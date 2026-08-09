तेज प्रताप यादव का दावा- पार्टी पर हो गया था जयचंद लोगों का कब्जा, बोले- हमें साइड लाइन किया

Bhojpuri Bawaal: जियो हॉटस्टार का रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' इन दिनों काफी चर्चा में है. शो में पवन सिंह, दिनेश लाल यादव निरहुआ, काजल राघवानी और आम्रपाली दुबे के बीच अक्सर तीखी बहस देखने के लिए मिलती रही है. शो में आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी रहा लेकिन रविवार को स्ट्रीम किए गए शो के लेटेस्ट एपिसोड में तेज प्रताप यादव ने आरजेडी छोड़ने को लेकर बात की और बताया कि दोनों भाइयों और पार्टी में दरार कैसे आई. चलिए बताते हैं तेज प्रताप यादव ने क्या कुछ कहा.

दरअसल, तेज प्रताप यादव भी जियो हॉटस्टार के शो 'भोजपुरी बवाल' का हिस्सा हैं. इस दौरान वो भी लगातार बिहार के विकास और राजनीति पर बात करते हुए नजर आए. ऐसे में हाल के एपिसोड में वो शुभांकर मिश्रा के साथ दिखे और इस दौरान उन्होंने उनके कई सवालों के जवाब दिए. इसी बीच उनसे परिवार में दरार और पार्टी छोड़ने वापस ज्वॉइन करने को लेकर कई सवाल दागे गए, जिसके उन्होंने खुलकर जवाब भी दिया.

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तेज प्रताप यादव ने क्यों छोड़ी आरजेडी?

तेज प्रताप यादव से सवाल किया गया कि उन्होंने अपनी पार्टी क्यों बनाई, ऐसी क्या वजह थी कि उन्हें घर परिवार से अलग होकर JJD पार्टी बनानी पड़ी? इस पर तेज प्रताप ने जवाब दिया, 'हम आगे बढ़ रहे थे तो हमसे लोगों को जलन हो गया. उस पार्टी (आरजेडी) में जयचंद लोग हावी हो गए. बाहरी आदमी ही तो आकर पार्टी पर कब्जा किया. जयचंद तो बाहरी आदमी ही है.' उन्होंने इस दौरान किसी का नाम नहीं लिया.

Teju bhaiyya ne bataayi apne political safar se judi baatein.#BhojpuriBawaal streaming everyday on #JioHotstar at 9pm and on #ColorsTV at 10:30pm.#BhojpuriBawaalOnJioHotstar pic.twitter.com/0KNe2PoczP — JioHotstar Reality (@HotstarReality) August 9, 2026

क्या लालू यादव की पार्टी में चल नहीं रही थी?

इस सवाल के जवाब में तेज प्रताप यादव कहते हैं, 'पार्टी में दूसरे लोगों का कब्जा हो गया था. वो लोग शुरू से ही पार्टी में कब्जा कर चुके थे. चुनाव के समय 2-3 साल पहले से ही लोग लगे थे कि मुझे अलग कर दिया जाए. क्योंकि अगर मैं वहां होता तो माहौल कुछ और होता.' साइड लाइन को लेकर कहते हैं, 'पहली बार तब लगा कि हमको साइड लाइन किया जा रहा है जब हमने पहली बार आक्रामक भाषण दिया था गांधी मैदान में. लोगों ने मुझे स्वीकार किया और प्रशंसा हुई. हमारे लोगों को टिकट नहीं मिलना, मंच पर नहीं जाने देना. पोस्टर बैनर से हटा देना तो इससे एहसास हुआ कि साइड लाइन किया जा रहा है.'





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तेजस्वी यादव संग दूरियां क्यों आई?

तेज प्रताप ने कहा, 'जब दो लोगों में प्रेम रहता है तो तीसरा मजा मारने के लिए घुस गया. तेजस्वी उस समय समझ नहीं पाए और आज भी वो तीसरा हावी है, जिसकी वजह से वो लोग 25 सीट पर सिमटने के लिए मजबूर हैं. अगर मैं वहां रहता तो ये नौबत नहीं आती.' उन्होंने कहा, 'भाई से बात नहीं हो पाती थी क्योंकि कोई ना कोई आ ही जाता था.'

RJD में फिर से शामिल होंगे तेज प्रताप यादव?

तेज प्रताप यादव ने परिवार के साथ संबंधों को लेकर कहा, 'परिवार में सबसे बातचीत होता है. पर्सनल लाइफ अपनी जगह है लेकिन राजनीति नहीं. प्रॉफेशनल रिश्ता पॉसिबल नहीं हो पाएगा. चाहे कितन बड़ा पद भी क्यों ना रख दिया जाए.'

आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं और उन्होंने पिछले साल 26 सितबंर 2025 को अपनी पार्टी जेजेडी (जनशक्ति जनता दल) की स्थापना की थी. इसके पहले वो भी पिता की पार्टी आरजेडी में ही थे लेकिन पारिवारिक रिश्तों में दरार आने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी की स्थापना की.