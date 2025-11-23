हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
प्रिंटेड बिकिनी में पलक तिवारी का ग्लैमरस अवतार, तस्वीरें देखकर भी तारीफ नहीं कर पा रहे फैंस, जानें वजह

Palak Tiwari Bikini Photos: बॉलीवुड एक्ट्रेस पलक तिवारी काफी समय से ऑस्ट्रेलिया में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने समुंदर किनारे से बिकिनी में अपनी ग्लैमरस फोटोज शेयर की हैं.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 23 Nov 2025 04:42 PM (IST)
Palak Tiwari Bikini Photos: बॉलीवुड एक्ट्रेस पलक तिवारी काफी समय से ऑस्ट्रेलिया में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने समुंदर किनारे से बिकिनी में अपनी ग्लैमरस फोटोज शेयर की हैं.

पलक तिवारी सोशल मीडिया पर अपने ग्लैमरस अवतार से फैंस को इंप्रेस कर देती हैं. अब काफी समय बाद एक्ट्रेस ने अपनी बिकिनी फोटोज शेयर करके अपने हुस्न का दीदार कराया है. उनकी ये फोटोज सोशल मीडिया पर छा गई हैं.

पलक तिवारी ने अपने इंस्टाग्राम पर ऑस्ट्रेलिया के क्वीन आइलैंड से अपनी फोटोज शेयर की हैं. इनमें उनके हद से ज्यादा ग्लैमरस अवतार देखने को मिल रहा है.
पलक तिवारी ने अपने इंस्टाग्राम पर ऑस्ट्रेलिया के क्वीन आइलैंड से अपनी फोटोज शेयर की हैं. इनमें उनके हद से ज्यादा ग्लैमरस अवतार देखने को मिल रहा है.
प्रिंटेड बिकिनी पहने पलक गजब ढा रही हैं. तस्वीर में उन्हें समुंदर किनारे खुलकर पोज देते देखा जा सकता है.
प्रिंटेड बिकिनी पहने पलक गजब ढा रही हैं. तस्वीर में उन्हें समुंदर किनारे खुलकर पोज देते देखा जा सकता है.
पलक तिवारी बिकिनी में अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं. इस फोटो में वो समुंदर के नजारों में खोई नजर आ रही हैं.
पलक तिवारी बिकिनी में अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं. इस फोटो में वो समुंदर के नजारों में खोई नजर आ रही हैं.
पलक ने समुंदर में खूब एंजॉय किया है. इन फोटोज में वो मछलियों के साथ मस्ती करती दिखाई दे रही हैं.
पलक ने समुंदर में खूब एंजॉय किया है. इन फोटोज में वो मछलियों के साथ मस्ती करती दिखाई दे रही हैं.
पलक ने समुंदर किनारे जीप भी चलाई, जिसकी तस्वीरों और वीडियो भी उन्होंने पोस्ट किए हैं.
पलक ने समुंदर किनारे जीप भी चलाई, जिसकी तस्वीरों और वीडियो भी उन्होंने पोस्ट किए हैं.
फोटोज के साथ कैप्शन में पलक तिवारी ने लिखा- 'तांगालूमा आइलैंड रिजॉर्ट डॉल्फिन से भरी एक जन्नत है.'
फोटोज के साथ कैप्शन में पलक तिवारी ने लिखा- 'तांगालूमा आइलैंड रिजॉर्ट डॉल्फिन से भरी एक जन्नत है.'
पलक ने अपनी कई सेल्फीज भी शेयर की हैं. एक्ट्रेस की इस पोस्ट पर कुछ ही मिनटों में लाइक्स का सैलाब उमड़ पड़ा है.
पलक ने अपनी कई सेल्फीज भी शेयर की हैं. एक्ट्रेस की इस पोस्ट पर कुछ ही मिनटों में लाइक्स का सैलाब उमड़ पड़ा है.
हालांकि फैंस कमेंट करके पलक की तारीफ नहीं कर पा रहे हैं. क्योंकि एक्ट्रेस ने इस पोस्ट पर अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया है.
हालांकि फैंस कमेंट करके पलक की तारीफ नहीं कर पा रहे हैं. क्योंकि एक्ट्रेस ने इस पोस्ट पर अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया है.
Published at : 23 Nov 2025 04:31 PM (IST)
Shweta Tiwari Palak Tiwari AUSTRALIA

प्राइवेसी पॉलिसी

