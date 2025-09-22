51 साल की उम्र में भी जवां दिखती हैं मलाइका अरोड़ा, देखें उनकी 10 खूबसूरत तस्वीरें

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड51 साल की उम्र में भी जवां दिखती हैं मलाइका अरोड़ा, देखें उनकी 10 खूबसूरत तस्वीरें

Malaika Arora Most Stunning 10 Pics: मलाइका अरोड़ा बॉलीवुड की फैशनिस्टा और फिटनेस क्वीन हैं. वे सोशल मीडिया पर अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से आग लगाए रहती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Sep 2025 06:47 AM (IST)
मलाइका अरोड़ा 51 साल की उम्र में भी अपनी फिटनेस और स्टाइल से सबका दिल जीत रही हैं.उनके तस्वीरों में उनका ग्लैमर, यंग लुक साफ झलकता है.मलाइका का फैशन सेंस और बेहतरीन फिटनेस उन्हें हर उम्र में खास बनाती है.फैंस उनकी इन स्टाइलिश और एलिगेंट तस्वीरों को देखकर इंस्पायर हो रहे हैं.

1/10
मलाइका अरोड़ा बॉलीवुड की फिटनेस फ्रीक दिवा हैं. एक्ट्रेस 51 साल की हैं लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी उम्र आगे बढ़ने की बजाय पीछे जा रही है और वे और ज्यादा यंग और स्टाइलिश होती जा रही हैं.
2/10
फिटनेस के मामले में वे वाकई इंस्पिरेशन हैं. इन सबके बीचे मलाइका सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
3/10
मलाइका अरोड़ा 51 की उम्र में भी अपने हुस्न, ग्लैमरस अंदाज और फिटनेस से यंग स्टार्स को कड़ी टक्कर देती हैं. मलाइका के स्टाइल स्टेटमेंट के लोग दीवाने है
4/10
मलाइका अरोड़ा इस तस्वीर में ग्रे चेकर्ड सूट और सफेद शर्ट पहनकर स्टाइलिश अंदाज़ में बैठी नजर आ रही हैं.
5/10
मलाइका अरोड़ा इस तस्वीर में ब्ल्यू शॉर्ट ड्रेस और हाई हील्स पहनकर स्टाइलिश पोज़ देती नजर आ रही हैं.
6/10
मलाइका अरोड़ा इस तस्वीर में रेड लेदर ड्रेस पहनकर कॉन्फिडेंस से भरी स्टाइलिश पोज देती नजर आ रही हैं.
7/10
मलाइका अरोड़ा इस तस्वीर में ब्लैक आउटफिट और जैकेट पहनकर ग्लैमरस अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं.
8/10
मलाइका अरोड़ा इस तस्वीर में सिल्वर स्टोन वर्क वाली चमकदार ड्रेस पहनकर ग्लैमरस अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं. उनका ये अंदाज वायरल है.
9/10
मलाइका गोल्डन गाउन और स्टाइलिश ज्वेलरी पहनकर एलिगेंट अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं.
10/10
मलाइका अरोड़ा इस तस्वीर में ऑफ-व्हाइट साटन गाउन और बड़े गोल्डन ईयररिंग्स पहनकर ग्रेसफुल अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं.
Published at : 22 Sep 2025 06:47 AM (IST)
