bollywood Surinder Kapoor

