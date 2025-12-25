एक्सप्लोरर
महिमा चौधरी की लाडली महज 18 साल की उम्र में करेंगी डेब्यू? क्यूटनेस देख अभी से फैंस हार बैठे हैं दिल
महिमा चौधरी की लाडली अरियाना भी बाकी स्टार किड्स की तरह सुर्खियों में छाई रहती हैं. उन्होंने अभी बॉलीवुड में कदम नहीं रखा है, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग किसी एक्ट्रेस से बिल्कुल भी कम नहीं है.
महिमा चौधरी की बेटी अरियाना इतनी क्यूट है कि फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं. ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि उनकी क्यूटनेस के आगे तो बाकी सारे स्टार किड्स फेल हैं.
Published at : 25 Dec 2025 03:04 PM (IST)
Tags :Mahima Chaudhry Ariana
