हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकरवा चौथ पर पति-पत्नी साथ में एंजॉय करें ये रोमांटिक फिल्में, रिश्ता हो जाएगा और मजबूत

Karwa Chauth 2025: 10 अक्टूबर यानी आज देशभर में करवा चौथ का त्योहार मनाया जाएगा. पति-पत्नी के प्यार भरे इस दिन को और भी खास बनाने के लिए आप ये बॉलीवुड फिल्में एंजॉय कर सकते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 10 Oct 2025 11:45 AM (IST)
करवा चौथ का दिन हर कपल्स के लिए बहुत स्पेशल होता है. इस दिन पत्नियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं. ऐसे में अगर आप इस शाम को थोड़ा और रोमांटिक बनाना चाहते हैं, तो अपने पार्टनर के साथ बॉलीवुड की ये फिल्में देखना बेस्ट ऑप्शन है. आइए जानते हैं इन फिल्मों के बारे में.

राजकुमार राव और जाह्नवी कपूर की ये फिल्म देखकर आपके दिल में अपनी पत्नी के लिए प्यार और भी बढ़ जाएगा. कहानी में दिखाया गया है कि कैसे एक पति अपनी पत्नी के सपनों को पूरा करने के लिए खुद के सपनों की कुर्बानी देता है. इस करवा चौथ पर अगर आप अपने रिश्ते में और मिठास घोलना चाहते हैं, तो ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर जरूर देखें.
वरुण धवन और कियारा आडवाणी की यह फिल्म एक कपल की कहानी के इर्द-गिर्द घूमती है. फिल्म में पति-पत्नी के रिश्ते को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है. इसे आप अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
वेड साल 2022 में रिलीज हुई एक मराठी फिल्म है जो आपको बहुत पसंद आएगी. इस फिल्म में रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा मुख्य भूमिका में हैं. इसे आप हिंदी डब वर्ज़न में जियो हॉटस्टार पर आसानी से देख सकते हैं.
आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर की दम लगा के हईशा फिल्म न केवल आपको हंसाएगी बल्कि अपने जीवनसाथी से बिना शर्त प्यार करना भी सिखाती है. इसके इमोशनल क्लाइमैक्स को देखकर आपकी आंखें नम हो सकती हैं. आप इसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
साल 2016 में आई फिल्म ‘की एंड का’ भी इस लिस्ट का हिस्सा है. करीना कपूर और अर्जुन कपूर की मुख्य भूमिका वाली इस फिल्म की प्यारी और रोमांटिक कहानी आपको खूब भाएगी. इसे आप आसानी से अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
फिल्म ‘शुभ मंगल सावधान’ पति-पत्नी के बीच एक अहम मुद्दे पर आधारित है. कहानी में एक शादीशुदा कपल अपने रिश्ते में आने वाली समस्याओं पर खुलकर बात करता है और इसे सुलझाने की कोशिश करता है. आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर ने इसमें अपने किरदारों के जरिए इस मुद्दे को बेहद आसान और तरीके से पेश किया है.
शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा कि फिल्म ‘रब ने बना दी जोड़ी’ एक प्यारी और रोमांटिक कहानी पर आधारित है. इसमें एक साधारण लड़का और लड़की के बीच प्यार और शादी की पूरी कहानी दिखायी गई है.
Published at : 10 Oct 2025 11:45 AM (IST)
