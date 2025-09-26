हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
करवा चौथ पर दिखना है सबसे हटके तो, ट्राई करें शिल्पा शेट्टी के ये लुक्स

करवा चौथ पर दिखना है सबसे हटके तो, ट्राई करें शिल्पा शेट्टी के ये लुक्स

Karwa Chauth Look Inspiration: अगर आप भी करवा चौथ पर सबसे खूबसूरत और स्टाइलिश दिखना चाहती है तो, बॉलीवुड की हसीना शिल्पा शेट्टी के लुक्स आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन बन सकते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Sep 2025 03:04 PM (IST)
Karwa Chauth Look Inspiration: अगर आप भी करवा चौथ पर सबसे खूबसूरत और स्टाइलिश दिखना चाहती है तो, बॉलीवुड की हसीना शिल्पा शेट्टी के लुक्स आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन बन सकते हैं.

करवा चौथ के त्योहार पर हर कोई सबसे खास और खूबसूरत दिखना चाहता है. बॉलीवुड हसीनाओं के लुक्स इस दिन महिलाओं के लिए बड़ी इंस्पिरेशन बन जाते हैं. अगर बात करें सबसे हटके और स्टाइलिश अंदाज की, तो शिल्पा शेट्टी हमेशा ही अपने ट्रेडिशनल लुक्स से सबका दिल जीत लेती हैं. उनकी साड़ी ड्रेपिंग से लेकर ज्वेलरी और मेकअप तक हर चीज करवा चौथ के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन बन सकती है.

1/10
तस्वीर में शिल्पा रेड कलर की साड़ी में नजर आ रहीं हैं साथ हीं उन्होंने फुल स्लीव्स ब्लाउस कैरी किया जो उन्हें लुक को मॉडर्न बना रहा है. सटल मेकअप और खुले बालों के साथ शिल्पा का ये लुक करवा चौथ के लिए परफेक्ट है.
तस्वीर में शिल्पा रेड कलर की साड़ी में नजर आ रहीं हैं साथ हीं उन्होंने फुल स्लीव्स ब्लाउस कैरी किया जो उन्हें लुक को मॉडर्न बना रहा है. सटल मेकअप और खुले बालों के साथ शिल्पा का ये लुक करवा चौथ के लिए परफेक्ट है.
2/10
इस तस्वीर में शिल्पा येलो कलर के लहंगे में नजर आ रहीं हैं. उन्होंने सिंपल ज्वैलरी और मिनिमल मेकअप किया है. शिल्पा का ये लुक करवा चौथ के लिए बेस्ट इंस्पीरेशन हो सकता है.
इस तस्वीर में शिल्पा येलो कलर के लहंगे में नजर आ रहीं हैं. उन्होंने सिंपल ज्वैलरी और मिनिमल मेकअप किया है. शिल्पा का ये लुक करवा चौथ के लिए बेस्ट इंस्पीरेशन हो सकता है.
3/10
इस तस्वीर में शिल्पा ने लाइट कलर की सिल्क साड़ी पहनी है. साथ ही उन्होंने मैचिंग एक्सेसरीज कैरी की है. शिल्पा का ये मॉडर्न लुक आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है.
इस तस्वीर में शिल्पा ने लाइट कलर की सिल्क साड़ी पहनी है. साथ ही उन्होंने मैचिंग एक्सेसरीज कैरी की है. शिल्पा का ये मॉडर्न लुक आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है.
4/10
इस तस्वीर ने शिल्पा ने धोती स्टाइल साड़ी कैरी की है. मिनिमल मेकअप और खुले बालों के साथ शिल्पा का ये लुक बेहद ही यूनिक है. अगर आप करवा चौथ के लिए कुछ हटके ट्राई करना चाहती हैं तो ये लुक बेस्ट है.
इस तस्वीर ने शिल्पा ने धोती स्टाइल साड़ी कैरी की है. मिनिमल मेकअप और खुले बालों के साथ शिल्पा का ये लुक बेहद ही यूनिक है. अगर आप करवा चौथ के लिए कुछ हटके ट्राई करना चाहती हैं तो ये लुक बेस्ट है.
5/10
इस तस्वीर में शिल्पा ने रेड कलर की साड़ी पहनी है और लुक को मॉडर्न टच देने के लिए उन्होंने यूनिक डिजाइन ब्लाउस कैरी किया है. उन्होंने सिंपल ज्वैलरी कैरी की है और खुले बाल किए हैं. उनका ये लुक करवा चौथ के लिए परफेक्ट है.
इस तस्वीर में शिल्पा ने रेड कलर की साड़ी पहनी है और लुक को मॉडर्न टच देने के लिए उन्होंने यूनिक डिजाइन ब्लाउस कैरी किया है. उन्होंने सिंपल ज्वैलरी कैरी की है और खुले बाल किए हैं. उनका ये लुक करवा चौथ के लिए परफेक्ट है.
6/10
इस तस्वीर में शिल्पा लहंगा में नजर आ रहीं हैं. साथ ही उन्होंने चोकर कैरी किया है और ब्रेड बनाकर लुक को कंप्लीट किया है. उनका ये लुक करवा चौथ के लिए एकदम बेस्ट है.
इस तस्वीर में शिल्पा लहंगा में नजर आ रहीं हैं. साथ ही उन्होंने चोकर कैरी किया है और ब्रेड बनाकर लुक को कंप्लीट किया है. उनका ये लुक करवा चौथ के लिए एकदम बेस्ट है.
7/10
इस तस्वीर में शिल्पा येलो कलर के आउटफिट में नजर आ रहीं हैं. लुक को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने एक्सेसरीज कैरी की है और हेयर्स ओपन रखे हैं. शिल्पा का ये स्टाइलिश लुक करवा चौथ के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है.
इस तस्वीर में शिल्पा येलो कलर के आउटफिट में नजर आ रहीं हैं. लुक को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने एक्सेसरीज कैरी की है और हेयर्स ओपन रखे हैं. शिल्पा का ये स्टाइलिश लुक करवा चौथ के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है.
8/10
इस तस्वीर में शिल्पा पिंक कलर की बनारसी साड़ी के नजर आ रहीं हैं. उन्होंने झुमके कैरी किए है और बन बनाकर गजरा भी लगाया है. उनका ये लुक आपके लिए बेस्ट साबित हो सकता है.
इस तस्वीर में शिल्पा पिंक कलर की बनारसी साड़ी के नजर आ रहीं हैं. उन्होंने झुमके कैरी किए है और बन बनाकर गजरा भी लगाया है. उनका ये लुक आपके लिए बेस्ट साबित हो सकता है.
9/10
इस तस्वीर में शिल्पा स्टाइलिश लहंगे में नजर आ रही हैं. उन्होंने सिंपल नेकलेस कैरी किया है और सटल मेकअप रखा है. अगर आपको करवा चौथ पे मॉडर्न लुक चाहिए तो शिल्पा का ये लुक है बेस्ट इंस्पीरेशन.
इस तस्वीर में शिल्पा स्टाइलिश लहंगे में नजर आ रही हैं. उन्होंने सिंपल नेकलेस कैरी किया है और सटल मेकअप रखा है. अगर आपको करवा चौथ पे मॉडर्न लुक चाहिए तो शिल्पा का ये लुक है बेस्ट इंस्पीरेशन.
10/10
इस तस्वीर में शिल्पा मरून कलर की साड़ी में नजर आ रही हैं. उन्होंने हैवी ज्वैलरी कैरी की है. मिनिमल मेकअप और खुले बालों के साथ उनका ये लुक किसी भी फेस्टिव सीजन के लिए परफेक्ट है.
इस तस्वीर में शिल्पा मरून कलर की साड़ी में नजर आ रही हैं. उन्होंने हैवी ज्वैलरी कैरी की है. मिनिमल मेकअप और खुले बालों के साथ उनका ये लुक किसी भी फेस्टिव सीजन के लिए परफेक्ट है.
Published at : 26 Sep 2025 03:04 PM (IST)
Tags :
Shilpa SheTTy Karwa Chauth 2025

Photo Gallery

View More
