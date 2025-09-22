जाह्नवी ने वेस्टर्न और देसी कॉम्बिनेशन के साथ परफेक्ट साड़ी लुक कैरी किया हुआ था. उन्होंने एक ऑफ शोल्डर गोल्डन के साथ पिंक टच की ड्रेस पहनी हुई थी. जिसमें वे बला की हसीन लग रही थीं.