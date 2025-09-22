एक्सप्लोरर
51 साल की उम्र में भी जवां दिखती हैं मलाइका अरोड़ा, देखें उनकी 10 खूबसूरत तस्वीरें
Malaika Arora Most Stunning 10 Pics: मलाइका अरोड़ा बॉलीवुड की फैशनिस्टा और फिटनेस क्वीन हैं. वे सोशल मीडिया पर अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से आग लगाए रहती हैं.
मलाइका अरोड़ा 51 साल की उम्र में भी अपनी फिटनेस और स्टाइल से सबका दिल जीत रही हैं.उनके तस्वीरों में उनका ग्लैमर, यंग लुक साफ झलकता है.मलाइका का फैशन सेंस और बेहतरीन फिटनेस उन्हें हर उम्र में खास बनाती है.फैंस उनकी इन स्टाइलिश और एलिगेंट तस्वीरों को देखकर इंस्पायर हो रहे हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 22 Sep 2025 06:47 AM (IST)
Tags :Malika Arora
बॉलीवुड
10 Photos
51 साल की उम्र में भी जवां दिखती हैं मलाइका अरोड़ा, देखें उनकी 10 खूबसूरत तस्वीरें
