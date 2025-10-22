हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडमुस्लिम कन्जर्वेटिव परिवार में शादी कर इस एक्ट्रेस ने छोड़ा करियर, फिर लैला लेकर आई जिंदगी में खुशियां

मुस्लिम कन्जर्वेटिव परिवार में शादी कर इस एक्ट्रेस ने छोड़ा करियर, फिर लैला लेकर आई जिंदगी में खुशियां

बॉलीवुड एक्टर कबीर बेदी की बेटी और एक्ट्रेस पूजा बेदी आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में छाई रहती हैं, फिर चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Oct 2025 01:59 PM (IST)
बॉलीवुड एक्टर कबीर बेदी की बेटी और एक्ट्रेस पूजा बेदी आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में छाई रहती हैं, फिर चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो.

पूजा बेदी ने अपने करियर में कई फिल्मों में काम किया है.एक्ट्रेस की एक्टिंग से ज्यादा लोग उन्हें उनके ग्लैमरस अंदाज के लिए जाना करते हैं.

1/8
पूजा बेदी ने सिद्धार्थ कन्नन को दिए इंटरव्यू में अपनी लाइफ से जुड़े कई खुलासे किए थे. उन्होंने बताया था कि वो अपने एक्स पति की मौजूदा पत्नी लैला को बचपन से जानती हैं.
पूजा बेदी ने सिद्धार्थ कन्नन को दिए इंटरव्यू में अपनी लाइफ से जुड़े कई खुलासे किए थे. उन्होंने बताया था कि वो अपने एक्स पति की मौजूदा पत्नी लैला को बचपन से जानती हैं.
2/8
पूजा ने कहा कि मुझे एक्स पति की पत्नी लैला से बहुत प्यार है.उन्होंने कहा कि वो उन्हें जूनियर केजी से जानती हैं. ऐसे में काफी उत्साहित और रोमांचित थी जब उनकी शादी हो रही थी.
पूजा ने कहा कि मुझे एक्स पति की पत्नी लैला से बहुत प्यार है.उन्होंने कहा कि वो उन्हें जूनियर केजी से जानती हैं. ऐसे में काफी उत्साहित और रोमांचित थी जब उनकी शादी हो रही थी.
3/8
पूजा ने कहा कि उन्हें पता था कि लैला उनके बच्चों के साथ बहुत अच्छी रहेंगी.ऐसा नहीं था कि मैंने पति खोया, मुझे लैला मिली, मुझे उनका बच्चा जान मिला.
पूजा ने कहा कि उन्हें पता था कि लैला उनके बच्चों के साथ बहुत अच्छी रहेंगी.ऐसा नहीं था कि मैंने पति खोया, मुझे लैला मिली, मुझे उनका बच्चा जान मिला.
4/8
पूजा कहती हैं कि अब हमारा परिवार बड़ा हो गया है. आपके पास एक खुला दिल और एक अलग सोच होनी चाहिए.एक्ट्रेस ने कहा कि जब एहसास हुआ पति संग रिश्ता नहीं चल सकता और कड़वाहट इतनी बढ़ गई थी कि एक-दूसरे को देख भी नहीं सकते थे, तो रिश्ता तोड़ लिया.
पूजा कहती हैं कि अब हमारा परिवार बड़ा हो गया है. आपके पास एक खुला दिल और एक अलग सोच होनी चाहिए.एक्ट्रेस ने कहा कि जब एहसास हुआ पति संग रिश्ता नहीं चल सकता और कड़वाहट इतनी बढ़ गई थी कि एक-दूसरे को देख भी नहीं सकते थे, तो रिश्ता तोड़ लिया.
5/8
पूजा ने कहा कि मैंने फरहान संग शादी की, जो एक कन्जर्वेटिव मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखते थे और मुझे नहीं लगता कि वे किसी भी तरह से एक बहू को फिल्मों में काम करते हुए स्वीकार करते.
पूजा ने कहा कि मैंने फरहान संग शादी की, जो एक कन्जर्वेटिव मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखते थे और मुझे नहीं लगता कि वे किसी भी तरह से एक बहू को फिल्मों में काम करते हुए स्वीकार करते.
6/8
फिल्म इंडस्ट्री में उन दिनों काफी गॉसिप होती थी और हर बार जब कोई फिल्म रिलीज होती थी, तो आपको हीरो के साथ जोड़ दिया जाता था.
फिल्म इंडस्ट्री में उन दिनों काफी गॉसिप होती थी और हर बार जब कोई फिल्म रिलीज होती थी, तो आपको हीरो के साथ जोड़ दिया जाता था.
7/8
ये सब ड्रामा चलता रहता था.उस समय एक बार शादी हो जाने के बाद आप फिल्में करना बंद कर दिया करते थे.
ये सब ड्रामा चलता रहता था.उस समय एक बार शादी हो जाने के बाद आप फिल्में करना बंद कर दिया करते थे.
8/8
पूजा ने कहा कि मैंने इसके बारे में सोचा, अगर मैं कुछ करूंगी तो इसे पूरे सम्मान के साथ करूंगी. मैं किसी परिवार में जाकर वहां के लोगों को असहज नहीं करना चाहती.
पूजा ने कहा कि मैंने इसके बारे में सोचा, अगर मैं कुछ करूंगी तो इसे पूरे सम्मान के साथ करूंगी. मैं किसी परिवार में जाकर वहां के लोगों को असहज नहीं करना चाहती.
Published at : 22 Oct 2025 01:59 PM (IST)
Tags :
Pooja Bedi

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो सकता है शुरू? इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर ने कहा- आसिम मुनीर जैसी बातें करते हैं, उसके बाद तो....
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो सकता है शुरू? इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर ने कहा- आसिम मुनीर जैसी बातें करते हैं, उसके बाद तो....
दिल्ली NCR
Delhi Ka AQI: दिल्ली से लेकर नोएडा तक, इन इलाकों में गंभीर हैं हालात, जानें अपने यहां की हवा के हालात
दिल्ली से लेकर नोएडा तक, इन इलाकों में गंभीर हैं हालात, जानें अपने यहां की हवा के हालात
इंडिया
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा में बड़ी चूक! लैंडिंग के वक्त हेलीपैड पर धंसे हेलीकॉप्टर के पहिए, Video
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा में बड़ी चूक! लैंडिंग के वक्त हेलीपैड पर धंसे हेलीकॉप्टर के पहिए, Video
क्रिकेट
इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे-टी20 में 'डेब्यू' फेल
इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे-टी20 में 'डेब्यू' फेल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

महाराष्ट्र में विपक्षी तकरार, क्या NDA मारेगा बाजी?
Bollywood सितारों ने इस अंदाज में की दिवाली celebrate
MY समीकरण के सहारे Bihar Election के चुनावी रण में उतरे Tejashwi
Nitish Kumar का माला पहनाने वाला वीडियो हो गया वायरल
Bihar Election 2025: बिहार में Mahagathbandhan का टूटना तय?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो सकता है शुरू? इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर ने कहा- आसिम मुनीर जैसी बातें करते हैं, उसके बाद तो....
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो सकता है शुरू? इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर ने कहा- आसिम मुनीर जैसी बातें करते हैं, उसके बाद तो....
दिल्ली NCR
Delhi Ka AQI: दिल्ली से लेकर नोएडा तक, इन इलाकों में गंभीर हैं हालात, जानें अपने यहां की हवा के हालात
दिल्ली से लेकर नोएडा तक, इन इलाकों में गंभीर हैं हालात, जानें अपने यहां की हवा के हालात
इंडिया
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा में बड़ी चूक! लैंडिंग के वक्त हेलीपैड पर धंसे हेलीकॉप्टर के पहिए, Video
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा में बड़ी चूक! लैंडिंग के वक्त हेलीपैड पर धंसे हेलीकॉप्टर के पहिए, Video
क्रिकेट
इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे-टी20 में 'डेब्यू' फेल
इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में पहला मैच हारने वाले 7 कप्तान, टेस्ट-वनडे-टी20 में 'डेब्यू' फेल
बॉलीवुड
दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह की बेटी की अनदेखी तस्वीरें, पापा के कंधे पर बैठ मस्ती करती दिखीं दुआ
दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह की बेटी की अनदेखी तस्वीरें, पापा के कंधे पर बैठ मस्ती करती दिखीं दुआ
यूटिलिटी
आगरा की इन चीजों से कम पैसों में शुरू हो जाएगा कारोबार, रोजाना होगा 5 गुना मुनाफा
आगरा की इन चीजों से कम पैसों में शुरू हो जाएगा कारोबार, रोजाना होगा 5 गुना मुनाफा
ट्रेंडिंग
अद्भुत... अलौकिक... आश्चर्य... हिंदू भजन पर लड़की ने किया जोरदार नृत्य, वीडियो देख आप भी करेंगे नमन
अद्भुत... अलौकिक... आश्चर्य... हिंदू भजन पर लड़की ने किया जोरदार नृत्य, वीडियो देख आप भी करेंगे नमन
रिलेशनशिप
Dating Culture in Latvia: इस देश में एक-एक लड़के की होती हैं 5-5 गर्लफ्रेंड, जान लें यहां का लाइफस्टाइल
इस देश में एक-एक लड़के की होती हैं 5-5 गर्लफ्रेंड, जान लें यहां का लाइफस्टाइल
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget