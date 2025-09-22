हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडऑफ शोल्डर ड्रेस, माथे पर बिंदिया और कानों में झुमके पहने जाह्नवी कपूर लगीं हुस्न परी, तस्वीरों पर लट्टू ना हो जाएं तो कहना

ऑफ शोल्डर ड्रेस, माथे पर बिंदिया और कानों में झुमके पहने जाह्नवी कपूर लगीं हुस्न परी, तस्वीरों पर लट्टू ना हो जाएं तो कहना

Janhvi Kapoor Latest Pics: जाह्नवी मेशा अपने स्टाइल और लुक को लेकर सुर्खियों में छाई रहती हैं. बीती शाम भी एक्ट्रेस काफी स्टनिंग अंदाज में स्पॉट हुईं. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

By : निशा शर्मा  | Updated at : 22 Sep 2025 10:01 AM (IST)
जाह्नवी कपूर ने साल 2018 में आई फिल्म धड़क से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. तब से लेकर अपने अब तक के करियर में जाह्नवी कपूर ने कई शानदार फिल्में की हैं और अपनी एक्टिंग का लोहा भी मनवाया है. इसी के साथ जाह्नवी कपूर आज बॉलीवुड की यंग जनरेशन स्टार्स की लिस्ट में टॉप पर हैं. वहीं एक्ट्रेस काफी फैशनिस्टा भी हैं और अपने एक से बढ़कर एक लुक से कहर बरपाती हैं. फिलहाल जाह्नवी की इंडो-वेस्टर्न लुक की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं.

जाह्नवी कपूर बीती शाम एक इवेंट में काफी स्टाइलिश अंदाज में स्पॉट हुईं.
जाह्नवी ने वेस्टर्न और देसी कॉम्बिनेशन के साथ परफेक्ट साड़ी लुक कैरी किया हुआ था. उन्होंने एक ऑफ शोल्डर गोल्डन के साथ पिंक टच की ड्रेस पहनी हुई थी. जिसमें वे बला की हसीन लग रही थीं.
जाह्नवी ने अपने इंडो-वेस्टर्न लुक के साथ माथे पर बिंदी लगाई हुई थी और कानों में बड़े-बड़े झुमके भी पहने हुए थे.
जाह्नवी ने अपनी ऑफ शोल्डर इंडो-वेस्टर्न साड़ी के साथ हाथों में कुछ जूलरी भी पहनी थी. वहीं उन्होंने बाजूबंद भी पहना हुआ था.
जाह्ननवी ने इस दौरान स्माइल बिखते हुए पैप्स के लिए जमकर तस्वीरें भी क्लिक कराईं.
एक्ट्रेस इस लुक में वाकई परम सुंदरी लग रही थीं. उनकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
वहीं फैंस एक्ट्रेस के इस लुक के दीवाने हो रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है.
Published at : 22 Sep 2025 10:01 AM (IST)
Janhvi Kapoor

बॉलीवुड फोटो गैलरी

विश्व
बिहार
इंडिया
क्रिकेट
