New Year 2026: साल 2026 में बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाएंगी ये फिल्में, 'किंग' से 'रामायण' तक होंगी रिलीज
New Year 2026: साल 2026 में बॉलीवुड की कई मोस्ट अवेटेड फिल्में थिएटर्स में दस्तक देने वाली हैं. इस लिस्ट में शाहरुख खान और सलमान खान की एक-एक फिल्में, तो वहीं रणबीर कपूर की 3 फिल्में शामिल हैं.
2026 में बॉलीवुड की कई मोस्ट अवेटेड फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बवाल काटने के लिए तैयार हैं. अलग-अलग जॉनर की फिल्में, कई सुपरस्टार्स, मेगा स्केल और अनोखी कहानियों के साथ 2026 दर्शकों के लिए मनोरंजन का पूरा पैकेज लेकर आ रहा है. शाहरुख खान की 'किंग' से लेकर रणबीर कपूर की 'रामायण' तक अगले साल थिएटर्स में रिलीज होने वाली हैं.
25 Dec 2025
