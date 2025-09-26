एक्सप्लोरर
करवा चौथ पर दिखना है सबसे हटके तो, ट्राई करें शिल्पा शेट्टी के ये लुक्स
Karwa Chauth Look Inspiration: अगर आप भी करवा चौथ पर सबसे खूबसूरत और स्टाइलिश दिखना चाहती है तो, बॉलीवुड की हसीना शिल्पा शेट्टी के लुक्स आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन बन सकते हैं.
करवा चौथ के त्योहार पर हर कोई सबसे खास और खूबसूरत दिखना चाहता है. बॉलीवुड हसीनाओं के लुक्स इस दिन महिलाओं के लिए बड़ी इंस्पिरेशन बन जाते हैं. अगर बात करें सबसे हटके और स्टाइलिश अंदाज की, तो शिल्पा शेट्टी हमेशा ही अपने ट्रेडिशनल लुक्स से सबका दिल जीत लेती हैं. उनकी साड़ी ड्रेपिंग से लेकर ज्वेलरी और मेकअप तक हर चीज करवा चौथ के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन बन सकती है.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 26 Sep 2025 03:04 PM (IST)
Tags :Shilpa SheTTy Karwa Chauth 2025
