भारत अपनी विविधता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है. यहां हर राज्य की अपनी भाषा, पहनावा, खानपान और परंपराएं हैं. लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब कोई व्यक्ति दूसरे राज्य की संस्कृति को अपनाता है, तो वह सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि दिलों में भी घर बना लेता है. आज सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक खूबसूरत सीन देखने को मिल रहा है, जहां एक कश्मीरी लड़की महाराष्ट्र की पारंपरिक रसोई से जुड़ती नजर आ रही है.

क्या है वायरल वीडियो में खास?

वायरल हो रहे इस वीडियो में एक कश्मीरी लड़की, जो पेशे से एक IAS अधिकारी की पत्नी बताई जा रही है, चूल्हे पर महाराष्ट्र की मशहूर पारंपरिक डिश थालीपीठ बनाती नजर आ रही है. वीडियो में वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ थालीपीठ बनाने की रेसिपी बताती है और देसी अंदाज में उसे पकाती हुई दिखाई देती है.

खास बात यह है कि वह सिर्फ खाना नहीं बना रही, बल्कि महाराष्ट्र की संस्कृति को भी बड़े प्यार से अपनाती दिख रही है. वीडियो में वह यह बताती है कि कैसे वह धीरे-धीरे नई परंपराओं को सीख रही है और उस संस्कृति में खुद को ढाल रही है, जो अब उसका घर बन चुकी है.

इंस्टाग्राम पर मचाया धमाल

यह वीडियो Instagram पर @hello_chandrikaa नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो पोस्ट होते ही इसे हजारों लाइक्स और शेयर मिलने लगे. देखते ही देखते यह वीडियो वायरल हो गया और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया. वीडियो के कैप्शन में लिखा गया है कि दुनिया भले ही इसे पैनकेक कहे, लेकिन महाराष्ट्र इसे गर्व से थालीपीठ कहता है. यही बात लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आई. चूल्हे पर बना देसी खाना, मिट्टी की खुशबू और पारंपरिक अंदाज ने लोगों को अपने बचपन और गांव की याद दिला दी.

यूजर्स के दिल को छू गया वीडियो

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, कमेंट सेक्शन में लोगों के रिएक्शन की लाइन लग गई. कई यूजर्स ने तारीफ करते हुए लिखा कि ऐसा अपनापन बहुत कम देखने को मिलता है. तो किसी ने लिखा संस्कृति हो तो ऐसी अपनाई जाए. कुछ यूजर ने कहा कश्मीरी लड़की ने इतनी अच्छी मराठी कैसे सीख ली. कई लोगों ने यह भी कहा कि आज के समय में जब लोग अपनी ही संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, तब इस तरह के वीडियो दूसरों को प्रेरणा देते हैं.

