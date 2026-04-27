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शादी के बंधन में बंधीं एक्ट्रेस मेहरीन पीरजादा, पिंक लहंगे में लगी बला की खूबसूरत, पति संग शेयर की रोमांटिक फोटोज
Mehreen Pirzada Wedding Photos: एक्ट्रेस मेहरीन पीरजादा ने हाल ही में शादी रचाई है. उन्होंने अपनी वेडिंग की कई फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की है. सभी उन्हें बधाईयां दे रहे हैं.
साउथ से लेकर हिंदी फिल्मों में तक अपनी पहचान बना चुकी एक्ट्रेस मेहरीन पीरजादा ने हाल ही में शादी रचाई है, जिसकी तस्वीरें एक्ट्रेस ने खुद सोशल मीडिया पर शेयर की है. ब्राइडल लुक में वो काफी ब्यूटीफुल लग रही हैं. आइए देखते हैं फोटोज.
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Published at : 27 Apr 2026 10:25 AM (IST)
Tags :Mehreen Pirzada
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