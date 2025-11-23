एक्सप्लोरर
प्रिंटेड बिकिनी में पलक तिवारी का ग्लैमरस अवतार, तस्वीरें देखकर भी तारीफ नहीं कर पा रहे फैंस, जानें वजह
Palak Tiwari Bikini Photos: बॉलीवुड एक्ट्रेस पलक तिवारी काफी समय से ऑस्ट्रेलिया में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने समुंदर किनारे से बिकिनी में अपनी ग्लैमरस फोटोज शेयर की हैं.
पलक तिवारी सोशल मीडिया पर अपने ग्लैमरस अवतार से फैंस को इंप्रेस कर देती हैं. अब काफी समय बाद एक्ट्रेस ने अपनी बिकिनी फोटोज शेयर करके अपने हुस्न का दीदार कराया है. उनकी ये फोटोज सोशल मीडिया पर छा गई हैं.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 23 Nov 2025 04:31 PM (IST)
Tags :Shweta Tiwari Palak Tiwari AUSTRALIA
बॉलीवुड
8 Photos
प्रिंटेड बिकिनी में पलक तिवारी का ग्लैमरस अवतार, तस्वीरें देखकर भी तारीफ नहीं कर पा रहे फैंस
बॉलीवुड
8 Photos
दीपक चाहर की वाइफ की 8 तस्वीरें: खूबसूरती में मालती चाहर को टक्कर देती हैं उनकी भाभी
बॉलीवुड
10 Photos
अमाल मलिक की भाभी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती और ग्लैमर में एक्ट्रेसेस को देती हैं टक्कर
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
पाकिस्तान के इमाम को भारत के मौलाना उमेर अहमद इलियासी ने भेजा फतवा, जानें क्या है मामला
महाराष्ट्र
मुंबई: 80 साल की महिला से 1.08 करोड़ रुपये की ठगी, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लगाया चूना
क्रिकेट
कुलदीप-सिराज का 'शतक', गुवाहाटी में भारतीय गेंदबाज बेहाल, दक्षिण अफ्रीका ने बना डाले 489
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में गीता प्रेरणा उत्सव में शामिल हुए CM योगी, 'भारत ने जियो और जीने दो की प्रेरणा दी'
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion