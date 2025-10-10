राजकुमार राव और जाह्नवी कपूर की ये फिल्म देखकर आपके दिल में अपनी पत्नी के लिए प्यार और भी बढ़ जाएगा. कहानी में दिखाया गया है कि कैसे एक पति अपनी पत्नी के सपनों को पूरा करने के लिए खुद के सपनों की कुर्बानी देता है. इस करवा चौथ पर अगर आप अपने रिश्ते में और मिठास घोलना चाहते हैं, तो ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर जरूर देखें.